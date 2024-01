2023 NFL All-Pro Team Voting

The results of The Associated Press 2023 NFL All-Pro balloting as selected by a national panel of 50 media members.…

Listen now to WTOP News

The results of The Associated Press 2023 NFL All-Pro balloting as selected by a national panel of 50 media members. First-place votes in parentheses are worth three points, second-place votes worth one:

OFFENSE

Quarterbacks

Lamar Jackson, Baltimore, 139 (45); Dak Prescott, Dallas, 32 (2); Brock Purdy, San Francisco, 22 (2); Josh Allen, Buffalo 7 (1).

Running Backs

Christian McCaffrey, San Francisco, 150 (50); Kyren Williams, Los Angeles Rams, 26; Raheem Mostert, Miami, 21; Breece Hall, New York Jets, 2; Derrick Henry, Tennessee, 1.

Fullbacks

Kyle Juszczyk, San Francisco, 105 (31); Patrick Ricard, Baltimore, 53 (11); Alec Ingold, Miami, 31 (5); Michael Burton, Denver, 8 (2); Andrew Beck, Houston 3 (1).

Tight Ends

George Kittle, San Francisco, 125 (39); Sam LaPorta, Detroit, 39 (5); Travis Kelce, Kansas City, 16 (2); T.J. Hockenson, Minnesota, 13 (3); David Njoku, Cleveland 4 (1); Evan Engram, Jacksonville, 2; Jake Ferguson, Dallas, 1.

Wide Receivers

Tyreek Hill, Miami, 150 (50); CeeDee Lamb, Dallas, 148 (49); Amon-Ra St. Brown, Detroit, 80 (19); A.J. Brown 70 (14), Philadelphia; Puka Nacua, Los Angeles Rams, 57 (9); Brandon Aiyuk, San Francisco, 34 (5); Mike Evans, Tampa Bay, 34 (3); D.J. Moore, Chicago, 6; Amari Cooper, Cleveland, 5; Nico Collins, Houston, 4; Deebo Samuel, San Francisco, 3 (1); Keenan Allen, Los Angeles Chargers, 2; Ja’Marr Chase, Cincinnati, 2; Davante Adams, Las Vegas, 1; Stefon Diggs, Buffalo, 1; Courtland Sutton, Denver, 1; Jaylen Waddle, Miami, 1; Garrett Wilson, New York Jets, 1.

Left Tackles

Trent Williams, San Francisco, 136 (44); Tyron Smith, Dallas, 15 (1); Laremy Tunsil, Houston, 13 (1); Jordan Mailata, Philadelphia, 12 (2); Dion Dawkins, Buffalo, 11 (2); Christian Darrisaw, Minnesota, 4; Tristan Wirfs, Tampa Bay, 4; Garett Bolles, Denver, 2; Terron Armstead, Miami, 1; Kolton Miller, Las Vegas, 1; Rashawn Slater, Los Angeles Chargers, 1.

Left Guards

Joe Thuney, Kansas City, 88 (26); Tyler Smith, Dallas 33 (5); Quenton Nelson, Indianapolis, 32 (9); Joel Bitonio, Cleveland, 28 (7); Landon Dickerson, Philadelphia, 17 (3); Elgton Jenkins, Green Bay, 1; Isaac Seumalo, Pittsburgh, 1.

Centers

Jason Kelce, Philadelphia, 89 (25); Frank Ragnow, Detroit, 67 (14); Creed Humphrey, Kansas City, 25 (6); Tyler Linderbaum, Baltimore, 14 (4); Ryan Kelly, Indianapolis, 4 (1); Connor Williams, Miami, 1.

Right Guards

Zack Martin, Dallas, 80 (23); Chris Lindstrom, Atlanta, 78 (21); Kevin Zeitler, Baltimore, 10 (2); Shaq Mason, Houston, 6 (1); Quinn Meinerz, Denver, 6 (1); Wyatt Teller, Cleveland, 6; Kevin Dotson, Los Angeles Rams, 5; Trey Smith, Kansas City, 4 (1); Graham Glasgow, Detroit, 3 (1); Sam Cosmi, Washington, 1; Brandon Scherff, Jacksonville 1.

Right Tackles

Penei Sewell, Detroit, 118 (36); Lane Johnson, Philadelphia, 72 (14); Brian O’Neill, Minnesota, 4; Rob Havenstein, Los Angeles Rams, 2; Morgan Moses, Baltimore, 2; Braden Smith, Indianapolis, 2.

DEFENSE

Edge Rushers

Myles Garrett, Cleveland, 129 (40); T.J. Watt, Pittsburgh, 112 (32); Micah Parsons, Dallas, 86 (22); Maxx Crosby, Las Vegas, 44 (5); Josh Allen, Jacksonville, 8; Trey Hendrickson, Cincinnati, 7 (1); Khalil Mack, Los Angeles Chargers, 6; Nick Bosa, San Francisco, 5; Danielle Hunter, Minnesota, 3.

Interior Linemen

Aaron Donald, Los Angeles Rams, 100 (30); Chris Jones, Kansas City, 84 (25); Justin Madubuike, Baltimore, 79 (22); Dexter Lawrence, New York Giants, 58 (14); Quinnen Williams, New York Jets, 49 (7); Derrick Brown, Carolina 12 (1); Christian Wilkins, Miami, 5 (1); Ed Oliver, Buffalo, 4; Christian Barmore, New England, 3; DeForest Buckner, Indianapolis, 2; Jonathan Allen, Washington, 1; Jalen Carter, Philadelphia, 1; Javon Hargrave, San Francisco, 1; Osa Odighizuwa, Dallas, 1.

Linebackers

Fred Warner, San Francisco, 150 (50); Roquan Smith, Baltimore, 132 (43); Quincy Williams, New York Jets, 59 (14); Demario Davis, New Orleans, 51 (10); Bobby Wagner, Seattle, 41 (9); Patrick Queen, Baltimore, 36 (7); Jeremiah Owusu-Koramoah, Cleveland, 20 (1); Zaire Franklin, Indianapolis, 19 (3); C.J. Mosley, New York Jets, 17 (3); Foyesade Oluokun, Jacksonville, 14 (3); Bobby Okereke, New York Giants, 14 (1); Ernest Jones, Los Angeles Rams, 10 (1); Dre Greenlaw, San Francisco, 7 (2); Terrel Bernard, Buffalo, 6 (1); Lavonte David, Tampa Bay, 6 (1); Jahlani Tavai, New England, 5 (1); T.J. Edwards, Chicago, 5; Tyrel Dodson, Buffalo, 2; Alex Singleton, Denver, 2; Blake Cashman, Houston, 1; Ivan Pace Jr., Minnesota, 1; Robert Spillane, Las Vegas, 1; Logan Wilson, Cincinnati, 1.

Cornerbacks

DaRon Bland, Dallas, 98 (28); Sauce Gardner, New York Jets, 73 (20); Jaylon Johnson, Chicago, 61 (15); Charvarius Ward, San Francisco, 56 (14); L’Jarius Sneed, Kansas City, 42 (10); Denzel Ward, Cleveland, 27 (6); Patrick Surtain II, Denver, 21 (5); Derek Stingley, Houston, 5 (1); Rasul Douglas, Buffalo, 5; Paulson Adebo, New Orleans, 4; Stephon Gilmore, Dallas, 3 (1); Jalen Ramsey, Miami, 2; Devon Witherspoon, Seattle, 2; Martin Emerson, Cleveland, 1.

Slot Cornerbacks

Trent McDuffie, Kansas City, 61 (16); Taron Johnson, Buffalo, 52 (15); Kenny Moore II, Indianapolis, 48 (11); Brian Branch, Detroit, 15 (3); Mike Hilton, Cincinnati, 11 (2); Michael Carter II, New York Jets, 5 (1); Roger McCreary, Tennessee, 3 (1); Greg Newsome II, Cleveland, 3 (1); Kyler Gordon, Chicago, 1; Ja’Quan McMillian, Denver, 1.

Safeties

Kyle Hamilton, Baltimore, 119 (37); Antoine Winfield Jr., Tampa Bay, 109 (30); Jessie Bates III, Atlanta, 107 (29); Justin Simmons, Denver, 26 (2); Geno Stone, Baltimore, 13 (1); Xavier McKinney, New York Giants, 6; Jevon Holland, Miami, 5; Julian Love, Seattle, 4; Jalen Pitre, Houston, 3 (1); Budda Baker, Arizona, 1; Julian Blackmon, Indianapolis, 1; Kevin Byard, Philadelphia, 1; Camryn Bynum, Minnesota, 1; Tashaun Gipson, San Francisco, 1; Dax Hill, Cincinnati, 1; Josh Metellus, Minnesota, 1; Jabrill Peppers, New England, 1.

SPECIAL TEAMS

Placekickers

Brandon Aubrey, Dallas, 128 (41); Jake Elliott, Philadelphia, 20 (3); Harrison Butker, Kansas City, 16 (2); Dustin Hopkins, Cleveland, 12 (1); Chase McLaughlin, Tampa Bay, 7 (2); Justin Tucker, Baltimore, 7 (1); Cameron Dicker, Los Angeles Chargers, 3; Nick Folk, Tennessee, 3; Chris Boswell, Pittsburgh, 1; Matt Gay, Indianapolis, 1; Cairo Santos, Chicago, 1; Greg Zuerlein, New York Jets, 1.

Punters

AJ Cole, Las Vegas, 112 (36); Bryan Anger, Dallas, 30 (4); Thomas Morstead, New York Jets, 20 (5); Ryan Stonehouse, Tennessee, 9 (1); Bradley Pinion, Atlanta, 6 (2); Logan Cooke, Jacksonville, 6 (1); Michael Dickson, Seattle, 5; Jake Camarda, Tampa Bay, 3 (1); Riley Dixon, Denver, 2; Cameron Johnston, Houston, 2; Bryce Baringer, New England, 1; Corey Bojorquez, Cleveland, 1; Jamie Gillan, New York Giants, 1; Jordan Stout, Baltimore, 1; Mitch Wishnowsky, San Francisco, 1.

Kick Returners

Keisean Nixon, Green Bay, 116 (36); Marvin Mims, Denver, 38 (8); KaVontae Turpin, Dallas, 11 (3); Xavier Gipson, New York Jets, 10; Jamal Agnew, Jacksonville, 6 (1); Devin Duvernay, Baltimore, 4 (1); Rashid Shaheed, New Orleans, 4 (1); DeeJay Dallas, Seattle, 4; Braxton Berrios, Miami, 2; Raheem Blackshear, Carolina, 2; Derius Davis, Los Angeles Chargers, 1; Dameon Pierce, Houston, 1; Jalen Reagor, New England, 1.

Punt Returners

Rashid Shaheed, New Orleans, 69 (19); Derius Davis, Los Angeles Chargers, 59 (15); Britain Covey, Philadelphia, 30 (5); Marvin Mims, Denver, 18 (5); Deonte Harty, Buffalo, 7 (2); Ihmir Smith-Marsette, Carolina, 7 (2); Gunner Olszewski, New York Giants; 3 (1); Tylan Wallace, Baltimore, 3 (1); Braxton Berrios, Miami, 1; Xavier Gipson, New York Jets, 1; Keisean Nixon, Green Bay, 1; KaVontae Turpin, Dallas, 1.

Special Teamers

Miles Killebrew, Pittsburgh, 63 (17); Jalen Reeves-Maybin, Detroit, 49 (14); Brenden Schooler, New England, 29 (6); Ben Skowronek, Los Angeles Rams, 14 (3); Ashtyn Davis, New York Jets, 11 (3); Matthew Adams, Cleveland, 7 (1); Matthew Slater, New England, 5 (1); George Odum, San Francisco, 4 (1); Julian Love, Seattle, 3 (1); Siran Neal, Buffalo, 3 (1); Daniel Thomas, Jacksonville, 3 (1); DJ Turner, Las Vegas, 3 (1); Nick Bellore, Seattle, 2; J.T. Gray, New Orleans, 2; Sydney Brown, Philadelphia, 1; Josh Hayes, Tampa Bay, 1.

Long Snappers

Ross Matiscik, Jacksonville, 115 (36); Andrew DePaola, Minnesota, 48 (8); Mitchell Fraboni, Denver, 8; Luke Rhodes, Indianapolis, 5 (1); Trent Sieg, Dallas, 5 (1); Reid Ferguson, Buffalo, 4 (1); Jake McQuaide, Detroit, 3 (1); James Winchester, Kansas City, 3 (1); Zach Wood, New Orleans, 3 (1); Josh Harris, Los Angeles Chargers, 2; Thomas Hennessy, New York Jets, 1; J.J. Jansen, Carolina, 1; Patrick Scales, Chicago, 1; Chris Stoll, Seattle, 1.

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.