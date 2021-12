List of inactive players for NFL games in Week 13

PHILADELPHIA AT NEW YORK JETS Eagles: QB Jalen Hurts; RB Jordan Howard; DT Marlon Tuipulotu; DB Kary Vincent Jr.; CB…

PHILADELPHIA AT NEW YORK JETS

Eagles: QB Jalen Hurts; RB Jordan Howard; DT Marlon Tuipulotu; DB Kary Vincent Jr.; CB Tay Gowan; CB Mac McCain.

Jets: RB La’Mical Perine; TE Trevon Wesco; OL Isaiah Williams; DL Tim Ward; DL Sheldon Rankins; CB Rachad Wildgoose; S Jarrod Wilson.

N.Y. GIANTS AT MIAMI

Giants: QB Daniel Jones; CB Adoree’ Jackson; WR Kadarius Toney; WR Sterling Shepard; OLB Oshane Ximines; G Wes Martin.

Dolphins: CB Trill Williams; S Brandon Jones; RB Phillip Lindsay; LB Darius Hodge; TE Adam Shaheen; NT John Jenkins.

INDIANAPOLIS AT HOUSTON

Colts: RB Marlon Mack; OT Julién Davenport; DE Ben Banogu; WR Mike Strachan.

Texans: LB Zach Cunningham; RB David Johnson (illness/thigh injury); OL Justin McCray (concussion); DB Terrance Brooks (hamstring); TE Jordan Akins; QB Deshaun Watson; QB Jeff Driskel.

MINNESOTA AT DETROIT

Vikings: RB Dalvin Cook (shoulder); LB Anthony Barr (knee, hamstring); LB Eric Kendricks (biceps); T Christian Darrisaw (ankle); S Camryn Bynum (ankle); QB Kellen Mond; WR Ihmir Smith-Marsette.

Lions: RB D’Andre Swift (shoulder); CB Bobby Price (shoulder); LB Jalen Reeves-Maybin (shoulder); T Matt Nelson (ankle); DT John Penisini (illness); WR Trinity Benson; QB David Blough.

ARIZONA AT CHICAGO

Cardinals: WR Andy Isabella; QB Trace McSorley; CB Jace Whittaker; OL Justin Pugh (calf).

Bears: QB Justin Fields (ribs); RB Damien Williams (calf); WR Allen Robinson (hamstring); DB Teez Tabor; WR Marquise Goodwin (foot, ribs); DT Akiem Hicks (ankle); DE Mario Edwards Jr. (ribs).

LOS ANGELES CHARGERS at CINCINNATI

Chargers: S Alohi Gilman (quad); CB Asante Samuel Jr. (concussion); OG Senio Kelemete; FB Gabe Nabers; QB Easton Stick.

Bengals: OT Riley Reiff (ankle); C Trey Hopkins (ankle); RB Chris Evans (ankle); DE Khalid Kareem (illness); WR Auden Tate; WR Mike Thomas (illness); CB Darius Phillips; DT Tyler Shelvin.

TAMPA BAY AT ATLANTA

Buccaneers: WR Jaelon Darden; DL Steve McLendon; QB Kyle Trask; S Jordan Whitehead.

Falcons: RB Wayne Gallman; DL John Cominksy; OL Josh Andrews; OLB James Vaughters; DL Mike Pennel; DL Jonathan Bullard.

