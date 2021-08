Charles Woodson Career Statistics

Regular Season GP Sack Int Yd TD 1998 Oakland 16 0.0 5 118 1 1999 Oakland 16 0.0 1 15…

Regular Season GP Sack Int Yd TD 1998 Oakland 16 0.0 5 118 1 1999 Oakland 16 0.0 1 15 1 2000 Oakland 16 0.0 4 36 0 2001 Oakland 16 2.0 3 67 0 2002 Oakland 8 0.0 1 3 0 2003 Oakland 15 1.0 3 67 0 2004 Oakland 13 2.5 1 25 0 2005 Oakland 6 0.0 1 0 0 2006 Green Bay 16 1.0 8 61 1 2007 Green Bay 14 0.0 4 48 1 2008 Green Bay 16 3.0 7 169 2 2009 Green Bay 16 2.0 9 179 3 2010 Green Bay 16 2.0 2 48 1 2011 Green Bay 15 2.0 7 63 1 2012 Green Bay 7 1.5 1 0 0 2013 Green Bay 16 2.0 1 13 0 2014 Green Bay 16 1.0 4 35 0 2015 Green Bay 16 0.0 5 22 0 Total 254 20.0 65 966 11

Postseason GP Sack Int Yd TD 2000 Oakland 2 0.0 0 0 0 2001 Oakland 2 0.0 0 0 0 2002 Oakland 3 0.0 1 12 0 2007 Green Bay 1 0.0 0 0 0 2009 Green Bay 1 0.0 0 0 0 2010 Green Bay 4 1.0 0 0 0 2011 Green Bay 1 0.0 0 0 0 2012 Green Bay 2 0.0 0 0 0 Total 15 1.0 1 12 0

