NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Sunday INDIANAPOLIS COLTS at LAS VEGAS RAIDERS — INDIANAPOLIS: S…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

INDIANAPOLIS COLTS at LAS VEGAS RAIDERS — INDIANAPOLIS: S Trevor Denbow, QB Nick Foles, RB Deon Jackson, WR Mike Strachan, DT Chris Williams, TE Jelani Woods. LAS VEGAS: LB Denzel Perryman, T Jackson Barton, DT Neil Farrell Jr., DT Matthew Butler, DE Clelin Ferrell.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.