NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.

MINNESOTA VIKINGS vs. PITTSBURGH STEELERS at Dublin, Ireland — MINNESOTA: QB J.J. McCarthy, QB Desmond Ridder, OLB Andrew Van Ginkel, C Donovan Jackson, T Walter Rouse, TE Ben Yurosek. PITTSBURGH: CB Joey Porter Jr., RB Jaylen Warren, OLB Alex Highsmith, G Andrus Peat, DE Esezi Otomewo.

PHILADELPHIA EAGLES at TAMPA BAY BUCCANEERS — PHILADELPHIA: CB Adoree’ Jackson, OLB Azeez Ojulari, QB Sam Howell, C Drew Kendall, WR Xavier Gipson. TAMPA BAY: WR Mike Evans, RB Josh Williams, CB Kindle Vildor, S Christian Izien, DL C.J. Brewer.

TENNESSEE TITANS at HOUSTON TEXANS — TENNESSEE: RT JC Latham, S Kevin Winston, WR Bryce Oliver, OT John Ojukwu, OL Jackson Slater, CB Samuel Womack.. HOUSTON: WR Braxton Berrios, QB Graham Mertz, RB Dameon Pierce, CB Zion Childress, DE Darrell Taylor, T Cam Robinson.

LOS ANGELES CHARGERS at NEW YORK GIANTS — LOS ANGELES CHARGERS: WR Derius Davis, TE Will Dissly, G Mekhi Becton, DL Otito Ogbonnia, CB Nikko Reed, S RJ Mickens. NEW YORK: DT Rakeem Nunez-Roches, OLB Chauncey Golston, RB Tyrone Tracy Jr., S Beau Brate, OL Evan Neal, TE Thomas Fidone, QB Jameis Winston.

NEW ORLEANS SAINTS at BUFFALO BILLS — NEW ORLEANS: DE Chase Young, WR Trey Palmer, RB Devin Neal, CB Rejzohn Wright, OL Xavier Truss, OL Dillon Radunz, DE Jonathan Bullard. BUFFALO: DT Ed Oliver, LB Matt Milano, RT Spencer Brown, DE Landon Jackson, CB Ja’Marcus Ingram, CB Brandon Codrington.

WASHINGTON COMMANDERS at ATLANTA FALCONS — WASHINGTON: QB Jayden Daniels, WR Terry McLaurin, S Percy Butler, DE Preston Smith, G Brandon Coleman, WR Noah Brown, TE John Bates. ATLANTA: WR KhaDarel Hodge, CB A.J. Terrell, RB Nathan Carter, T Jack Nelson, DL Sam Roberts.

CLEVELAND BROWNS at DETROIT LIONS — CLEVELAND: QB Shedeur Sanders, S Damontae Kazee, CB Cameron Mitchell, RB Raheim Sanders, DT Mike Hall Jr., T Thayer Munford Jr., T Jack Conklin. DETROIT: RB Sione Vaki, LB Zach Cunningham, OL Equakun Kingsley, DL Mekhi Wingo, DL Chris Smith.

CAROLINA PANTHERS at NEW ENGLAND PATRIOTS — CAROLINA: WR Jimmy Horn, WR Xavier Legette, C Nick Samac, TE Ja’Tavion Sanders, OLB Pat Jones, DT Jaden Crumedy, OLB DJ Wonnum. NEW ENGLAND: WR Efton Chism III, OLB Elijah Ponder, G Caedan Wallace, QB Tommy DeVito, DT Eric Gregory, G/C Jared Wilson.

