2021 NFL Draft Early Entries Fared

April 29-May 1 Met the three-year eligibility rule

Paulson Adebo, CB, Stanford, New Orleans-third (76).

Calvin Ashley, OT, Florida A&M, not selected.

Tutu Atwell, WR, Louisville, L.A. Rams-second (57).

Christian Barmore, DT, Alabama, New England-second (38).

Rashod Bateman, WR, Minnesota, Baltimore-first (27).

Nick Bolton, LB, Missouri, Kansas City-second (58).

Larry Borom, OT, Missouri, Chicago-fifth (151).

Bobby Brown, DT, Texas A&M, L.A. Rams-fourth (117).

Dyami Brown, WR, North Carolina, Washington-third (82).

Shakur Brown, CB, Michigan State, not selected.

Tyson Campbell, CB, Georgia, Jacksonville-second (33).

Jackson Carman, OT, Clemson, Cincinnati-second (46).

Ja’Marr Chase, WR, LSU, Cincinatti-first (5).

Brady Christensen, OT, BYU, Carolina-third (70).

Andre Cisco, S, Syracuse, Jacksonville-third (65).

Zaven Collins, LB, Tulsa, Arizona-first (16).

Aashari Crosswell, S, Arizona State, not selected.

Drew Dalman, C, Stanford, Atlanta-fourth (114).

Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech, Minnesota-first (23).

Jamin Davis, LB, Kentucky, Washington-first (19).

Wyatt Davis, OG, Ohio State, Minnesota-third (86).

Brendan DeVera, LB, ASA JC, not selected.

Brennan Eagles, WR, Texas, not selected.

Caleb Farley, CB, Virginia Tech, Tennessee-first (22).

Simi Fehoko, WR, Stanford, Dallas-fifth (179).

Justin Fields, QB, Ohio State, Chicago-first (11).

Paris Ford, S, Pittsburgh, not selected.

Pat Freiermuth, TE, Penn State, Pittsburgh-second (55).

Kenneth Gainwell, RB, Memphis, Philadelphia-fifth (150).

Kendrick Green, OG, Illinois, Pittsburgh-third (87).

Olaijah Griffin, CB, USC, not selected.

Javian Hawkins, RB, Louisville, not selected.

Darius Hodge, edge rusher, Marshall, not selected.

Jevon Holland, S, Oregon, Miami-second (36).

Jaycee Horn, CB, South Carolina, Carolina-first (8).

Chuba Hubbard, RB, Oklahoma State, Carolina-fourth (126).

Talanoa Hufanga, S, USC, San Francisco-fifth (180).

Jermar Jefferson, RB, Oregon State, Detroit-seventh (257).

Jamar Johnson, S, Indiana, Denver-fifth (164).

Ernest Jones, LB, South Carolina, L.A. Rams-third (103).

Brevin Jordan, TE, Miami, Houston-fifth (147).

Kelvin Joseph, CB, Kentucky, Dallas-second (44).

Brenden Knox, RB, Marshall, not selected.

Trey Lance, QB, North Dakota State, San Francisco-first (3).

Terrace Marshall, WR, LSU, Carolina-second (59).

Jalen Mayfield, OT, Michigan, Atlanta-third (68).

Cameron McGrone, LB, Michigan, New England-fifth (177).

Isaiah McKoy, WR, Kent State, not selected.

Alim McNeill, DT, N.C. State, Detroit-third (72).

Evan McPherson, K, Florida, Cincinnati-fifth (149).

Davis Mills, QB, Stanford, Houston-third (67).

Dax Milne, WR, BYU, Washington-seventh (258).

Trevon Moehrig, S, TCU, Las Vegas-second (43).

Elijah Moore, WR, Mississippi, N.Y. Jets-second (34).

Israel Mukuamu, CB, South Carolina, Dallas-sixth (227).

Marcus Murphy, S, Mississippi State, not selected.

Greg Newsome II, CB, Northwestern, Cleveland-first (26).

Daviyon Nixon, DT, Iowa, Carolina-fifth (158).

Azeez Ojulari, edge rusher, Georgia, N.Y. Giants-second (50).

Joseph Ossai, edge rusher, Texas, Cincinnati-third (69).

Jayson Oweh, edge rusher, Penn State, Baltimore-first (31).

Jaret Patterson, RB, Buffalo, not selected.

Ronnie Perkins, DE, Oklahoma, New England-third (96).

Jaelan Phillips, edge rusher, Miami, Miami-first (18).

Kyle Pitts, TE, Florida, Atlanta-first (4).

Gregory Rousseau, edge rusher, Miami, Buffalo-first (30).

Asante Samuel, CB, Florida State, L.A. Chargers-second (47).

Anthony Schwartz, WR, Auburn, Cleveland-third (91).

Stevie Scott III, RB, Indiana, not selected.

Penei Sewell, OT, Oregon, Detroit-first (7).

Tyler Shelvin, DT, LSU, Cincinnati-fourth (122).

William Sherman, OT, Colorado, New England-sixth (197).

Jamien Sherwood, S, Auburn, N.Y. Jets-fifth (146).

Amon-Ra St. Brown, WR, USC, Detroit-fourth (112).

Caden Sterns, S, Texas, Denver-fifth (152).

Eric Stokes, CB, Georgia, Green Bay-first (29).

Patrick Surtain II, CB, Alabama, Denver-first (9).

Tamorrion Terry, WR, Florida State, not selected.

Bryce Thompson, CB, Tennessee, not selected.

Tommy Togiai, DT, Ohio State, Cleveland-fourth (132).

Tommy Tremble, TE, Notre Dame, Carolina-third (83).

Joe Tryon, edge rusher, Washington, Tampa Bay-first (32).

Jay Tufele, DT, USC, Jacksonville-fourth (106).

Christian Tutt, DB, Auburn, not selected.

Jaylen Twyman, DT, Pittsburgh, Minnesota-sixth (199).

Alijah Vera-Tucker, OG, USC, N.Y. Jets-first (14).

Jaylen Waddle, WR, Alabama, Miami-first (6).

Ar’Darius Washington, S, TCU, not selected.

Rachad Wildgoose, CB, Wisconsin, Buffalo-sixth (213)

Adam Williams, P, Memphis, not selected.

Javonte Williams, RB, North Carolina, Denver-second (35).

Milton Williams, DT, Louisiana Tech, Philadelphia-third (73).

Pooka Williams Jr., RB, Kansas, not selected.

Seth Williams, WR, Auburn, Denver-sixth (219).

Trill Williams, S, Syracuse, not selected.

Marco Wilson, CB, Florida, Arizona-fourth (136).

Zach Wilson, QB, BYU, N.Y. Jets-first (2).

Nahshon Wright, CB, Oregon State, Dallas-third (99).

Graduated, eligible for selection

Jack Anderson, OG, Texas Tech, Buffalo-seventh (236).

Aaron Banks, OG,og, Notre Dame, San Francisco-second (48).

Samuel Cosmi, OT, Texas, Washington-second (51).

Adrian Ealy, OT, Oklahoma, not selected.

Darren Hall, CB, San Diego State, Atlanta-fourth (108).

Trey Hill, C Georgia, Cincinnati-sixth (190).

Anthony Hines, LB, Texas A&M, not selected.

Wyatt Hubert, DE, Kansas State, Cincinnati-seventh (235).

James Hudson, OT, Cincinnati, Cleveland-fourth (110).

Creed Humphrey, C, Oklahoma, Kansas City-second (63)

Mac Jones, QB, Alabama, New England-first (15).

Joshua Kaindoh, DE, Florida State, Kansas City-fourth (144).

Trevor Lawrence, QB, Clemson, Jacksonville-first (1).

Hunter Long, TE, Boston College, Miami-third (81).

Isaiah McDuffie, LB, Boston College, Green Bay-sixth (220).

Ifeatu Melifonwu, CB, Syracuse, Detroit-third (101).

Rondale Moore, WR, Purdue, Arizona-second (49).

Dylan Moses, LB, Alabama, not selected.

Josh Myers, c, Ohio State, Green Bay-second (62).

Tre Norwood, CB, Oklahoma, Pittsburgh-seventh (245).

Jeremiah Owusu-Koramoah, LB, Notre Dame, Cleveland (52).

Micah Parsons, LB, Penn State, Dallas-first (12).

Blake Proehl, WR, East Carolina, not selected.

Chris Rumph, DE, Duke, L.A. Chargers-fourth (118).

Benjamin St-Juste, CB, Minnesota, Washington-third (74).

Sage Surratt, WR, Wake Forest, not selected.

Marlon Tuipulotu, DT, USC, Philadelphia-sixth (189).

Shaun Wade, CB, Ohio State, Baltimore-fifth (160).

Connor Wedington, WR, Stanford, not selected.

Pro Wells, TE, TCU

Eligible without need for special eligibility

Walker Little, OT, Stanford, Jacksonville-second (45).

Foster Sarell, OT, Stanford, not selected.

Jordan Smith, LB, UAB, Jacksonville-fourth (121).

