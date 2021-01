2021 Pro Bowl Rosters

Sunday, Jan. 27 At Allegiant Stadium Las Vegas x-starter AFC OFFENSE Quarterbacks: x-Patrick Mahomes, Kansas City; Josh Allen, Buffalo; Deshaun…

Sunday, Jan. 27 At Allegiant Stadium Las Vegas

x-starter

AFC OFFENSE

Quarterbacks: x-Patrick Mahomes, Kansas City; Josh Allen, Buffalo; Deshaun Watson, Houston.

Tight ends: x-Travis Kelce, Kansas City; Darren Walker, Las Vegas.

Wide Receivers: x-Tyreek Hill, Kansas City; x-Stefon Diggs, Buffalo; Keenan Allen, Los Angeles Chargers; A.J. Brown, Tennessee.

Tackles: s-Lamey Tunsil, Houston; x-Eric Fisher, Kansas City; Orland Brown, Baltimore.

Guards: x-Quenton Nelson, Indianapolis; x-Joel Bitonio, Cleveland; David DeCastro, Pittsburgh.

Centers: x-Maurkice Pouncey, Pittsburgh; Ryan Kelly, Indianapolis.

Running Backs: x-Derrick Henry, Tennessee; Nick Chubb, Cleveland; Josh Jacobs, Las Vegas.

Fullback: s-Patrick Ricard, Baltimore.

DEFENSE

Defensive Ends: x-Myles Garrett, Cleveland; x-Joey Bosa, Los Angeles Chargers; Frank Clark, Kansas City.

Interior Lineman: x-Chris Jones, Kansas City; x-Cameron Heyward, Pittsburgh; Calais Campbell, Baltimore.

Outside Linebackers: x-T.J. Watt, Pittsburgh; x-Bradley Chubb, Denver; Matt Judon, Baltimore.

Inside/Middle Linebackers: x-Darius Leonard, Baltimore; Tremaine Edmunds, Buffalo.

Cornerbacks: x-Xavien Howard, Miami; x-Tre’Davious White, Buffalo; Marion Humphrey, Baltimore; Stephon Gilmore, New England.

Free Safeties: x-Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh; Justin Simmons, Denver.

Strong Safety: x-Thrann Mathieu, Kansas City.

SPECIALISTS

Placekicker: x-Justin Tucker, Baltimore.

Long snapper: x-Morgan Cox, Baltimore.

Punter: x-Jake Bailey, New England.

Return Specialist: x-Andre Roberts, Buffalo.

Special Teamer: x-Matthew Slater, New England.

NFC OFFENSE

Quarterbacks: x-Aaron Rodgers, Green Bay; Russell Wilson, Seattle; Kyler Murray, Arizona.

Tight Ends: x-T.J. Hockenson, Detroit; Evan Engram, New York Giants.

Wide Receivers: x-Davante Adams, Green Bay; x-DeAandre Hopkins, Arizona; DK Metcalf, Seattle; Justin Jefferson, Minnesota.

Tackles: x-David Bakhtiari, Green Bay; x-Trent Williams, San Francisco; Terron Armstead, New Orleans.

Guards: x-Brandon Scherff, Washington; x-Elgton Jenkins, Green Bay; Andrus Peat, New Orleans.

Centers: x-Jason Kelce, Philadelphia; Frank Ragnow, Detroit.

Running Backs: x-Dalvin Cook, Minnesota; Alvina Kamara, New Orleans; Aaron Jones, Green Bay.

Fullback: x-Kyle Juszczyk, San Francisco.

DEFENSE

Defensive Ends: x-Cameron Jordan, New Orleans; x-Brandon Graham, Philadelphia; Chase Young, Washington.

Interior Lineman: x-Aaron Donald, St. Louis; x-Fletcher Cox, Philadelphia; Grady Jarret, Atlanta.

Outside Linebackers: x-Khalil Mack, Chicago; x-Za’Darius Smith, Green Bay; Jason Pierre-Paul, Tampa Bay.

Inside/Middle Linebackers: x-Bobby Wagner, Seattle; Fred Warner, San Francisco.

Cornerbacks: x-Jalen Ramsey, St. Louis; x-Jaire Alexander, Green Bay; Marshon Lattimore, New Orleans; James Bradberry, New York Giants.

Free Safeties: x-Quandre Diggs, Seattle.

Strong Safety: x-Budda Baker, Arizona; Jamal Adams, Seattle.

SPECIALISTS

Placekicker: x-Younghoe Koo, Atlanta.

Long snapper: x-Tyler Ott, Seattle.

Punter: x-Jack Fox, Detroit.

Special Teamer: x-Nick Bellore, Seattle.

