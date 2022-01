2022 Pro Bowl Rosters

Sunday, Feb. 6 At Allegiant Stadium Las Vegas x-starter AFC OFFENSE Quarterbacks: x-Justin Herbert, Los Angeles; Patrick Mahomes, Kansas City;…

Sunday, Feb. 6 At Allegiant Stadium Las Vegas x-starter AFC OFFENSE

Quarterbacks: x-Justin Herbert, Los Angeles; Patrick Mahomes, Kansas City; Lamar Jackson, Baltimore; Mac Jones, New England.

Tight ends: x-Mark Andrews, Baltimore; Travis Kelce, Kansas City.

Wide Receivers: x-Tyreek Hill, Kansas City; x-Diontae Johnson, Pittsburgh; Stefon Diggs, Buffalo; Hunter Renfrow, Las Vegas.

Tackles: x-Rashawn Slater, Los Angeles; Orlando Brown, Kansas City; Dion Dawkins, Buffalo.

Guards: x-Quenton Nelson, Indianapolis; x-Joel Bitonio, Cleveland; Wyatt Teller, Cleveland.

Centers: x-Corey Linsley, Los Angeles; Ryan Kelly, Indianapolis.

Running Backs: x-Jonathan Taylor, Indianapolis; Nick Chubb, Cleveland; Najee Harris, Pittsburgh.

Fullback: x-Patrick Ricard, Baltimore.

DEFENSE

Defensive Ends: x-Myles Garrett, Cleveland; x-Maxx Crosby, Las Vegas.

Interior Lineman: x-DeForest Buckner, Indianapolis; x-Chris Jones, Kansas City; Cameron Heyward, Pittsburgh.

Outside Linebackers: x-T.J. Watt, Pittsburgh; x-Harold Landry, Tennessee; Matt Judon, Baltimore.

Inside/Middle Linebackers: x-Darius Leonard, Baltimore; Tremaine Edmunds, Buffalo.

Cornerbacks: x-J.C. Jackson, New England; x-Xavien Howard, Miami; Denzel Ward, Cleveland; Kenny Moore II, Indianapolis.

Free Safety: x-Kevin Byard, Tennessee.

Strong Safeties: x-Derwin James, Los Angeles; Tyrann Mathieu, Kansas City.

SPECIALISTS

Placekicker: x-Justin Tucker, Baltimore.

Long snapper: x-Luke Rhodes, Indianapolis.

Punter: x-A.J. Cole, Las Vegas.

Return Specialist: x-Devin Duvernay, Baltimore.

Special Teamer: x-Matthew Slater, New England.

NFC OFFENSE

Quarterbacks: x-Kirk Cousins, Minnesota; Kyler Murray, Arizona.

Tight Ends: x-George Kittle, San Francisco; Kyle Pitts, Atlanta.

Wide Receivers: x-CeeDee Lamb, Dallas; x-Mike Evans, Tampa Bay; Justin Jefferson, Minnesota; Deebo Samuel, San Francisco.

Tackles: x-Trent Williams, San Francisco; x-Brian O’Neill, Minnesota; DJ Humphries, Arizona.

Guards: x-Zack Martin, Dallas; x-Brandon Scherff, Washington; Ali Marpet, Tampa Bay.

Centers: x-Jason Kelce, Philadelphia; Ryan Jensen, Tampa Bay.

Running Backs: x-Dalvin Cook, Minnesota; James Conner, Arizona; Alvina Kamara, New Orleans.

Fullback: x-Kyle Juszczyk, San Francisco.

DEFENSE

Defensive Ends: x-Nick Bosa, San Francisco; x-Brian Burns, Carolina; Cameron Jordan, New Orleans.

Interior Lineman: x-Vita Vea, Tampa Bay; x-Jonathan Allen, Washington; Javon Hargrave, Philadelphia.

Outside Linebackers: x-Chandler Jones, Arizona; x-Robert Quinn, Chicago; Shaquil Barrett, Tampa Bay.

Inside/Middle Linebackers: x-Devin White, Tampa Bay; Fred Warner, San Francisco.

Cornerbacks: -Trevon Diggs, Dallas; x-Stephon Gilmore, Carolina; Darius Slay, Philadelphia; Marshon Lattimore, New Orleans.

Free Safety: x-Antoine Winfield, Tampa Bay.

Strong Safeties: x-Budda Baker, Arizona; Harrison Smith, Minnesota.

SPECIALISTS

Placekicker: x-Jake Elliot, Philadelphia.

Long snapper: x-Josh Harris, Atlanta.

Punter: x-Bryan Anger, Dallas.

Return Specialist: x-Jakeem Grant, Chicago.

Special Teamer: x-J.T. Gray, New Orleans.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.