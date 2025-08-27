2025 NFL Schedule

Thursday, Sept. 4 Dallas at Philadelphia, 8:20 p.m. (NBC) Friday, Sept. 5 Kansas City vs. LA Chargers at Sao Paulo,…

Thursday, Sept. 4

Dallas at Philadelphia, 8:20 p.m. (NBC)

Friday, Sept. 5

Kansas City vs. LA Chargers at Sao Paulo, Brazil, 8 p.m. (YouTube)

Sunday, Sept. 7

Las Vegas at New England, 1 p.m. (CBS)

Pittsburgh at NY Jets, 1 p.m. (CBS)

Miami at Indianapolis, 1 p.m. (CBS)

Arizona at New Orleans, 1 p.m. (CBS)

NY Giants at Washington, 1 p.m. (FOX)

Carolina at Jacksonville, 1 p.m. (FOX)

Cincinnati at Cleveland, 1 p.m. (FOX)

Tampa Bay at Atlanta, 1 p.m. (FOX)

Tennessee at Denver, 4:05 p.m. (FOX)

San Francisco at Seattle, 4:05 p.m. (FOX)

Detroit at Green Bay, 4:25 p.m. (CBS)

Houston at LA Rams, 4:25 p.m. (CBS)

Baltimore at Buffalo, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Sept. 8

Minnesota at Chicago, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

WEEK 2

Thursday, Sept. 11

Washington at Green Bay, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Sept. 14

Jacksonville at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)

Buffalo at NY Jets, 1 p.m. (CBS)

New England at Miami, 1 p.m. (CBS)

LA Rams at Tennessee Cleveland at Baltimore, 1 p.m. (CBS)

San Francisco at New Orleans, 1 p.m. (FOX)

NY Giants at Dallas, 1 p.m. (FOX)

Seattle at Pittsburgh, 1 p.m. (FOX)

Chicago at Detroit, 1 p.m. (FOX)

Denver at Indianapolis, 4:05 p.m. (CBS)

Carolina at Arizona, 4:05 p.m. (CBS)

Philadelphia at Kansas City, 4:25 p.m. (FOX)

Atlanta at Minnesota, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Sept. 15

Tampa Bay at Houston, 7 p.m. (ESPN/ABC)

LA Chargers at Las Vegas, 10 p.m. (ESPN)

WEEK 3

Thursday, Sept. 18

Miami at Buffalo, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Sept. 21

Pittsburgh at New England, 1 p.m. (CBS)

Houston at Jacksonville, 1 p.m. (CBS)

Indianapolis at Tennessee

Cincinnati at Minnesota, 1 p.m. (CBS)

NY Jets at Tampa Bay, 1 p.m. (FOX)

Green Bay at Cleveland, 1 p.m. (FOX)

Las Vegas at Washington, 1 p.m. (FOX)

Atlanta at Carolina, 1 p.m. (FOX)

LA Rams at Philadelphia, 1 p.m. (FOX)

New Orleans at Seattle, 4:05 p.m. (CBS)

Denver at LA Chargers, 4:05 p.m. (CBS)

Dallas at Chicago, 4:25 p.m. (FOX)

Arizona at San Francisco, 4:25 p.m. (FOX)

Kansas City at NY Giants, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Sept. 22

Detroit at Baltimore, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

Thursday, Sept. 25

WEEK 4

Seattle at Arizona, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Sept. 28

Minnesota vs. Pittsburgh at Dublin, Ireland, 9:30 a.m. (NFLN)

New Orleans at Buffalo, 1 p.m. (CBS)

Washington at Atlanta, 1 p.m. (CBS)

LA Chargers at NY Giants, 1 p.m. (CBS)

Tennessee at Houston, 1 p.m. (CBS)

Cleveland at Detroit, 1 p.m. (FOX)

Carolina at New England, 1 p.m. (FOX)

Philadelphia at Tampa Bay, 1 p.m. (FOX)

Jacksonville at San Francisco, 4:05 p.m. (FOX)

Indianapolis at LA Rams, 4:05 p.m. (FOX)

Chicago at Las Vegas, 4:25 p.m. (CBS)

Baltimore at Kansas City, 4:25 p.m. (CBS)

Green Bay at Dallas, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Sept. 29

NY Jets at Miami, 7:15 p.m. (ESPN)

Cincinnati at Denver, 8:15 p.m. (ABC)

WEEK 5

Thursday, Oct. 2

San Francisco at LA Rams, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Oct. 5

Minnesota vs. Cleveland at London, 9:30 a.m. (NFLN)

NY Giants at New Orleans, 1 p.m. (CBS)

Denver at Philadelphia

Houston at Baltimore, 1 p.m. (CBS)

Dallas at NY Jets, 1 p.m. (FOX)

Las Vegas at Indianapolis, 1 p.m. (FOX)

Miami at Carolina, 1 p.m. (FOX)

Tennessee at Arizona, 4:05 p.m. (CBS)

Tampa Bay at Seattle, 4:05 p.m. (CBS)

Washington at LA Chargers, 4:25 p.m. (FOX)

Detroit at Cincinnati, 4:25 p.m. (FOX)

New England at Buffalo, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Oct. 6

Kansas City at Jacksonville, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

BYES: Atlanta, Chicago, Green Bay, Pittsburgh

WEEK 6

Thursday, Oct. 9

Philadelphia at NY Giants, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Oct. 12

Denver vs. NY Giants at London, 9:30 a.m. (NFLN)

Cleveland at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)

LA Chargers at Miami, 1 p.m. (CBS)

San Francisco at Tampa Bay, 1 p.m. (CBS)

Seattle at Jacksonville, 1 p.m. (FOX)

Dallas at Carolina, 1 p.m. (FOX)

LA Rams at Baltimore, 1 p.m. (FOX)

Arizona at Indianapolis, 1 p.m. (FOX)

Tennessee at Las Vegas, 4:05 p.m. (FOX)

New England at New Orleans, 4:25 p.m. (CBS)

Cincinnati at Green Bay, 4:25 p.m. (CBS)

Detroit at Kansas City, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Oct. 13

Buffalo at Atlanta, 7:15 p.m. (ESPN)

Chicago at Washington, 8:15 p.m. (ABC)

BYES: Houston, Minnesota

WEEK 7

Thursday, Oct. 16

Pittsburgh at Cincinnati, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Oct. 19

LA Rams vs. Jacksonville at London, 9:30 a.m. (NFLN)

New England at Tennessee, 1 p.m. (CBS)

Miami at Cleveland, 1 p.m. (CBS)

Las Vegas at Kansas City, 1 p.m. (CBS)

Carolina at NY Jets, 1 p.m. (FOX)

New Orleans at Chicago, 1 p.m. (FOX)

Philadelphia at Minnesota, 1 p.m. (FOX)

NY Giants at Denver, 4:05 p.m. (CBS)

Indianapolis at LA Chargers, 4:05 p.m. (CBS)

Washington at Dallas, 4:25 p.m. (FOX)

Green Bay at Arizona, 4:25 p.m. (FOX)

Atlanta at San Francisco, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Oct. 20

Tampa Bay at Detroit, 7 p.m. (ESPN/ABC)

Houston at Seattle, 10 p.m. (ESPN+)

BYES: Baltimore, Buffalo

WEEK 8

Thursday, Oct. 23

Minnesota at LA Chargers, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Oct. 26

NY Jets at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)

Chicago at Baltimore

Miami at Atlanta, 1 p.m. (CBS)

Cleveland at New England, 1 p.m. (FOX)

NY Giants at Philadelphia, 1 p.m. (FOX)

Buffalo at Carolina, 1 p.m. (FOX)

San Francisco at Houston, 1 p.m. (FOX)

Tampa Bay at New Orleans, 4:05 p.m. (FOX)

Tennessee at Indianapolis, 4:25 p.m. (CBS)

Dallas at Denver, 4:25 p.m. (CBS)

Green Bay at Pittsburgh, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Oct. 27

Washington at Kansas City, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

BYES: Arizona, Detroit, Jacksonville, LA Rams, Las Vegas, Seattle

WEEK 9

Thursday, Oct. 30

Baltimore at Miami, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Nov. 2

Indianapolis at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)

Atlanta at New England, 1 p.m. (CBS)

Chicago at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)

LA Chargers at Tennessee, 1 p.m. (CBS)

San Francisco at NY Giants, 1 p.m. (CBS)

Carolina at Green Bay, 1 p.m. (FOX)

Denver at Houston, 1 p.m. (FOX)

Minnesota at Detroit, 1 p.m. (FOX)

Jacksonville at Las Vegas, 4:05 p.m. (FOX)

New Orleans at LA Rams, 4:05 p.m. (FOX)

Kansas City at Buffalo, 4:25 p.m. (CBS)

Seattle at Washington, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Nov. 3

Arizona at Dallas, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

BYES: Cleveland, NY Jets, Philadelphia, Tampa Bay

WEEK 10

Thursday, Nov. 6

Las Vegas at Denver (Prime Video)

Sunday, Nov. 9

Atlanta vs. Indianapolis at Berlin, 9:30 a.m. (NFLN)

Jacksonville at Houston, 1 p.m. (CBS)

Buffalo at Miami, 1 p.m. (CBS)

New England at Tampa Bay Cleveland at NY Jets, 1 p.m. (CBS)

NY Giants at Chicago, 1 p.m. (FOX)

New Orleans at Carolina, 1 p.m. (FOX)

Baltimore at Minnesota, 1 p.m. (FOX)

Arizona at Seattle, 4:05 p.m. (CBS)

LA Rams at San Francisco, 4:25 p.m. (FOX)

Detroit at Washington, 4:25 p.m. (FOX)

Pittsburgh at LA Chargers, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Nov. 10

Philadelphia at Green Bay, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

BYES: Cincinnati, Dallas, Kansas City, Tennessee

WEEK 11

Thursday, Nov. 13

NY Jets at New England, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Nov. 16

Washington vs. Miami at Madrid, 9:30 a.m.

Tampa Bay at Buffalo, 1 p.m. (CBS)

LA Chargers at Jacksonville Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)

Carolina at Atlanta, 1 p.m. (FOX)

Green Bay at NY Giants, 1 p.m. (FOX)

Chicago at Minnesota, 1 p.m. (FOX)

Houston at Tennessee, 1 p.m. (FOX)

San Francisco at Arizona, 4:05 p.m. (FOX)

Seattle at LA Rams, 4:05 p.m. (FOX)

Kansas City at Denver, 4:25 p.m. (CBS)

Baltimore at Cleveland, 4:25 p.m. (CBS)

Detroit at Philadelphia, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Nov. 17

Dallas at Las Vegas, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

BYES: Indianapolis, New Orleans

WEEK 12

Thursday, Nov. 20

Buffalo at Houston, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Nov. 23

New England at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)

Pittsburgh at Chicago, 1 p.m. (CBS)

Indianapolis at Kansas City NY Jets at Baltimore, 1 p.m. (CBS)

NY Giants at Detroit, 1 p.m. (FOX)

Seattle at Tennessee, 1 p.m. (FOX)

Minnesota at Green Bay, 1 p.m. (FOX)

Cleveland at Las Vegas, 4:05 p.m. (CBS)

Jacksonville at Arizona, 4:05 p.m. (CBS)

Atlanta at New Orleans, 4:25 p.m. (FOX)

Philadelphia at Dallas, 4:25 p.m. (FOX)

Tampa Bay at LA Rams, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Nov. 24

Carolina at San Francisco, 8:15 p.m. (ESPN)

BYES: Denver, LA Chargers, Miami, Washington

WEEK 13

Thursday, Nov. 27

Green Bay at Detroit, 1 p.m. (FOX Thanksgiving)

Kansas City at Dallas, 4:30 p.m. (CBS Thanksgiving)

Cincinnati at Baltimore, 8:20 p.m. (NBC Thanksgiving)

Friday, Nov. 28

Chicago at Philadelphia, 3 p.m. (Prime Video Black Friday)

Sunday, Nov. 30

San Francisco at Cleveland, 1 p.m. (CBS)

Jacksonville at Tennessee

Houston at Indianapolis, 1 p.m. (CBS)

Arizona at Tampa Bay, 1 p.m. (FOX)

New Orleans at Miami, 1 p.m. (FOX)

Atlanta at NY Jets, 1 p.m. (FOX)

LA Rams at Carolina, 1 p.m. (FOX)

Minnesota at Seattle, 4:05 p.m. (FOX)

Las Vegas at LA Chargers, 4:25 p.m. (CBS)

Buffalo at Pittsburgh, 4:25 p.m. (CBS)

Denver at Washington, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Dec. 1

NY Giants at New England, 8:15 p.m. (ESPN)

WEEK 14

Thursday, Dec. 4

Dallas at Detroit, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Dec. 7

Indianapolis at Jacksonville, 1 p.m. (CBS)

New Orleans at Tampa Bay, 1 p.m. (CBS)

Miami at NY Jets, 1 p.m. (CBS)

Pittsburgh at Baltimore, 1 p.m. (CBS)

Seattle at Atlanta, 1 p.m. (FOX)

Tennessee at Cleveland, 1 p.m. (FOX)

Washington at Minnesota, 1 p.m. (FOX)

Chicago at Green Bay, 1 p.m. (FOX)

Denver at Las Vegas, 4:05 p.m. (CBS)

LA Rams at Arizona, 4:25 p.m. (FOX)

Cincinnati at Buffalo, 4:25 p.m. (FOX)

Houston at Kansas City, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Dec. 8

Philadelphia at LA Chargers, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

BYES: Carolina, New England, NY Giants, San Francisco

WEEK 15

Thursday, Dec. 11

Atlanta at Tampa Bay, 8:15 p.m. (Prime Video)

Sunday, Dec. 14

LA Chargers at Kansas City, 1 p.m. (CBS)

Buffalo at New England, 1 p.m. (CBS)

NY Jets at Jacksonville, 1 p.m. (CBS)

Baltimore at Cincinnati, 1 p.m. (CBS)

Las Vegas at Philadelphia, 1 p.m. (FOX)

Arizona at Houston, 1 p.m. (FOX)

Washington at NY Giants, 1 p.m. (FOX)

Cleveland at Chicago, 1 p.m. (FOX)

Green Bay at Denver, 4:25 p.m. (CBS)

Indianapolis at Seattle, 4:25 p.m. (CBS)

Detroit at LA Rams, 4:25 p.m. (FOX)

Tennessee at San Francisco, 4:25 p.m. (FOX)

Carolina at New Orleans, 4:25 p.m. (FOX)

Minnesota at Dallas, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Dec. 15

Miami at Pittsburgh, 8:15 p.m. (ESPN)

WEEK 16

Thursday, Dec. 18

LA Rams at Seattle, 8:15 p.m. (Prime Video)

Saturday, Dec. 20

Green Bay at Chicago, 4:30 p.m. or 8 p.m. (FOX)

Philadelphia at Washington, 4:30 p.m. or 8 p.m. (FOX)

Sunday, Dec. 21

Kansas City at Tennessee, 1 p.m. (CBS)

NY Jets at New Orleans, 1 p.m. (CBS)

New England at Baltimore

Buffalo at Cleveland, 1 p.m. (CBS)

Tampa Bay at Carolina, 1 p.m. (FOX)

Minnesota at NY Giants, 1 p.m. (FOX)

LA Chargers at Dallas, 1 p.m. (FOX)

Atlanta at Arizona, 4:05 p.m. (FOX)

Jacksonville at Denver, 4:05 p.m. (FOX)

Pittsburgh at Detroit, 4:25 p.m. (CBS)

Las Vegas at Houston, 4:25 p.m. (CBS)

Cincinnati at Miami, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Dec. 22

San Francisco at Indianapolis, 8:15 p.m. (ESPN)

WEEK 17

Thursday, Dec. 25

Dallas at Washington, 1 p.m. (NETFLIX)

Detroit at Minnesota, 4:30 p.m. (NETFLIX)

Denver at Kansas City, 8:15 p.m. (Prime Video)

NY Giants at Las Vegas, TBD

Houston at LA Chargers, TBD

Arizona at Cincinnati, TBD

Baltimore at Green Bay, TBD

Seattle at Carolina, TBD

Saturday, Dec. 27

TBD, 4:30 p.m. (NFLN)

TBD, 8 p.m. (Peacock)

Sunday, Dec. 28

New Orleans at Tennessee, 1 p.m. (CBS)

Pittsburgh at Cleveland, 1 p.m. (CBS)

New England at NY Jets, 1 p.m. (CBS)

Jacksonville at Indianapolis, 1 p.m. (FOX)

Tampa Bay at Miami, 1 p.m. (FOX)

TBD, 4:05 p.m. (CBS)

Philadelphia at Buffalo, 4:25 p.m. (FOX)

Chicago at San Francisco, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Dec. 29

LA Rams at Atlanta, 8:15 p.m. (ESPN)

WEEK 18

NY Jets at Buffalo, TBD

Kansas City at Las Vegas, TBD

Baltimore at Pittsburgh, TBD

Cleveland at Cincinnati, TBD

Miami at New England, TBD

Tennessee at Jacksonville, TBD

LA Chargers at Denver, TBD

Indianapolis at Houston, TBD

Detroit at Chicago, TBD

Green Bay at Minnesota, TBD

New Orleans at Atlanta, TBD

Seattle at San Francisco, TBD

Washington at Philadelphia, TBD

Dallas at NY Giants, TBD

Carolina at Tampa Bay, TBD

Arizona at LA Rams, TBD

Saturday, Jan. 3

TBD, 4:30 p.m. (ESPN/ABC)

TBD, 8 p.m. (ESPN/ABC)

Sunday, Jan. 4

TBD, 1 p.m. (FOX)

TBD, 1 p.m. (CBS)

TBD, 4:25 p.m. (FOX)

TBD, 4:25 p.m. (CBS)

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.