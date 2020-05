NFL Career Coaching Victories

Coach, Teams W L T Pct. Don Shula, Balt-Miami 347 173 6 .666 George Halas, Chicago 324 151 31 .682 x-Bill Belichick, Cle-NE 304 139 0 .686 Tom Landry, Dallas 270 178 0 .603 Curly…

Coach, Teams W L T Pct.

Don Shula, Balt-Miami 347 173 6 .666

George Halas, Chicago 324 151 31 .682

x-Bill Belichick, Cle-NE 304 139 0 .686

Tom Landry, Dallas 270 178 0 .603

Curly Lambeau, GB-Was-Chi 229 134 22 .631

x-Andy Reid, Phi-KC 222 142 1 .610

Chuck Noll, Pittsburgh 209 156 1 .572

Marty Schottenheimer, Cle-KC-Was-SD 205 139 1 .596

Dan Reeves, Den-NYG-Atl 201 174 2 .536

Chuck Knox, LA-Buf-Sea 193 158 1 .550

Bill Parcells, NYG-NE-NYJ-Dal 183 138 1 .570

Tom Coughlin, Jax-NYG 182 157 0 .537

Mike Shanahan, LA Raiders-Den-Was 178 144 0 .553

Jeff Fisher, HouTen-StlLA 178 171 1 .510

Mike Holmgren, GB-Sea 174 122 0 .588

Joe Gibbs, Was 171 101 0 .629

Paul Brown, Cle-Cin 170 108 6 .612

Bud Grant, Min 168 108 5 .608

Bill Cowher, Pit 161 99 1 .619

Marv Levy, KC-Buf 154 120 0 .562

Steve Owen, NY Giants 153 108 17 .586

Tony Dungy, TB-Ind 148 79 0 .652

