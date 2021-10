List of inactive players for NFL games in Week 6

L.A. CHARGERS AT BALTIMORE Chargers: QB Easton Stick; S Nasir Adderley (hip); RB Larry Rountree; LB Drue Tranquill (chest); OF…

L.A. CHARGERS AT BALTIMORE

Chargers: QB Easton Stick; S Nasir Adderley (hip); RB Larry Rountree; LB Drue Tranquill (chest); OF Brenden Jaimes; TE Tre’ McKitty; DL Forrest Merrill.

Ravens: WR Sammy Watkins (thigh); S Ar’Darius Washington; RB Ty’Son Williams; LB Jaylon Ferguson; T Ronnie Stanley (ankle); DT Broderick Washington.

GREEN BAY AT CHICAGO

Packers: CB Kevin King (shoulder); S Vernon Scott; LB Isiah McDuffie; T Dennis Kelly (back); DL Jack Heflin.

Bears: QB Nick Foles; WR Breshad Perriman; DB Artie Burns (foot); TE J.P. Holtz (quadricep); LB Caleb Johnson (knee); DL Khyiris Tonga.

KANSAS CITY AT WASHINGTON

Chiefs: TE Blake Bell (back); DE Chris Jones (wrist); CB Charvarious Ward (quadriceps); OL Laurent Duvernay-Tardif; OL Austin Blythe; OT Prince Tega Wanogho.

Washington: WR Curtis Samuel (groin); WR Cam Sims (hamstring); RG Brandon Scherff (knee); RT Sam Cosmi (ankle); LB Jared Norris (shoulder); TE Jace Sternberger; CB Corn Elder.

HOUSTON AT INDIANAPOLIS

Texans: C Justin Britt (knee); WR Danny Amendola (thigh); DL Charles Omenihu; TE Brevin Jordan; RB Scottie Phillips; WR Davion Davis; CB Jimmy Moreland; QB Deshaun Watson.

Colts: QB Jacob Eason; S Andrew Sendejo (concussion); OT Braden Smith (foot/thumb); WR Michael Strachan; DE Kemoko Turay (groin).

MINNESOTA AT CAROLINA

Vikings: QB Kellen Mond; TE Ben Ellefson (knee); DT Michael Pierce (elbow); WR Ihmir Smith-Marsette (toe); LB Chazz Surratt; DE Patrick Jones.

Panthers: LB Shaq Thompson (foot); LB Kamal Martin (concussion); CB C.J. Henderson; DT Phil Hoskins; DE Darryl Johnson; RB Spencer Brown.

CINCINNATI at DETROIT

Bengals: WR Mike Thomas (ankle); DE Darius Hodge; DT Tyler Shelvin; CB Tre Flowers.

Lions: WR Trinity Benson; DE Eric Banks; DE Jashon Cornell; OLB Jessie Lemonier; CB Daryl Worley; CB Mark Gilbert.

L.A. RAMS AT N.Y. GIANTS

Rams: QB Bryce Perkins; LB Chris Garrett; OL Alaric Jackson; OL Tremayne Anchrum Jr.; TE Brycen Hopkins; DL Bobby Brown III.

Giants: RB Saquon Barkley (ankle); WR Kenny Golladay (knee); CB Josh Jackson; OL Ben Bredeson (hand); WR Darius Slayton (hamstring); LB Quincy Roche.

MIAMI vs JACKSONVILLE (in LONDON)

Jaguars: K Josh Lambo; LB Myles Jack (back); WR Tyron Johnson; CB Tyson Campbell (toe); OL Rashaad Coward (ankle); DE/OLB Jordan Smith; DE Taven Bryan.

Dolphins: QB Reid Sinnett; WR DeVante Parker (shoulder, hamstring); WR Preston Williams (groin); CB Byron Jones (Achilles); CB Xavien Howard (shoulder, groin); T Greg Little; TE Adam Shaheen (knee).

___

More AP NFL coverage: https://apnews.com/hub/nfl and https://twitter.com/AP_NFL

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.