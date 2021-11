List of inactive players for NFL games in Week 11

DALLAS AT KANSAS CITY Cowboys: LT Tyron Smith; CB Kelvin Joseph; CB Nahshon Wrigh; SS Israel Mukuamu; WR Simi Fehoko;…

DALLAS AT KANSAS CITY

Cowboys: LT Tyron Smith; CB Kelvin Joseph; CB Nahshon Wrigh; SS Israel Mukuamu; WR Simi Fehoko; QB Will Grier.

Chiefs: RT Lucas Niang; DT Khalen Saunders; CB Deandre Baker; RB Derrick Gore; QB Shane Buechele.

CINCINNATI AT LAS VEGAS

Bengals: WR Auden Tate (thigh); DT Tyler Shelvin (knee); WR Trenton Irwin; OL Fred Johnson; CB Vernon Hargreaves.

Raiders: CB Keisean Nixon (ankle); RB Jalen Richard (ribs); LB Nick Kwiatkoski (ankle); DE Malcolm Koonce; T Jackson Barton; DT Kendal Vickers.

ARIZONA AT SEATTLE

Cardinals: QB Kyler Murray; WR DeAndre Hopkins; RB Jonathan Ward; S James Wiggins; OL Justin Pugh.

Seahawks: CB D.J. Reed; QB Jacob Eason; C Dakota Shepley; T Jamarco Jones; DT Robert Nkemdiche; DE L.J. Collier.

BALTIMORE AT CHICAGO

Ravens: QB Lamar Jackson; WR Marquise Brown; CB Jimmy Smith; CB Anthony Averett; OT Cedric Ogbuehi; WR Miles Boykin; DT Brandon Williams.

Bears: DB Eddie Jackson; RB Damien Williams; QB Nick Foles; WR Allen Robinson; DB Artie Burns; TE Jesper Horsted; DL Akiem Hicks.

GREEN BAY AT MINNESOTA

Packers: WR Allen Lazard; RB Aaron Jones; S Vernon Scott; LB Rashan Gary; T David Bakhtiari; WR Malik Taylor; DL Jack Heflin.

Vikings: QB Kellen Mond; WR Ihmir Smith-Marsette; CB Harrison Hand; LB Chazz Surratt; G Wyatt Davis.

HOUSTON AT TENNESSEE

Texans: QB Deshaun Watson; QB Jeff Driskel; DB Cre’von LeBlanc (illness); RB Royce Freeman; DL Jonathan Greenard (foot); WR Davion Davis; TE Jordan Akins.

Titans: LB David Long (hamstring); LB Rashaan Evans (ankle); RG Nate Davis (concussion); RB Jeremy McNichols (concussion); TE Geoff Swaim (concussion); CB Jackrabbit Jenkins (chest); CB Greg Mabin (ankle).

MIAMI AT NEW YORK JETS

Dolphins: RB Salvon Ahmed; TE Hunter Long; CB Noah Igbinoghene; DT John Jenkins; LB Darius Hodge.

Jets: QB Zach Wilson (knee); RB La’Mical Perine; OL Isaiah Williams; DL Jonathan Marshall; DL Tim Ward; S Jarrod Wilson; CB Rachad Wildgoose.

SAN FRANCISCO AT JACKSONVILLE

49ers: RB JaMycal Hasty (ankle); RB Elijah Mitchell (rib, finger); DL Maurice Hurst (calf); OL Colton McKivitz.

Jaguars: DL/LB Jordan Smith; LB Dakota Allen (shoulder); RB Devine Ozigbo; TE Jacob Hollister; CB Tre Herndon.

INDIANAPOLIS AT BUFFALO

Colts: RB Marlon Mack; WR Mike Strachan; OT Julien Davenport; OL Will Fries; DT Antwaun Woods.

Bills: LB Tremaine Edmunds (hamstring); CB Cam Lewis; OL Bobby Hart; WR Jake Kumerow; DT Star Loutlelei (reserve/COVID-19 list); OT Spencer Brown (reserve/COVID-19 list).

WASHINGTON AT CAROLINA

Washington: WR Curtis Samuel (groin); TE Ricky Seals-Jones (hip); DE Shaka Toney (concussion); OL Saahdiq Charles (illness); WR Antonio Gandy-Golden; CB Corn Elder.

Panthers: QB Matt Barkley; WR Shi Smith; S Kenny Robinson; CB Rashaan Melvin; DT Phil Hoskins.

DETROIT AT CLEVELAND

Lions: QB Jared Goff (oblique); WR Trinity Benson (knee); RB Jermar Jefferson (knee, ankle); K Riley Patterson; LB Jessie Lemonier; T Matt Nelson (ankle); LB Trey Flowers (knee).

Browns: WR Donovan Peoples-Jones (groin); DE Takk McKinley (groin); CB Troy Hill (concussion); WR Anthony Schwartz (concussion); CB A.J. Green (concussion); DE Ifeadi Odenigbo; DT Sheldon Day.

NEW ORLEANS at PHILADELPHIA

Saints: RB Alvin Kamara (knee); LT Terron Armstead (knee, shoulder); RT Ryan Ramczyk (knee); WR Ty Montgomery (hand); DE Tanoh Kpassagnon (ankle); QB Ian Book; TE Juwan Johnson.

Eagles: QB Reid Sinnett; RB Kenneth Gainwell; DB Kary Vincent Jr.; CB Tay Gowan; DT Marlon Tuipulotu.

___

More AP NFL coverage: https://apnews.com/hub/nfl and https://twitter.com/AP_NFL

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.