WASHINGTON COMMANDERS at TAMPA BAY BUCCANEERS — WASHINGTON: WR K.J. Osborn, QB Jeff Driskel, S Darrick Forrest, CB Michael Davis, RB Chris Rodriguez Jr., LB Dominique Hampton, G Chris Paul. TAMPA BAY: DL C.J. Brewer, TE Devin Culp, WR Kameron Johnson, S Ryan Neal, G Royce Newman, OLB Jose Ramirez.

