NFL Super Bowl Roster

Head Coach: Andy Reid

No. Player Pos Ht Wt Born Exp College 0 Daniel Wise DT 6-3 285 01-16-1996 3 Kansas 1 Jerick McKinnon RB 5-9 209 05-03-1992 8 Georgia Southern 2 Ronald Jones RB 5-11 205 08-03-1997 4 USC 4 Chad Henne QB 6-3 230 07-02-1985 14 Michigan 5 Tommy Townsend P 6-1 191 11-12-1996 2 Florida 6 Bryan Cook SAF 6-1 206 09-07-1999 R Cincinnati 7 Harrison Butker K 6-4 199 07-14-1995 5 Georgia Tech 8 Justyn Ross WR 6-4 210 12-15-1999 R Clemson 8 Carlos Dunlap DE 6-6 277 02-28-1989 12 Florida 9 JuJu Smith-Schuster WR 6-1 215 11-22-1996 5 USC 10 Isiah Pacheco RB 5-10 216 03-02-2000 R Rutgers 11 Marquez Valdes-Scantling WR 6-4 206 10-10-1994 4 South Florida 12 Shane Buechele QB 6-0 210 01-08-1998 1 SMU 13 Nazeeh Johnson SAF 5-10 199 07-17-1998 R Marshall 14 Chris Oladokun QB 6-2 195 09-03-1997 R South Dakota State 14 Cornell Powell WR 6-0 204 10-30-1997 1 Clemson 15 Patrick Mahomes QB 6-2 225 09-17-1995 5 Texas Tech 17 Mecole Hardman WR 5-10 187 03-12-1998 3 Georgia 19 Kadarius Toney WR 6-0 193 01-27-1999 1 Florida 20 Justin Reid SAF 6-1 207 02-15-1997 4 Stanford 21 Trent McDuffie CB 5-11 193 09-13-2000 R Washington 22 Juan Thornhill SAF 6-0 205 10-19-1995 3 Virginia 22 La’Mical Perine RB 5-11 216 01-30-1998 2 Florida 23 Joshua Williams DB 6-3 193 10-17-1999 R Fayetteville State 24 Skyy Moore WR 5-10 195 09-10-2000 R Western Michigan 25 Clyde Edwards-Helaire RB 5-7 207 04-11-1999 2 LSU 26 Deon Bush DB 6-0 200 08-14-1993 6 Miami (FL) 27 Ugo Amadi SAF 5-9 201 05-16-1997 3 Oregon 30 DiCaprio Bootle DB 5-10 180 09-17-1997 1 Nebraska 32 Nick Bolton LB 5-11 237 03-10-2000 1 Missouri 34 Melvin Gordon RB 6-1 215 04-13-1993 7 Wisconsin 35 Jaylen Watson CB 6-2 197 09-17-1998 R Washington State 38 L’Jarius Sneed CB 6-1 192 01-21-1997 2 Louisiana Tech 39 Zayne Anderson DB 6-2 206 01-03-1997 1 BYU 41 James Winchester LS 6-3 209 08-06-1989 9 Oklahoma 43 Jack Cochrane LB 6-3 236 02-09-1999 R South Dakota 45 Michael Burton FB 5-11 242 02-01-1992 7 Rutgers 46 Jordan Franks TE 6-4 232 02-01-1996 4 UCF 47 Darius Harris LB 6-2 232 01-17-1996 3 Middle Tennessee 48 Cole Christiansen LB 6-1 230 07-30-1997 2 Army 49 Matt Bushman TE 6-5 245 11-03-1995 1 BYU 50 Willie Gay LB 6-1 243 02-15-1998 2 Mississippi State 51 Mike Danna DE 6-2 257 12-01-1997 2 Michigan 52 Creed Humphrey C 6-4 302 06-28-1999 1 Oklahoma 54 Leo Chenal LB 6-3 250 10-26-2000 R Wisconsin 55 Frank Clark DE 6-3 272 06-14-1993 7 Michigan 56 George Karlaftis DE 6-4 263 04-03-2001 R Purdue 57 Orlando Brown T 6-8 340 05-02-1996 4 Oklahoma 59 Joshua Kaindoh DE 6-6 260 12-27-1998 1 Florida State 61 Austin Reiter C 6-3 301 11-27-1991 7 South Florida 62 Joe Thuney OL 6-5 304 11-18-1992 6 North Carolina State 65 Trey Smith OL 6-6 321 06-16-1999 1 Tennessee 66 Mike Caliendo OL 6-4 301 10-21-1997 R Western Michigan 66 Brandon Williams DT 6-1 335 02-21-1989 9 Missouri Southern State 67 Lucas Niang OL 6-6 315 08-19-1998 2 TCU 70 Prince Tega Wanogho T 6-5 308 11-22-1997 2 Auburn 71 Danny Shelton NT 6-2 339 08-20-1993 7 Washington 73 Nick Allegretti G 6-4 310 04-21-1996 3 Illinois 75 Darian Kinnard T 6-5 322 12-29-1999 R Kentucky 77 Andrew Wylie G 6-5 304 08-19-1994 5 Eastern Michigan 80 Kendall Blanton TE 6-6 262 11-10-1995 3 Missouri 81 Blake Bell TE 6-6 252 08-07-1991 7 Oklahoma 82 Ihmir Smith-Marsette WR 6-1 185 08-29-1999 1 Iowa 83 Noah Gray TE 6-3 240 04-30-1999 1 Duke 84 Justin Watson WR 6-2 215 04-04-1996 4 Pennsylvania 85 Marcus Kemp WR 6-4 208 08-14-1995 5 Hawai’i 87 Travis Kelce TE 6-5 250 10-05-1989 9 Cincinnati 88 Jody Fortson TE 6-4 226 12-07-1995 3 Valdosta State 89 Jerrion Ealy WR 5-8 187 08-19-2000 R Ole Miss 91 Derrick Nnadi DT 6-1 317 05-09-1996 4 Florida State 92 Phil Hoskins DT 6-5 280 01-02-1997 1 Kentucky 94 Malik Herring DE 6-3 275 11-09-1997 1 Georgia 95 Chris Jones DT 6-6 310 07-03-1994 6 Mississippi State 98 Tershawn Wharton DT 6-1 280 06-25-1998 2 Missouri S&T 99 Khalen Saunders DT 6-0 324 08-09-1996 3 Western Illinois

NFC Champion Philadelphia Eagles

Head Coach: Nick Sirianni

No. Player Pos Ht Wt Born Exp College 0 Jarrid Williams T 6-6 325 07-02-1997 R Miami (FL) 0 Marquise Blair SAF 6-1 196 07-18-1997 3 Utah 0 Kennedy Brooks RB 5-11 213 10-08-1998 R Oklahoma 0 Tyrie Cleveland WR 6-2 205 09-20-1997 2 Florida 1 Jalen Hurts QB 6-1 223 08-07-1998 2 Oklahoma 2 Darius Slay CB 6-0 190 01-01-1991 9 Mississippi State 3 Zach Pascal WR 6-2 215 12-18-1994 5 Old Dominion 4 Jake Elliott K 5-9 167 01-21-1995 5 Memphis 6 DeVonta Smith WR 6-0 170 11-14-1998 1 Alabama 7 Haason Reddick LB 6-1 240 09-22-1994 5 Temple 8 Arryn Siposs P 6-2 212 11-25-1992 2 Auburn 10 Gardner Minshew QB 6-1 225 05-16-1996 3 Washington State 11 A.J. Brown WR 6-1 226 06-30-1997 3 Ole Miss 13 Brett Kern P 6-3 205 02-17-1986 14 Toledo 14 Kenneth Gainwell RB 5-9 200 03-14-1999 1 Memphis 16 Quez Watkins WR 6-0 193 06-09-1998 2 Southern Miss 17 Nakobe Dean LB 5-11 231 12-13-2000 R Georgia 18 Britain Covey WR 5-8 173 03-18-1997 R Utah 19 Ian Book QB 6-0 206 03-30-1998 1 Notre Dame 22 Marcus Epps SAF 6-0 198 01-27-1996 3 Wyoming 23 C.J. Gardner-Johnson SAF 5-11 210 12-20-1997 3 Florida 24 James Bradberry CB 6-1 210 08-04-1993 6 Samford 26 Miles Sanders RB 5-11 211 05-01-1997 3 Penn State 27 Zech McPhearson CB 5-11 191 03-21-1998 1 Texas Tech 28 Josh Jobe CB 5-11 190 04-09-1998 R Alabama 29 Avonte Maddox CB 5-9 184 03-31-1996 4 Pittsburgh 31 Mario Goodrich CB 6-0 186 01-12-2000 R Clemson 32 Reed Blankenship SAF 6-1 203 03-02-1999 R Middle Tennessee 33 Josiah Scott CB 5-9 185 04-05-1999 2 Michigan State 34 Trey Sermon RB 6-0 215 01-30-1999 1 Ohio State 35 Boston Scott RB 5-6 203 04-27-1995 4 Louisiana Tech 39 Tristin McCollum DB 6-3 195 05-03-1999 R Sam Houston State 41 Anthony Harris SAF 6-1 192 10-09-1991 7 Virginia 42 K’Von Wallace SAF 5-11 205 07-25-1997 2 Clemson 43 Kyzir White LB 6-2 234 03-24-1996 4 West Virginia 45 Rick Lovato LS 6-2 249 09-09-1992 7 Old Dominion 48 Patrick Johnson LB 6-2 248 01-10-1998 1 Tulane 50 Fred Johnson T 6-7 326 06-05-1997 3 Florida 51 Cam Jurgens OL 6-3 303 08-21-1999 R Nebraska 52 Davion Taylor LB 6-1 230 08-05-1998 2 Colorado 53 Christian Elliss LB 6-3 233 01-02-1999 1 Idaho 54 Shaun Bradley LB 6-1 240 04-08-1997 2 Temple 55 Brandon Graham DE 6-2 265 04-03-1988 12 Michigan 56 Isaac Seumalo G 6-4 303 10-29-1993 6 Oregon State 57 T.J. Edwards LB 6-1 242 08-12-1996 3 Wisconsin 58 Kyron Johnson LB 6-0 235 07-24-1998 R Kansas 59 Janarius Robinson DE 6-5 260 05-05-1999 1 Florida State 61 Julian Good-Jones OL 6-5 313 03-02-1997 2 Iowa State 61 Josh Sills G 6-6 325 01-26-1998 R Oklahoma State 62 Jason Kelce C 6-3 295 11-05-1987 11 Cincinnati 63 Jack Driscoll OL 6-5 312 04-01-1997 2 Auburn 64 Brett Toth OL 6-6 304 09-01-1996 3 Army 65 Lane Johnson T 6-6 325 05-08-1990 9 Oklahoma 66 Matt Leo DE 6-7 280 05-08-1992 2 Iowa State 66 Roderick Johnson T 6-6 300 11-28-1995 5 Florida State 67 Cameron Tom C 6-4 300 06-21-1995 5 Southern Miss 68 Jordan Mailata T 6-8 365 03-31-1997 4 69 Landon Dickerson G 6-6 332 09-30-1998 1 Alabama 72 Linval Joseph DT 6-4 328 10-10-1988 12 East Carolina 73 Marvin Wilson DT 6-4 303 09-05-1998 1 Florida State 74 Ndamukong Suh DT 6-4 307 01-06-1987 12 Nebraska 75 Tarron Jackson DE 6-2 254 06-22-1998 1 Coastal Carolina 76 Tyrese Robinson G 6-3 324 08-21-1999 R Oklahoma 77 Andre Dillard T 6-5 315 10-03-1995 3 Washington State 78 Sua Opeta G 6-4 305 08-15-1996 3 Weber State 80 Tyree Jackson TE 6-7 249 11-07-1997 3 Buffalo 81 Grant Calcaterra TE 6-4 240 12-04-1998 R SMU 82 Devon Allen WR 6-1 190 12-12-1994 R Oregon 83 Noah Togiai TE 6-4 244 07-06-1997 2 Oregon State 84 Greg Ward WR 5-11 190 07-12-1995 5 Houston 88 Dallas Goedert TE 6-5 256 01-03-1995 4 South Dakota State 89 Jack Stoll TE 6-4 247 01-28-1998 1 Nebraska 90 Jordan Davis DT 6-6 336 01-12-2000 R Georgia 91 Fletcher Cox DT 6-4 310 12-13-1990 10 Mississippi State 93 Milton Williams DT 6-3 290 04-06-1999 1 Louisiana Tech 94 Josh Sweat DE 6-5 265 03-29-1997 4 Florida State 95 Marlon Tuipulotu DT 6-2 307 05-31-1999 1 USC 96 Derek Barnett DE 6-3 259 06-25-1996 5 Tennessee 97 Javon Hargrave DT 6-2 305 02-07-1993 6 South Carolina State 98 Robert Quinn DE 6-4 264 05-18-1990 11 North Carolina

