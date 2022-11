NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Sunday BUFFALO BILLS at NEW YORK JETS — BUFFALO: CB…

Sunday

BUFFALO BILLS at NEW YORK JETS — BUFFALO: CB Tre’Davious White, S Jordan Poyer, LB Matt Milano, TE Tommy Sweeney, OL Spencer Brown. NEW YORK: QB Joe Flaco, RB Zonovan Knight, WR Corey Davis, TE Jeremy Ruckert, CB Bryce Hall, S Tony Adams.

CAROLINA PANTHERS at CINCINNATI BENGALS — CAROLINA: WR Rashard Higgins, RB Chuba Hubbard, S Juston Burris, LB Arron Mosby, OT Larnel Coleman, TE Stephen Sullivan. CINCINNATI: WR Ja’Marr Chase, CB Mike Hilton, HB Trayveon Williams, CB Tre Flowers, DT Josh Tupou, OT D’Ante Smith, G Jackson Carman.

GREEN BAY PACKERS at DETROIT LIONS — GREEN BAY: CB Shemar Jean-Charles, LB De’Vondre Campbell, OL Rasheed Walker, OL Luke Tenuta, DL Jonathan Ford. DETROIT: WR Josh Reynolds, CB A.J. Parker, CB Chase Lucas, S Ifeatu Melifonwu, T Matt Nelson, DL Michael Brockers, DL Austin Bryant.

INDIANAPOLIS COLTS at NEW ENGLAND PATRIOTS — INDIANAPOLIS: CB Tony Brown, C Wesley French, RB Zack Moss, QB Matt Ryan, LB Grant Stuard, RB Jonathan Taylor, DT Chris Williams. NEW ENGLAND: C David Andrews, WR DeVante Parker, RB Damien Harris, RB Kevin Harris, DL Christian Barmore, CB Shaun Wade, DT Sam Roberts.

LAS VEGAS RAIDERS at JACKSONVILLE JAGUARS — LAS VEGAS: TE Darren Waller, RB Brittain Brown, LB Jayon Brown, OT Jackson Barton, DT Kendal Vickers, DE Tashawn Bower. JACKSONVILLE: WR Kendrick Pryor S Tyree Gillespie, CB Tevaughn Campbell, De’Shaan Dixon, OL John Miller.

LOS ANGELES CHARGERS at ATLANTA FALCONS — LOS ANGELES CHARGERS: QB Easton Stick, K Dustin Hopkins, WR Keenan Allen, CB Kemon Hall, WR Mike Williams, OLB Chris Rumph II, DL Jerry Tillery. ATLANTA: S Erik Harris, CB A.J. Terrell, ILB Nate Landman, OL Chuma Edoga, TE Anthony Firkser, WR Bryan Edwards, DL Matt Dickerson.

MIAMI DOLPHINS at CHICAGO BEARS — MIAMI: RB Myles Gaskin, WR Erike Ezukanma, QB Skylar Thompson, OL Austin Jackson, WR River Cracraft. CHICAGO: WR Velus Jones Jr., Ja’Tyre Carter, TE Jake Tonges, DB Lamar Jackson, OL Alex Leatherwood.

MINNESOTA VIKINGS at WASHINGTON COMMANDERS — MINNESOTA: OLB Luiji Vilain, OLB Benton Whitley, G/C Chris Reed, T Vedarian Lowe, WR Jalen Nailor, DL Esezi Otomewo, DL Dalvin Tomlinson. WASHINGTON: WR Jahan Dotson, TE Cole Turner, LB Cole Holcomb, LB David Mayo, RB J.D. McKissic, G Chris Paul, DE Shaka Toney.

SEATTLE SEAHAWKS at ARIZONA CARDINALS — SEATTLE: WR Marquise Goodwin, RB Tony Jones Jr., FS Joey Blount, LB Darrell Taylor, T Jake Curhan, DT Myles Adams. ARIZONA: P Nolan Cooney, QB Trace McSorely, CB Christian Matthew, C Rodney Hudson, DT Trystan Hill, OG Max Garcia.

LOS ANGELES RAMS at TAMPA BAY BUCCANEERS — LOS ANGELES RAMS: WR Tute Atwell, QB Bryce Perkins, S Terrell Burgess, WR Lance McCutcheon, TE Kendall Blanton, CB Shaun Jolly, DL Bobby Brown. TAMPA BAY: S Antoine Winfield, TE Cam Brate, WR Russell Gage, G Luke Goedeke, QB Kyle Trask.

