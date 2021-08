Flores NFL Coaching Record

Regular Season W L T Pct 1979 LA Rdr 9 7 0 .563 x-1980 LA Rdr 11 5 0 .688…

Regular Season W L T Pct 1979 LA Rdr 9 7 0 .563 x-1980 LA Rdr 11 5 0 .688 1981 LA Rdr 7 9 0 .438 1982 LA Rdr 8 1 0 .889 x-1983 LA Rdr 12 4 0 .750 1984 LA Rdr 11 5 0 .688 1985 LA Rdr 12 4 0 .750 1986 LA Rdr 8 8 0 .500 1987 LA Rdr 5 10 0 .333 1992 Sea 2 14 0 .125 1993 Sea 6 10 0 .375 1994 Sea 6 10 0 .375 Totals 97 87 0 .527

___

Post-Season W L T Pct x-1980 LA Rdr 4 0 0 1.000 1982 LA Rdr 1 1 0 .500 x-1983 LA Rdr 3 0 0 1.000 1984 LA Rdr 0 1 0 .000 1985 LA Rdr 0 1 0 .000 Totals 8 3 0 .727

x-Super Bowl winner

