NFL Inactive Report

dNEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

ARIZONA CARDINALS at MINNESOTA VIKINGS — ARIZONA: RB James Conner, QB Trace McSorley, CB Christian Matthew, C Rodney Hudson, LB Dennis Gardeck, T D.J. Humphries, G Max Garcia. MINNESOTA: OLB Luiji Vilain, OLB Benton Whitley, G/C Chris Reed, T Vederian Lowe, DL Esezi Otomewo, DL Jonathan Bullard.

CAROLINA PANTHERS at ATLANTA FALCONS — CAROLINA: WR Rashard Higgins, RB Chuba Hubbard, LB Arron Mosby, DT Daviyon Nixon, OT Larnel Coleman. ATLANTA: CB A.J. Terrell, S Jaylinn Hawkins, ILB Nate Landman, OLB Quinton Bell, OL Chuma Edoga, TE Anthony Firkser, DL Matt Dickerson.

CHICAGO BEARS at DALLAS COWBOYS — CHICAGO: RT Larry Borom, CB Lamar Jackson, TE Jake Tonges, WR Isaiah Coulter. DALLAS: RB Ezekiel Elliott, WR Noah Brown, DE Sam Williams, S Malike Hooker, DT Trysten Hill, LB Jabril Cox.

MIAMI DOLPHINS at DETROIT LIONS — MIAMI: RB Myles Gaskin, WR Erik Ezukanma, QB Skylar Thompson, S Eric Rowe, WR River Cracraft. DETROIT: S DeShon Elliott, DE Charles Harris, CB Mike Hughes, CB Chase Lucas, S Ifeatu Melifonwu, T Matt Nelson, DL Michael Brockers.

