NFL Pro Bowl Roster

Sunday, Feb. 2 Orlando, Fla. ( x-starter y-player replaced) AFC Offense Quarterback — Russell Wilson, Pittsburgh; Joe Burrow, Cincinnati; Drake…

Sunday, Feb. 2

Orlando, Fla.

(

x-starter

y-player replaced)

AFC

Offense

Quarterback — Russell Wilson, Pittsburgh; Joe Burrow, Cincinnati; Drake Maye, New England; y-Lamar Jackson, Baltimore; y-Josh Allen, Buffalo.

Running Back — x-James Cook, Buffalo; Joe Mixon, Houston; Jonathan Taylor, Indianapolis; y-Derrick Henry, Baltimore.

Fullback — x-Patrick Ricard, Baltimore.

Wide Receiver — x-Ja’Marr Chase, Cincinnati; x-Jerry Jeudy, Cleveland; Nico Collins, Houston; Brian Thomas Jr., Jacksonville; y-Zay Flowers, Baltimore.

Tight End — x-Brock Bowers, Las Vegas; Jonnu Smith, Miami; y-Travis Kelce, Kansas City.

Tackle — x-Dion Dawkins, Buffalo; x-Rashawn Slater, L.A. Chargers; Ronnie Stanley, Baltimore; y-Laremy Tunsil, Houston.

Guard — x-Quenton Nelson, Indianapolis; Joel Bitonio, Cleveland; Isaac Seumalo, Pittsburgh; y-Joe Thuney, Kansas City; y-Trey Smith, Kansas City.

Center — x-Tyler Linderbaum, Baltimore; Connor McGovern, Buffalo; y-Creed Humphrey, Kansas City.

Defense

Defensive End — x-Myles Garrett, Cleveland; x-Trey Hendrickson, Cincinnati; Danielle Hunter, Houston; Maxx Crosby, Las Vegas.

Interior Linemen — x-Cameron Heyward, Pittsburgh; x-Nnamdi Madubuike, Baltimore; Quinnen Williams, N.Y. Jets; y-Chris Jones, Kansas City.

Outside Linebacker — x-Nik Bonitto, Denver; Kyle Van Noy, Baltimore.; Joey Bosa, L.A. Chargers; y-T.J. Watt, Pittsburgh; y-Khalil Mack, L.A. Chargers.

Inside Linebacker — x-Roquan Smith, Baltimore; Zaire Franklin, Indianapolis.

Cornerback — x-Derek Stingley Jr., Houston; x-Patrick Surtain II, Denver; Marlon Humphrey, Baltimore; Denzel Ward, Cleveland.

Free Safety — x-Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh.

Strong Safety — x-Kyle Hamilton, Baltimore; Derwin James, L.A. Chargers.

Special Teams

Long Snapper — x-Ross Matiscik, Jacksonville.

Punter — x-Logan Cooke, Jacksonville.

Placekicker — x-Chris Boswell, Pittsburgh.

Returner — x-Marvin Mims Jr., Denver.

Special Teamer — x-Miiles Killebrew, Pittsburgh; y-Brenden Schooler, New England.

NFC

Offense

Quarterback — x-Jared Goff, Detroit; Sam Darnold, Minnesota; Baker Mayfield, Tampa Bay; y-Jayden Daniels, Washington.

Running Back — x-Jahmyr Gibbs, Detroit; Josh Jacobs, Green Bay; Bijan Robinson, Atlanta; y-Saquon Barkley, Philadelphia.

Fullback — x-Kyle Juszczyk, San Francisco.

Wide Receiver — x-Justin Jefferson, Minnesota; Jaxon Smith-Njigba, Seattle; Malik Nabers, N.Y. Giants; Mike Evans, Tampa Bay; y-Amon-Ra St. Brown, Detroit; y-CeeDee Lamb, Dallas; y-Terry McLaurin, Washington;

Tight End — x-George Kittle, San Francisco; Trey McBride, Arizona.

Tackle — x-Tristan Wirfs, Tampa Bay; Brian O’Neill, Minnesota; Taylor Decker, Detroit; y-Lane Johnson, Philadelphia; y-Penei Sewell, Detroit.

Guard — x-Tyler Smith, Dallas; Chris Lindstrom, Atlanta; Robert Hunt, Carolina; y-Landon Dickerson, Philadelphia.

Center — x-Frank Ragnow, Detroit; Erik McCoy, New Orleans; y-Cam Jurgens, Philadelphia.

Defense

Defensive End — x-Nick Bosa, San Francisco; x-Micah Parsons, Dallas; Rashan Gary, Green Bay.

Interior Linemen — x-Dexter Lawrence, N.Y. Giants; x-Vita Vea, Tampa Bay; Leonard Williams, Seattle; y-Jalen Carter, Philadelphia.

Outside Linebacker — x-Jonathan Greenard, Minnesota; x-Andrew Van Ginkel, Minnesota; Jared Verse, L.A. Rams.

Inside Linebacker — x-Fred Warner, San Francisco; Bobby Wagner, Washington; y-Zack Baun, Philadelphia.

Cornerback — x-Jaylon Johnson, Chicago; x-Byron Murphy, Minnesota; Jaycee Horn, Carolina; Devon Witherspoon, Seattle.

Free Safety — x-Xavier McKinney, Green Bay.

Strong Safety — x-Budda Baker, Arizona; Brian Branch, Detroit.

Special Teams

Long Snapper — x-Andrew DePaola, Minnesota.

Punter — x-Jack Fox, Detroit.

Placekicker — x-Brandon Aubrey, Dallas.

Returner — x-KaVontae Turpin, Dallas.

Special Teamer — x-KhaDarel Hodge, Atlanta.

