NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

ARIZONA CARDINALS at CAROLINA PANTHERS — ARIZONA: WR A.J. Green, LB Ezekiel Turner, LB Jesse Luketa, RB Keontay Ingram, OL Lecitus Smith, DL Rashard Lawrence. CAROLINA: RB Raheem Blackshear, CB Stantley Thomas-Oliver, OL Cade Mays, DT Phil Hoskins, WR Terrace Marshall Jr., DE Amare Barno.

DENVER BRONCOS at LAS VEGAS RAIDERS — DENVER: WR Jalen Virgin, WR Tyrie Cleveland, CB Darius Phillips, LB Jonathon Cooper, OL Billy Turner, OL Quinn Meinerz, DL Eyioma Uwazurike. LAS VEGAS: WR Hunter Renfrow, CB Rock Ya-Sin, RB Brittain Brown, G John Simpson, TE Foster Moreau, DT Neil Farrell Jr., DE Tashawn Bower.

NEW ENGLAND PATRIOTS at GREEN BAY PACKERS — NEW ENGLAND: QB Mac Jones, DT Lawrence Guy, WR Jakobi Meyers, CB Jalen Mills, S Joshuah Bledsoe. GREEN BAY: CB Jaire Alexander, DT Jonathan Ford, OG Sean Rhyan, WR Samori Toure, OT Rasheed Walker.

