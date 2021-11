List of inactive players for NFL games in Week 12

TENNESSEE AT NEW ENGLAND Titans: RB Jeremy McNichols (concussion); CB Greg Mabin (ankle); LB David Long Jr.; LB Rashaan Evans…

TENNESSEE AT NEW ENGLAND

Titans: RB Jeremy McNichols (concussion); CB Greg Mabin (ankle); LB David Long Jr.; LB Rashaan Evans (ankle); G Nate Davis (concussion); OLB Ola Adeniyi (hamstring); DL Teair Tart (ankle).

Patriots: LB Ronnie Perkins; RB J.J. Taylor; QB Jarrett Stidham; TE Devin Asiasi; G Yasir Durant.

TAMPA BAY AT INDIANAPOLIS

Buccaneers: QB Kyle Trask; RB Ke’Shawn Vaughn; S Andrew Adams; LG Ali Marpet (abdomen); WR Antonio Brown (ankle).

Colts: WR Mike Strachan; RB Marlon Mack; DE Ben Banogu; OT Julie’n Davenport; OL Will Fries.

PHILADELPHIA AT NEW YORK GIANTS

Eagles: RB Jordan Howard (knee); CB Tay Gowan (quad); QB Reid Sinnett; DB Kary Vincent; CB Wes McCain; DT Marlon Tuipolatu.

Giants: WR Sterling Shepard (quad); WR Kadarius Toney (quad); TE Kaden Smith (knee); FB Cullen Gillaspia (quad); TE Kyle Rudolph (ankle); OL Wes Martin.

ATLANTA AT JACKSONVILLE

Falcons: CB Kendall Sheffield (hamstring); LB Deion Jones; DL John Cominsky; DL Mike Pennel; DL Jonathan Bullard (ankle).

Jaguars: CB Shaquill Griffin (concussion); LB Dakota Allen (shoulder); OL KC McDermott; TE Jacob Hollister; TE Luke Farrell; DE/OLB Jordan Smith.

NEW YORK JETS AT HOUSTON

Jets: WR Corey Davis (groin); RB La’Mical Perine; CB Rachad Wildgoose; DL Jonathan Marshall; DL Tim Ward; S Jarrod Wilson; OL Isaiah Williams.

Texans: QB Deshaun Watson; QB Jeff Driskel; DB Cre’Von LeBlanc; WR Davion Davis (illness); TE Jordan Akins.

CAROLINA AT MIAMI

Panthers: WR Terrace Marshall Jr.; G John Miller; QB Matt Barkley; S Kenny Robinson; CB Rashaan Melvin; LB Kamal Martin; TE Colin Thompson.

Dolphins: CB Trill Williams; S Brandon Jones; S Will Parks; LB Darius Hodge; TE Adam Shaheen; NT John Jenkins.

PITTSBURGH AT CINCINNATI

Steelers: QB Dwayne Haskins; CB Joe Haden; LB Buddy Johnson; TE Kevin Rader; DT Isaiah Buggs.

Bengals: WR Trenton Irwin; WR Auden Tate; CB Vernon Hargreaves; OL Fred Johnson; TE Mitchell Wilcox; DT Tyler Shelvin.

