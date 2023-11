Green Bay 20, L.A. Rams 3

L.A. Rams 0 3 0 0 — 3 Green Bay 0 7 3 10 — 20 Second Quarter GB_A.Jones…

L.A. Rams 0 3 0 0 — 3 Green Bay 0 7 3 10 — 20

Second Quarter

GB_A.Jones 3 run (Carlson kick), 14:24.

LAR_FG Havrisik 52, 1:42.

Third Quarter

GB_FG Carlson 26, 2:10.

Fourth Quarter

GB_FG Carlson 34, 9:08.

GB_Musgrave 20 pass from Love (Carlson kick), 3:49.

A_77,409.

___

LAR GB First downs 10 21 Total Net Yards 187 391 Rushes-yards 26-68 38-184 Passing 119 207 Punt Returns 3-37 2-37 Kickoff Returns 2-56 1-51 Interceptions Ret. 0-0 1-1 Comp-Att-Int 13-28-1 20-26-0 Sacked-Yards Lost 1-11 4-21 Punts 5-44.8 4-43.5 Fumbles-Lost 2-1 3-2 Penalties-Yards 5-36 8-57 Time of Possession 24:44 35:16

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_L.A. Rams, Freeman 12-32, Rypien 3-19, Henderson 10-19, Skowronek 1-(minus 2). Green Bay, A.Jones 20-73, Em.Wilson 4-43, Dillon 9-40, Reed 1-21, Love 4-7.

PASSING_L.A. Rams, Rypien 13-28-1-130. Green Bay, Love 20-26-0-228.

RECEIVING_L.A. Rams, Atwell 4-13, Nacua 3-32, Kupp 2-48, Henderson 2-16, Robinson 1-15, Trammell 1-6. Green Bay, Wicks 4-49, A.Jones 4-26, Musgrave 3-51, Doubs 3-36, Reed 3-19, Watson 1-37, Deguara 1-7, Dillon 1-3.

MISSED FIELD GOALS_L.A. Rams, Havrisik 49. Green Bay, Carlson 48.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.