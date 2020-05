Don Shula’s Career Record

Regular Season Year, Team W L T Pct. 1963 Baltimore 8 6 0 .571 1964 Baltimore-y 12 2 0 .857…

Regular Season Year, Team W L T Pct. 1963 Baltimore 8 6 0 .571 1964 Baltimore-y 12 2 0 .857 1965 Baltimore 10 3 1 .750 1966 Baltimore 9 5 0 .643 1967 Baltimore 11 1 2 .857 1968 Baltimore-y 13 1 0 .929 1969 Baltimore 8 5 1 .607 1970 Miami 10 4 0 .714 1971 Miami-y 10 3 1 .750 1972 Miami-x 14 0 0 1.000 1973 Miami-x 12 2 0 .857 1974 Miami 11 3 0 .786 1975 Miami 10 4 0 .714 1976 Miami 6 8 0 .429 1977 Miami 10 4 0 .714 1978 Miami 11 5 0 .688 1979 Miami 10 6 0 .625 1980 Miami 8 8 0 .500 1981 Miami 11 4 1 .719 1982 Miami-y 7 2 0 .777 1983 Miami 12 4 0 .750 1984 Miami-y 14 2 0 .875 1985 Miami 12 4 0 .750 1986 Miami 8 8 0 .500 1987 Miami 8 7 0 .533 1988 Miami 6 10 0 .375 1989 Miami 8 8 0 .500 1990 Miami 12 4 0 .750 1991 Miami 8 8 0 .500 1992 Miami 11 5 0 .688 1993 Miami 9 7 0 .563 1994 Miami 10 6 0 .625 1995 Miami 9 7 0 .563 Totals 328 156 6 .675

Postseason Year, Team W L T Pct. 1964 Baltimore-y 0 1 0 .000 1965 Baltimore 0 1 0 .000 1968 Baltimore-y 2 1 0 .667 1970 Miami 0 1 0 .000 1971 Miami-y 2 1 0 .667 1972 Miami-x 3 0 0 1.000 1973 Miami-x 3 0 0 1.000 1974 Miami 0 1 0 .000 1978 Miami 0 1 0 .000 1979 Miami 0 1 0 .000 1981 Miami 0 1 0 .000 1982 Miami-y 3 1 0 .750 1983 Miami 0 1 0 .000 1984 Miami-y 2 1 0 .667 1985 Miami 1 1 0 .500 1990 Miami 1 1 0 .500 1992 Miami 1 1 0 .500 1994 Miami 1 1 0 .500 1995 Miami 0 1 0 .000 Totals 19 17 0 .543 Overall Total 347 173 6 .665

x-Super Bowl winner

y-Super Bowl or NFL Championship runner-up

