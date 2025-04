NFL Team-by-Team Draft

April 24-26 Arizona 1. (16) Walter Nolen, dt, Mississippi. Atlanta 1. (15) Jalon Walker, lb, Georgia. 1. (26) James Pearce…

April 24-26

Arizona

1. (16) Walter Nolen, dt, Mississippi.

Atlanta

1. (15) Jalon Walker, lb, Georgia.

1. (26) James Pearce Jr. de, Tennessee.

Baltimore

1. (27) Malaki Starks, s, Georgia.

Buffalo

1. (30) Maxwell Hairston, cb, Kentucky.

Carolina

1. (8) Tetairoa McMillan, wr, Arizona.

Chicago

1. (10) Colston Loveland, te, Michigan.

Cincinnati

1. (17) Shemar Stewart, de, Texas A&M.

Cleveland

1. (5) Mason Graham, dt, Michigan.

Dallas

1. (12) Tyler Booker, g, Alabama.

Denver

1. (20) Jahdae Barron, cb, Texas.

Detroit

1. Tyleik Williams, dt, Ohio State.

Green Bay

1. (23) Matthew Golden, wr, Texas.

Houston

No selections.

Indianapolis

1. (14) Tyler Warren, te, Penn State.

Jacksonville

1. (2) Travis Hunter, wr/db, Colorado.

Kansas City

1. (32) Josh Simmons, ot, Ohio State.

Las Vegas

1. (6) Ashton Jeanty, rb, Bosie State.

L.A. Chargers

1. (22) Omarion Hampton, rb, North Carolina.

L.A. Rams

No selections.

Miami

1. (13) Kenneth Grant, dt, Michigan.

Minnesota

1. (24) Donovan Jackson, g, Ohio State.

New England

1. (4) Will Campbell, ot, LSU.

New Orleans

1. (9) Kelvin Banks Jr., ot, Texas.

N.Y. Giants

1. (3) Abdul Carter, de, Penn State.

1. (25) Jaxson Dart, qb, Mississippi.

N.Y. Jets

1. (7) Armand Membou, ot, Missouri.

Philadelphia

1. (31) Jihaad Campbell, lb, Alabama.

Pittsburgh

1. (21) Derrick Harmon, dt, Oregon.

San Francisco

1. (11) Mykel Williams, de, Georgia.

Seattle

1. (18) Grey Zabel, g, North Dakota State.

Tampa Bay

1. (19) Emeka Egbuka, wr, Ohio State.

Tennessee

1. (1) Cam Ward, qb, Miami.

Washington

1. (29) Josh Conerly Jr., ot, Oregon.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.