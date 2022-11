NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Monday SAN FRANCISCO 49ERS at ARIZONA CARDINALS — SAN FRANCISCO:…

Monday

SAN FRANCISCO 49ERS at ARIZONA CARDINALS — SAN FRANCISCO: RB Tyrion Davis-Price, DL Arik Armstead, DL Samson Ebukam, LB Curtis Robinson, DL Kemoko Turay, OL Nick Zakelji. ARIZONA: QB Kyler Murray, CB Byron Murphy, LB Jesse Luketa, LB Victor Dimukeje, T D.J. Humphries, G Max Garcia, TE Zach Ertz.

