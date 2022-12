NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Sunday ATLANTA FALCONS at WASHINGTON COMMANDERS — ATLANTA: DL Jalen…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

ATLANTA FALCONS at WASHINGTON COMMANDERS — ATLANTA: DL Jalen Dalton, S Jovante Moffatt, CB Cornell Armstrong, ILB Nate Landman, OL Chuma Edoga, WR Frank Darby. WASHINGTON: DE Chase Young, WR Dax Milne, CB Benjamin St-Juste, LB De’Jon Harris, G Chris Paul.

BALTIMORE RAVENS at JACKSONVILLE JAGUARS — BALTIMORE: S Kyle Hamilton, RB Mike Davis, ILB Josh Bynes, T Ronnie Stanley, TE Isaiah Likely, TE Charlie Kolar, OLB David Ojabo. JACKSONVILLE: WR Kendric Pryor, RB Darrell Henderson Jr., S Tyree Gillespie, CB Tre Herndon, OLB De’Shaan Dixon.

CHICAGO BEARS at NEW YORK JETS — CHICAGO: QB Justin Fields, WR N’Keal Harry, LB Sterling Weatherford, OL Alex Leatherwood, DB Kyler Gordon, DB Jaquan Brisker, OL Ja’Tyre Carter. NEW YORK: QB Zach Wilson, TE Kenny Yeboah, RB James Robinson, DL Sheldon Rankins, CB Bryce Hall, S Tony Adams.

CINCINNATI BENGALS at TENNESSEE TITANS — CINCINNATI: WR Ja’Marr Chase, P Kevin Huber, RB Joe Mixon, DT Josh Tupou, OT D’Ante Smith, OL Jackson Carman, DE Jeff Gunter. TENNESSEE: OL Ben Jones, DL Denico Autry, DL Naquan Jones, DL Larrell Murchison, LB Joe Schobert, K Randy Bullock, CB Terrance Mitchell.

DENVER BRONCOS at CAROLINA PANTHERS — DENVER: WR KJ Hamler, WR Jerry Jeudy, CB Michael Ojemudia, CB K’Waun Williams, S Anthony Harris, TE Albert Okwuegbunam, DL Jonathan Harris. CAROLINA: QB PJ Walker, S Juston Burris, S Myles Hartsfield, TE Giovanni Ricci, LB Cory Littleton, OT Larnel Coleman, DT Matt Ioannidis.

HOUSTON TEXANS at MIAMI DOLPHNS — HOUSTON: TE Brevin Jordan, WR Amari Rodgers, RB Eno Benjamin, DB Derek Stingley Jr., LB Garret Wallow, DL Thomas Booker, DL Austin Deculus. MIAMI: QB Teddy Bridgewater, WR Erik Ezukanma, CB Noah Igbinoghene, RB Raheem Mostert, TE Hunter Long.

