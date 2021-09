Thursday’s NFL Injury Report

The National Football League injury report, as provided by the league (DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full…

The National Football League injury report, as provided by the league (DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

SUNDAY

ARIZONA CARDINALS at TENNESSEE TITANS — ARIZONA: LIMITED: TE Darrell Daniels (toe), LB Dennis Gardeck (knee, hand). TENNESSEE: LIMITED: TE Tommy Hudson (toe), CB Chris Jackson (hamstring), LB David Long (hamstring), WR Josh Reynolds (foot). FULL: WR A.J. Brown (knee).

CHICAGO BEARS at LOS ANGELES RAMS — CHICAGO: DNP: DT Eddie Goldman (knee, ankle). LIMITED: S Tashaun Gipson (back), LB Joel Iyiegbuniwe (shoulder), LB Khalil Mack (groin), WR Darnell Mooney (back), LB Robert Quinn (back). FULL: S Deon Bush (shoulder), CB Xavier Crawford (groin), TE Jimmy Graham (not injury related–resting veteran), TE J.P. Holtz (quadricep), S Eddie Jackson (wrist), LS Patrick Scales (ankle), DT Khyiris Tonga (ankle), RB Damien Williams (abdomen). LOS ANGELES RAMS: Practice Not Complete.

CLEVELAND BROWNS at KANSAS CITY CHIEFS — CLEVELAND: DNP: DE Jadeveon Clowney (illness), T Michael Dunn (back), LB Tony Fields (illness). LIMITED: WR Odell Beckham (knee), S Grant Delpit (hamstring), S Ronnie Harrison (ankle), WR Rashard Higgins (hamstring), CB Troy Hill (hamstring), C J.C. Tretter (knee), CB Greedy Williams (groin). FULL: LB Sione Takitaki (hamstring). KANSAS CITY: LIMITED: C Austin Blythe (abdomen), DE Frank Clark (hamstring), DT Derrick Nnadi (hip). FULL: G Laurent Duvernay-Tardif (hand), RB Clyde Edwards-Helaire (ankle), WR Mecole Hardman (oblique), T Mike Remmers (knee), G Trey Smith (shoulder).

DENVER BRONCOS at NEW YORK GIANTS — DENVER: LIMITED: LB Bradley Chubb (ankle). FULL: TE Noah Fant (knee), LB Von Miller (ankle), TE Albert Okwuegbunam (knee), WR Courtland Sutton (knee). NEW YORK GIANTS: DNP: TE Evan Engram (calf). LIMITED: RB Saquon Barkley (knee), WR Kenny Golladay (hamstring), LB Justin Hilliard (foot), CB Adoree’ Jackson (ankle), CB Josh Jackson (calf), TE Kyle Rudolph (foot), DT Danny Shelton (neck), TE Kaden Smith (knee), T Andrew Thomas (ankle), WR Kadarius Toney (hamstring).

GREEN BAY PACKERS at NEW ORLEANS SAINTS — GREEN BAY: DNP: TE Marcedes Lewis (not injury related–resting veteran), S Vernon Scott (hamstring), LB Preston Smith (head). LIMITED: DT Tyler Lancaster (back), LB Za’Darius Smith (back). NEW ORLEANS: DNP: CB Ken Crawley (hamstring), WR Tre’Quan Smith (hamstring). LIMITED: CB Marshon Lattimore (knee).

JACKSONVILLE JAGUARS at HOUSTON TEXANS — JACKSONVILLE: DNP: CB Tre Herndon (knee). LIMITED: CB Tyson Campbell (calf). HOUSTON: DNP: CB Lonnie Johnson (thigh), LB Kevin Pierre-Louis (thigh), QB Deshaun Watson (not injury related–personal matter). LIMITED: DT Maliek Collins (knee), DE Whitney Mercilus (thigh).

LOS ANGELES CHARGERS at WASHINGTON FOOTBALL TEAM — LOS ANGELES CHARGERS: Practice Not Complete. WASHINGTON: DNP: WR Curtis Samuel (groin).

MIAMI DOLPHINS at NEW ENGLAND PATRIOTS — MIAMI: LIMITED: T Liam Eichenberg (thigh), WR Preston Williams (foot). FULL: RB Salvon Ahmed (back), S Clayton Fejedelem (shoulder), WR DeVante Parker (shoulder), LB Elandon Roberts (knee), WR Albert Wilson (quadricep). NEW ENGLAND: DNP: WR Nelson Agholor (ankle), S Jalen Mills (ankle). LIMITED: T Yodny Cajuste (hamstring), LB Ronnie Perkins (shoulder).

MINNESOTA VIKINGS at CINCINNATI BENGALS — MINNESOTA: DNP: LB Anthony Barr (knee). LIMITED: T Christian Darrisaw (groin). FULL: TE Tyler Conklin (hamstring), RB Alexander Mattison (ribs), S Josh Metellus (ankle), WR Dede Westbrook (knee). CINCINNATI: DNP: CB Trae Waynes (hamstring). FULL: C Trey Hill (hip), TE Mitchell Wilcox (concussion).

NEW YORK JETS at CAROLINA PANTHERS — NEW YORK JETS: DNP: S Sharrod Neasman (hamstring). LIMITED: WR Keelan Cole (knee), RB La’Mical Perine (foot). FULL: T Mekhi Becton (concussion). CAROLINA: DNP: WR Shi Smith (shoulder).

PHILADELPHIA EAGLES at ATLANTA FALCONS — PHILADELPHIA: LIMITED: G Brandon Brooks (knee), G Landon Dickerson (knee), S Rodney McLeod (knee), LB Davion Taylor (calf). ATLANTA: DNP: DT Grady Jarrett (not injury related–personal matter). FULL: LB Brandon Copeland (hamstring).

PITTSBURGH STEELERS at BUFFALO BILLS — PITTSBURGH: DNP: LB Alex Highsmith (groin). LIMITED: C Kendrick Green (thumb), LB Alex Highsmith (groin). FULL: DE Tyson Alualu (elbow), C Kendrick Green (thumb). BUFFALO: DNP: DT Star Lotulelei (calf). LIMITED: WR Emmanuel Sanders (foot). FULL: CB Taron Johnson (hand), WR Isaiah McKenzie (shoulder), DT Harrison Phillips (knee).

SAN FRANCISCO 49ERS at DETROIT LIONS — SAN FRANCISCO: DNP: WR Jalen Hurd (knee), CB Emmanuel Moseley (knee). LIMITED: DT Kevin Givens (hip), DT Javon Kinlaw (knee), QB Trey Lance (right finger). FULL: WR Brandon Aiyuk (hamstring), G Aaron Banks (shoulder), DE Nick Bosa (knee), DE Dee Ford (back), LB Dre Greenlaw (hip), CB Jason Verrett (foot). DETROIT: DNP: T Taylor Decker (finger). LIMITED: DE Michael Brockers (shoulder), DT Levi Onwuzurike (hip), CB A.J. Parker (shoulder), DE Nicholas Williams (elbow). FULL: TE T.J. Hockenson (shoulder), RB D’Andre Swift (groin).

SEATTLE SEAHAWKS at INDIANAPOLIS COLTS: SEATTLE: Practice Not Complete. INDIANAPOLIS: DNP: TE Jack Doyle (not injury related–resting veteran), CB Xavier Rhodes (calf), DE Kemoko Turay (groin). LIMITED: T Eric Fisher (Achilles), G Quenton Nelson (foot, back), G Danny Pinter (foot). FULL: WR Parris Campbell (Achilles), QB Carson Wentz (foot).

MONDAY

BALTIMORE RAVENS AT LAS VEGAS RAIDERS: BALTIMORE: DNP: TE Nick Boyle (knee), DE Derek Wolfe (back, hip). LIMITED: RB Gus Edwards (knee), LB Daelin Hayes (knee), CB Marcus Peters (knee). LAS VEGAS: DNP: G Richie Incognito (calf), CB Roderic Teamer (shoulder, ankle). LIMITED: RB Josh Jacobs (toe), DE Carl Nassib (pectoral). FULL: DE Clelin Ferrell (back), T Alex Leatherwood (shin).

