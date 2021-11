List of inactive players for NFL games in Week 10

TAMPA BAY AT WASHINGTON Buccaneers: WR Antonio Brown (ankle); TE Rob Gronkowski (ribs); QB Kyle Trask; G Nick Leverett; DL…

TAMPA BAY AT WASHINGTON

Buccaneers: WR Antonio Brown (ankle); TE Rob Gronkowski (ribs); QB Kyle Trask; G Nick Leverett; DL Steve McLendon; S Andrew Adams.

Washington: WR Curtis Samuel (groin); CB Benjamin St-Just (concussion); WR Antonio Gandy-Golden; CB Corn Elder.

NEW ORLEANS AT TENNESSEE

Saints: RB Alvin Kamara (knee); LB Andrew Dowell; DE Jalyn Holmes; OT Terron Armstead; TE Nick Vanett; WR Lil’Jordan Humphrey.

Titans: CB Greg Mabin (ankle); LB David Long Jr. (hamstring); LB Rashaan Evans (ankle); OT Bobby Hart; OL Dillon Radunz; DT Teair Tart (groin).

DETROIT AT PITTSBURGH

Lions: LB Austin Bryant; LB Jessie Lemonier; WR Josh Reynolds; DE Kevin Strong; RB Jamaal Williams (thigh).

Steelers: WR Chase Claypool (toe); CB Ahkello Witherspoon; Anthony McFarland; LB Buddy Johnson; C B.J. Finney; QB Ben Roethlisberger (COVID-19).

ATLANTA AT DALLAS

Falcons: DL Jonathan Bullard (concussion); DL John Cominsky (shoulder); CB Kendall Sheffield (hamstring); TE Lee Smith (back); OL Josh Andrews; DL Ta’Quon Graham.

Cowboys: LT Tyron Smith (ankle); DL Quinton Bohanna (illness); QB Will Grier; S Israel Mukuamu; WR Simi Fehoko.

JACKSONVILLE AT INDIANAPOLIS

Jaguars: WR Tryon Johnson; CB Tre Herndon; TE Jacob Hollister; DE-OLB Jordan Smith; RB Devine Ozigbo.

Colts: CB Xavier Rhodes (calf); WR Michael Strachan; RB Marlon Mack; DE Ben Banogu; OT Julie’n Davenport; OL Will Fries.

BUFFALO AT NEW YORK JETS

Bills: LB Tremaine Edwards; CB Cam Lewis; OL Jamal Douglas; DT Brandin Bryant.

Jets: QB Zach Wilson; RB La’Mical Perine; OL Isaiah Williams; DL Jonathan Marshall; DL Tim Ward; S Elijah Riley.

CLEVELAND AT NEW ENGLAND

Browns: CB Greedy Williams (shoulder); DE Takkarist McKinley (groin); S Richard LeCounte III; LB Tony Fields II; WR Ja’Marcus Bradley; DT Sheldon Day.

Patriots: TE Jonnu Smith (shoulder); RB Damien Harris (concussion); WR Gunner Olszewski (concussion); CB Shaun Wade; DE Ronnie Perkins; G Yasir Durant; QB Jarrett Stidham.

___

