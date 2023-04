2023 NFL Draft Early Entries Fared

April 27-April 29 Met the three-year eligibility rule Israel Abanikanda, RB, Pittsburgh, N.Y. Jets-fifth (143). Devon Achane, RB, Texas A&M,…

April 27-April 29 Met the three-year eligibility rule

Israel Abanikanda, RB, Pittsburgh, N.Y. Jets-fifth (143).

Devon Achane, RB, Texas A&M, Miami-third (84).

Jordan Addison, WR, USC, Minnesota-first (23).

M.J. Anderson, DE, Iowa State, Not selected.

Felix Anudike-Uzomah, DE, Kansas State, Kansas City-first (31).

Alex Austin, DB, Oregon State, Buffalo-seventh (252).

Deonte Banks, DB, Maryland, N.Y. Giants-first (24).

Tank Bigsby, RB, Auburn, Jacksonville-third (88).

Kayshon Boutte, WR, LSU, New England-sixth (187)

Anthony Bradford, G, LSU, Not selected.

Brian Branch, DB, Alabama, Detroit-second (45).

Bryan Bresee, DT, Clemson, New Orleans-first (29).

Jalen Carter, DT, Georgia, Philadelpha-first (9).

Gervon Dexter, DT, Florida, Chicago-second (53).

Josh Downs, WR, North Carolina, Indianapolis-third (79).

Zach Evans, RB, Mississippi, L.A. Rams-sixth (215).

Emmanuel Forbes, DB, Mississippi State, Washington-first (16).

Jahmyr Gibbs, RB, Alabama, Detroit-first (12).

Christian Gonzalez, DB, Oregon, New England (18).

Anton Harrison, OT, Oklahoma, Jacksonville-first (27).

Nick Herbig, LB, Wisconsin, Pittsburgh-fourth (132).

Brandon Hill, DB, Pittsburgh, Houston-seventh (248).

Jalin Hyatt, WR, Tennessee, N.Y. Giants-third (73).

Rakim Jarrett, WR, Maryland, Not selected.

Antonio Johnson, DB, Texas A&M, Jacksonville-fifth (160).

Quentin Johnston, WR, TCU, L.A. Chargers-first (21).

Broderick Jones, OT, Georgia, Pittsburgh-first (14).

Jaylon Jones, DB, Texas A&M, Indianapolis-seventh (221).

Brandon Joseph, DB, Notre Dame, Not selected.

Calijah Kancey, DT, Pittsburgh, Tampa Bay-first (19).

Tucker Kraft, TE, South Dakota State, Green Bay-third (78).

Michael Mayer, TE, Notre Dame, Las Vegas-second (35).

DeWayne McBride, RB, UAB, Minnesota-seventh (222).

Tanner McKee, QB, Stanford, Philadelphia-sixth (188).

Kendre Miller, RB, TCU, New Orleans-third (71).

Marvin Mims, WR, Oklahoma, Denver-second (63).

Cameron Mitchell, DB, Northwestern, Cleveland-fifth (142).

Keaton Mitchell, RB, East Carolina, Not selected.

Myles Murphy, DE, Clemson, Cincinnati-first (28).

Lew Nichols, RB, Central Michigan, Green Bay-seventh (235).

B.J. Ojulari, DE, LSU, Arizona-second (41).

J-Min Pelley, DT, Calgary (Canada), Not selected.

Clark Phillips, DB, Utah, Atlanta-fourth (113).

Joey Porter, DB, Penn State, Pittsburgh-second (32).

Anthony Richardson, QB, Florida, Indianapolis-first (4).

Eli Ricks, DB, Alabama, Not selected.

Kelee Ringo, DB, Georgia, Philadelphia-fourth (105).

Bijan Robinson, RB, Texas, Atlanta-first (8).

Jaquelin Roy, DT, LSU, Minnesota-fifth (141).

Drew Sanders, LB, Arkansas, Denver-third (67).

Tyler Scott, WR, Cincinnati, Chicago-fourth (133).

Noah Sewell, LB, Oregon, Chicago-fifth (148).

Peter Skoronski, OT, Northwestern, Tennessee-first (11).

Cam Smith, DB, South Carolina, Miami-second (51).

Jaxon Smith-Njigba, WR, Ohio State, Seattle-first (20).

Brenton Strange, TE, Penn State, Jacksonville-second (61).

C.J. Stroud, QB, Ohio State, Houston-first (2).

Joseph Tippmann, C, Wisconsin, N.Y. Jets-second (43).

Rashad Torrence, DB, Florida, Not selected.

Sean Tucker, RB, Syracuse, Not selected.

Tuli Tuipulotu, DE, USC, L.A. Chargers-second (54).

Carrington Valentine, DB, Kentucky, Green Bay-seventh (232).

Lukas Van Ness, DE, Iowa, Green Bay-first (13).

Deuce Vaughn, RB, Kansas State, Dallas-sixt (212).

Darnell Washington, TE, Georgia, Pittsburgh-third (93).

Parker Washington, WR, Penn State, Jacksonville-sixth (185).

Garrett Williams, DB, Syracuse, Arizona-third (72).

Colby Wooden, DE, Auburn, Green Bay-fourth (116).

Luke Wypler, C, Ohio State, Cleveland-sixth (190).

Graduated, eligible for selection

Will Anderson, DE, Alabama, Houston-first (3).

Demario Douglas, WR, Liberty, New England-sixth (210).

Isaiah Foskey, DE, Notre Dame, New Orleans-second (40).

Ronnie Hickman, DB, Ohio State, Not selected.

Evan Hull, RB, Northwestern, Indianapolis-fifth (176).

Paris Johnson, OT, Ohio State, Arizona-first (6).

Warren McClendon, OT, Georgia, L.A. Rams-fith (174).

Mike Morris, DE, Michigan, Seattle-fifth (151).

Trenton Simpson, LB, Clemson, Baltimore-third (86).

Mazi Smith, DT, Michigan, Dallas-first (26).

Tyjae Spears, RB, Tulane, Tennessee-third (81).

DJ Turner, DB, Michigan, Cincinnati-second (60).

Bryce Young, QB, Alabama, Carolina-first (1).

Eligible without need for special eligibility

Hank Bachmeier, QB, Boise State, Not selected.

Jahleel Billingsley, TE, Texas, Not selected.

Luke Musgrave, TE, Oregon State, Green Bay-second (42).

Ainias Smith, WR, Texas A&M, Not selected.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.