List of inactive players for NFL games in Week 1

PITTSBURGH AT BUFFALO

Steelers: CB Ahkello Witherspoon, LB Robert Spillane, OL Rashaad Coward, DE Isaiahh Loudermilk, QB Dwayne Haskins.

Bills: DT Star Lotulelei, RB Zack Moss, DE Boogie Basham, LB Andre Smith, OL Tommy Doyle.

LA CHARGERS AT WASHINGTON

Chargers: DB Trey Mitchell (ankle), QB Easton Stick, RB Joshua Kelley, TE Tre’ McKitty, LB Amen Ogbongbemiga

Washington: QB Kyle Allen, OL Saahdiq Charles, TE Sammis Reyes, DL Shaka Toney, CB Darryl Roberts

NEW YORK JETS AT CAROLINA

Jets: RB La’Mical Perine (foot), WR Keelan Cole (knee), RB Josh Adams, DL Jonathan Marshall, LB Quincy Williams, CB Jason Pinnock.

Panthers: WR Shi Smith (shoulder), LB Clay Johnson, DT Phil Hoskins, OG Michael Jordan, OL Deonte Brown, DT Darryl Johnson.

ARIZONA AT TENNESSEE

Cardinals: QB Chris Streveler, RB Eno Benjamin, CB Luq Barcoo, CB Tay Gowan, OL Josh Miles.

Titans: LB David Long (hamstring), WR Cam Batson, WR Josh Reynolds, DB Chris Jackson, OL Dillon Radunz, TE Tommy Hudson, OLB Rashad Weaver.

PHILADELPHIA AT ATLANTA

Eagles: QB Gardner Minshew, S Rodney McLeod (knee), CB Mac McCain; LB Davion Taylor (calf), OL Landon Dickerson (knee).

Falcons: QB Feleipe Frank, RB Wayne Gallman, CB Darren Hall, WR Frank Darby, DL Ta’Quon Graham.

JACKSONVILLE AT HOUSTON

Jaguars: S, Daniel Thomas, CB Tre Herndon (knee injury), OL Walker Little; TE Jacob Hollister, DL Adam Gotsis, DT Jay Tufele.

Texans: DB Lonnie Johnson (thigh injury), WR Anthony Miller (shoulder injury), QB Deshaun Watson, TE Brevin Jordan, DB Jimmy Moreland, RB Scottie Phillips, DL Jonathan Greenard (illness), LB Kevin Pierre-Louis (thigh injury)

SEATTLE AT INDIANAPOLIS

Seahawks: QB Jake Luton, CB Bless Austin, RB Alex Collins, C Dakoda Shepley, OT Stone Forsythe, DE L.J. Collier.

Colts: OT Eric Fisher, OL Will Fries, OL Danny Pinter (foot), CB Xavier Rhodes (calf), DT Isaac Rochell, DE Kemoko Turay (groin), CB Chris Wilcox.

SAN FRANCISCO AT DETROIT

49ers: DT Javon Kinlaw (knee), CB Emmanuel Moseley (knee), OL Aaron Banks (shoulder), CB Josh Norman; RB Trey Sermon.

Lions: DE Levi Onwuzurike (hip), WR Tom Kennedy; OLB Julian Okwara, RB Jemar Jefferson; WR KhaDarel Hodge, OL Tommy Kraemer.

MINNESOTA AT CINCINNATI

Vikings: LB Anthony Barr, T Christian Darrisaw, QB Kellen Mond, CB Cameron Dantzler, TE Ben Ellefson, DT James Lynch, DE Patrick Jones II

Bengals: CB Trae Waynes, CB Nick McCloud, DT Tyler Shelvin, OT Fred Johnson, G D’Ante Smith

