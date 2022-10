NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Sunday CHICAGO BEARS at MINNESOTA VIKINGS — CHICAGO: CB Jaylon…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

CHICAGO BEARS at MINNESOTA VIKINGS — CHICAGO: CB Jaylon Johnson, S Dane Cruikshank, DL Kingsley Jonathan, TE/FB Jake Tonges. MINNESOTA: CB Andrew Booth Jr., OLB Luiji Vilain, G/C Chris Reed, T Vederian Lowe, WR Jalen Nailor, DL Esezi Otomewo, DL Khyiris Tonga.

MIAMI DOLPHINS at NEW YORK JETS — MIAMI: QB Tua Tagovailoa, RB Salvon Ahmed, WR Erik Ezukanma, TE Hunter Long, LB Trey Flowers, CB Xavien Howard. NEW YORK: QB Mike White, WR Denzel Mims, TE Lawrence Cager, LB Quincy Williams, CB Bryce Hall, S Tony Adams.

PITTSBURGH STEELERS at BUFFALO BILLS — PITTSBURGH: QB Mason Rudolph, CB Ahkello Witherspoon, S Terrell Edmunds, G Kendrick Green, WR Gunner Olszewski, DT Isaiahh Loudermilk, LB Mark Robinson. BUFFALO: WR Isaiah McKenzie, WR Jake Kumerow, S Jordan Poyer, CB Christian Benford, LB Tremaine Edmunds, OL Justin Murray, TE Dawson Knox.

TENNESSEE TITANS at WASHINGTON COMMANDERS — TENNESSEE: DB Ugo Amadi, S Amani Hooker, ILB Zach Cunningham, ILB Joe Jones, OLB Bud Dupree, G Nate Davis, OLB Ola Adeniyi. WASHINGTON: WR Jahan Dotson, QB Sam Howell, S Percy Butler, CB Tariq Castro-Fields, LB David Mayo, T Sam Cosmi, TE Logan Thomas.

