NFL Inactive Report

Sunday

CLEVELAND BROWNS at MIAMI DOLPHINS — CLEVELAND: QB Kellen Mond, RB Demetric Felton Jr., LB Jeremiah Owusu-Koramoah, CB Thomas Graham Jr., G Michael Dunn, TE David Njoku, DT Perrion Winfrey. MIAMI: RB Myles Gaskin, QB Teddy Bridgewater, CB Noah Igbinoghene, WR Erik Ezukanma, TE Hunter Long, WR River Cracraft.

DENVER BRONCOS at TENNESSEE TITANS — DENVER: WR KJ Hamler, CB Darius Phillips, S Justin Simmons, RB Marlon Mack, OLB Baron Browning, T Cam Fleming, FB/TE Andrew Beck, DL Eyioma Uwazurike. TENNESSEE: DB Kristian Fulton, DL JEffery Simmons, OLB Bud Dupree, S Amani Hooker, OL Jordan Roos, WR Chris Conley.

DETROIT LIONS at CHICAGO BEARS — DETROIT: LB Malcolm Rodriguez, WR Josh Reynolds, T Matt Nelson, S Ifeatu Melifonwu, CB Chase Lucas, DL Michael Brockers, DL Austin Bryant. CHICAGO: WR N’Keal Harry, CB Kindle Vildor, DE Al-Quadin Muhammad, RG Teven Jenkins, WR Velus Jones Jr., DB Harrison Hand, OL Ja’Tyre Carter.

HOUSTON TEXANS at NEW YORK GIANTS — HOUSTON: T Austin Deculus, CB Isaac Yiadom, LB Neville Hewitt, TE Brevin Jordan, WR Tyron Johnson. NEW YORK: TE Daniel Bellinger, OT Evan Neal, ILB Austin Calitro, OL Devery Hamilton, WR David Sills V, OLB Quincy Roche.

JACKSONVILLE JAGUARS at KANSAS CITY CHIEFS — JACKSONVILLE: WR Kendrick Pryor, S Tyree Gillespie, CB Tevaughn Campbell, OLB De’Shaan Dixon, OL John Miller. KANSAS CITY: RB Ronald Jones, QB Shane Buechele, S Nazeeh Johnson, WR Mecole Hardman, DE Joshua Kaindoh, OT Darian Kinnard.

MINNESOTA VIKINGS at BUFFALO BILLS — MINNESOTA: LB Luiji Vilain, LB Benton Whitley, OL Chris Reed, OT Vederian Lowe, DL Esezi Otomewo, DL Dalvin Tomlinson. BUFFALO: DE Greg Rousseau, S Jordan Poyer, CB Kaiir Elam, CB Tre’Davious White, LB Baylon Spector, OL Justin Murray, TE Tommy Sweeney.

