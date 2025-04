2025 NFL Draft Selections

Thursday, April 24 First Round 1. Tennessee, Cam Ward, qb, Miami. 2. Jacksonville (from Cleveland), Travis Hunter, cb/wr, Colorado. 3.…

Thursday, April 24

First Round

1. Tennessee, Cam Ward, qb, Miami.

2. Jacksonville (from Cleveland), Travis Hunter, cb/wr, Colorado.

3. N.Y. Giants, Abdul Carter, de, Penn State.

4. New England, Will Campbell, ot, LSU.

5. Cleveland (from Jacksonville), Mason Graham, dt, Michigan.

6. Ashton Jeanty, rb, Boise State.

7. N.Y. Jets, Armand Membou, ot, Missouri.

8. Carolina, Tetairoa McMillan, wr, Arizona.

9. New Orleans, Kelvin Banks Jr., ot, Texas.

10. Chicago, Colston Loveland, te, Michigan.

