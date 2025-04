NFL Draft Early Entries Fared

April 24-26 Met the three-year eligibility rule LeQuint Allen, RB, Syracuse, Jacksonville-seventh (236). Elic Ayomanor, WR, Stanford, Tennessee-fourth (136). Kelvin…

April 24-26

Met the three-year eligibility rule

LeQuint Allen, RB, Syracuse, Jacksonville-seventh (236).

Elic Ayomanor, WR, Stanford, Tennessee-fourth (136).

Kelvin Banks Jr., OT, Texas, New Orleans-first (9).

Stone Blanton, LB, Mississippi State, Not selected.

Jaydon Blue, RB, Texas, Dallas-fifth (149).

Isaiah Bond, WR, Texas, Not selected.

Luther Burden, WR, Missouri, Chicago-second (39).

Jihaad Campbell, LB, Alabama, Philadelphia-first (31).

Will Campbell, OT, LSU, New England-first (4).

Abdul Carter, DE, Penn State, N.Y. Giants-first (3).

Josh Conerly, OT, Oregon, Washington-first (29).

Nick Emmanwori, DB, South Carolina, Seattle-second (35).

Trevor Etienne, RB, Georgia, Carolina-fourth (114).

Quinn Ewers, QB, Texas, Miami-seventh (231).

Dylan Fairchild, OG, Georgia, Cincinnati-third (81).

Harold Fannin, TE, Bowling Green, Cleveland-third (67).

D.J. Giddens, RB, Kansas State, Indianapolis-fifth (151).

Matthew Golden, WR, Texas, Green Bay-first (23).

Mason Graham, DT, Michigan, Cleveland-first (5).

Kenneth Grant, DT, Michigan, Miami-first (13).

Omarion Hampton, RB, North Carolina, L.A. Chargers-first (22).

Derrick Harmon, DT, Oregon, Pittsburgh-first (21).

Travis Hunter, DB, Colorado, Jacksonville-first (2).

Jordan James, RB, Oregon, San Francisco-fifth (147).

Shemar James, LB, Florida, Dallas-fifth (152).

Ashton Jeanty, RB, Boise State, Las Vegas-first (6).

Kaleb Johnson, RB, Iowa, Pittsburgh-third (83).

Will Johnson, DB, Michigan, Arizona-second (47).

Emery Jones, OT, LSU, Baltimore-third (91).

Kobe King, LB, Penn State, Minnesota-sixth (201).

Colston Loveland, TE, Michigan, Chicago-first (10).

Damien Martinez, RB, Miami, Seattle-seventh (223).

Marcus Mbow, OG, Purdue, N.Y. Giants-fifth (154).

Tetairoa McMillan, WR, Arizona, Carolina-first (8).

Armand Membou, OT, Missouri, N.Y. Jets-first (7).

Walter Nolen, DT, Mississippi, Arizona-first (16).

Jacob Parrish, DB, Kansas State, Tampa Bay-third (84).

Chris Paul, LB, Mississippi, L.A. Rams-fifth (172).

James Pearce, DE, Tennessee, Atlanta-first (26).

Jordan Phillips, DT, Maryland, Miami-fifth (143).

Dylan Sampson, RB, Tennessee, Cleveland-fourth (126).

Jonah Savaiinaea, OT, Arizona, Miami-second (37).

Carson Schwesinger, LB, UCLA, Cleveland-second (33).

Nic Scourton, DE, Texas A&M, Carolina-second (51).

Josh Simmons, OT, Ohio State, Kansas City-first (32).

Malaki Starks, DB, Georgia, Baltimore-first (27).

Shemar Stewart, DE, Texas A&M, Cincinnati-first (17).

Mason Taylor, TE, LSU, N.Y. Jets-second (42).

Azareye’h Thomas, DB, Florida State, N.Y. Jets-third (73).

Deone Walker, DT, Kentucky, Buffalo-fourth (109).

Jalon Walker, LB, Georgia, Atlanta-first (15).

Cameron Williams, OT, Texas, Philadelphia-sixth (207).

Mykel Williams, DE, Georgia, San Francisco-first (11).

Jared Wilson, C, Georgia, New England-third (95).

Kevin Winston Jr., DB, Penn State, Tennessee-third (82).

Graduated, eligible for selection

Elijah Arroyo, TE, Miami, Seattle-second (50).

Tyler Booker, OG, Alabama, Dallas-first (12).

Joshua Farmer, DT, Florida State, New England-fourth (137).

Thomas Fidone, TE, Nebraska, N.Y. Giants-seventh (219).

Oronde Gadsden, TE, Syracuse, L.A. Chargers-fifth (165).

Ollie Gordon, RB, Oklahoma State, Miami-sixth (179).

Mike Green, DE, Marshall, Baltimore-second (59).

Maxwell Hairston, DB, Kentucky, Buffalo-first (30).

Tyrion Ingram-Dawkins, DT, Georgia, Minnesota-fifth (139).

Drew Kendall, C, Boston College, Philadelphia-fifth (168).

Nick Martin, LB, Oklahoma State, San Francisco-third (75).

Tristan Michaud, WR, South Dakota, Not selected.

Jalen Milroe, QB, Alabama, Seattle-third (92).

T.J. Sanders, DT, South Carolina, Buffalo-second (41).

Malik Verdon, DB, Iowa State, Not selected.

