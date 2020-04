2020 NFL Team-by-Team Draft

April 23-25 Arizona 1 (8) Isaiah Simmons, lb, Clemson. 3 (72) Josh Jones, ot, Houston. 4 (114) Leki Fotu, dt,…

April 23-25 Arizona

1 (8) Isaiah Simmons, lb, Clemson.

3 (72) Josh Jones, ot, Houston.

4 (114) Leki Fotu, dt, Utah.

4 (131) Rashard Lawrence, dt, LSU.

6 (202) Evan Weaver, lb, California.

7 (222) Eno Benjamin, rb, Arizona State.

Atlanta

1 (16) A.J. Terrell, cb, Clemson.

2 (47) Marlon Davidson, de, Auburn.

3 (78) Matt Hennessy, c, Temple.

4 (119) Mykal Walker, lb, Fresno State.

4 (134) Jaylinn Hawkins, s, California.

7 (228) Sterling Hofrichter, p, Syracuse.

Baltimore

1 (28) Patrick Queen, lb, LSU.

2 (55) J.K. Dobbins, rb, Ohio State.

3 (71) Justin Madubuike, dt, Texas A&M.

3 (92) Devin Duvernay, wr, Texas.

3 (98) Malik Harrison, lb, Ohio State.

3 (106) Tyre Phillips, g, Mississippi State.

4 (143) Ben Bredeson, g, Michigan.

5 (170) Broderick Washington, dt, Texas Tech.

6 (201) James Proche, wr, Southern Methodist.

7 (219) Geno Stone, s, Iowa.

Buffalo

2 (54) A.J. Epenesa, de, Iowa.

3 (86) Zack Moss, rb, Utah.

4 (128) Gabriel Davis, wr, UCF.

5 (167) Jake Fromm, qb, Georgia.

6 (188) Tyler Bass, k, Georgia Southern.

6 (207) Isaiah Hodgins, wr, Oregon State.

7 (239) Dane Jackson, cb, Pittsburgh.

Carolina

1 (7) Derrick Brown, dt, Auburn.

2 (38) Yetur Gross-Matos, de, Penn St.

2 (64) Jeremy Chinn, s, Southern Illinois.

4 (113) Troy Pride, cb, Notre Dame.

5 (152) Joe Reed, wr, Virginia.

6 (184) Bravvion Roy, dt, Baylor.

7 (221) Stantley Thomas-Oliver, cb, Florida International.

Chicago

2 (43) Cole Kmet, te, Notre Dame.

2 (50) Jaylon Johnson, cb, Utah.

5 (155) Trevis Gipson, de, Tulsa.

5 (163) Kindle Vildor, cb, Georgia Southern.

5 (173) Darnell Mooney, wr, Tulane.

7 (226) Arlington Hambright, g, Colorado.

7 (227) Lachavious Simmons, g, Tennessee State.

Cincinnati

1 (1) Joe Burrow, qb LSU.

2 (33) Tee Higgins, wr, Clemson.

3 (65) Logan Wilson, lb, Wyoming.

4 (107) Akeem Davis-Gaither, lb, Appalachian State.

5 (147) Khalid Kareem, te, Notre Dame.

6 (180) Hakeem Adeniji, g, Kansas.

7 (215) Markus Bailey, lb, Purdue.

Cleveland

1 (10) Jedrick Wills Jr., ot, Alabama.

2 (44) Grant Delpit, s, LSU.

3 (88) Jordan Elliott, dt, Missouri.

3 (97) Jacob Phillips, lb, LSU.

4 (115) Harrison Bryant, te, Florida Atlantic.

5 (160) Nick Harris, c, Washington.

6 (187) Donovan Peoples-Jones, wr, Michigan.

Dallas

1 (17) CeeDee Lamb, wr, Oklahoma.

2 (51) Trevon Diggs, cb, Alabama.

3 (82) Neville Gallimore, dt, Oklahoma.

4 (123) Reggie Robinson II, cb, Tulsa.

4 (146) Tyler Biadasz, c, Wisconsin.

5 (179) Bradlee Anae, de, Utah.

7 (231) Ben DiNucci, qb, James Madison.

Denver

1 (15) Jerry Jeudy, wr, Alabama.

2 (46) K.J. Hamler, wr, Penn St.

3 (77) Michael Ojemudia, cb, Iowa.

3 (83) Lloyd Cushenberry, c, LSU.

3 (95) McTelvin Agim, dt, Arkansas.

4 (118) Albert Okwuegbunam, te, Missouri.

5 (178) Justin Strnad, lb, Wake Forest.

6 (181) Netane Muti, g, Fresno State.

7 (252) Tyrie Cleveland, wr, Florida.

7 (254) Derrek Tuszka, de, North Dakota State.

Detroit

1 (3) Jeff Okudah, cb, Ohio State.

2 (35) D’Andre Swift, rb, Georgia.

3 (67) Julian Okwara, de, Notre Dame.

3 (75) Jonah Jackson, g, Ohio State.

4 (121) Logan Stenberg, g, Kentucky

5 (166) Quintez Cephus, wr, Wisconsin

5 (172) Jason Huntley, rb, New Mexico State.

6 (197) John Penisini, dt, Utah.

7 (235) Jashon Cornell, dt, Ohio State.

Green Bay

1 (26) Jordan Love, qb, Utah State.

2 (62) A.J. Dillon, rb, Boston College.

3 (94) Josiah Deguara, te, Cincinnati.

5 (175) Kamal Martin, lb, Minnesota.

6 (192) Jon Runyan, g, Michigan.

6 (208) Jake Hanson, c, Oregon.

6 (209) Simon Stepaniak, g, Indiana.

7 (236) Vernon Scott, db, Texas Christian.

7 (242) Jonathan Garvin, de, Miami.

Houston

2 (40) Ross Blacklock, dt, TCU.

3 (90) Jonathan Greenard, lb, Florida.

4 (126) Charlie Heck, ot, North Carolina

4 (141) John Reid, cb, Penn State.

5 (171) Isaiah Coulter, wr, Rhode Island.

Indianapolis

2 (34) Michael Pittman Jr., rb, Southern Cal.

2 (41) Jonathan Taylor, rb, Wisconsin.

3 (85) Julian Blackmon, s, Utah.

4 (122) Jacob Eason, qb, Washington.

5 (149) Danny Pinter, g, Ball State.

6 (193) Rob Windsor, dt, Penn State.

6 (211) Isaiah Rodgers, db, Massachusetts.

6 (212) Dezmon Patmon, wr, Washington State.

6 (213) Jordan Glasgow, lb, Michigan.

Jacksonville

1 (9) C.J. Henderson, cb, Florida.

1 (20) K’Lavon Chaisson, lb, LSU.

2 (42) Laviska Shenault Jr., wr, Colorado.

3 (73) DaVon Hamilton, dt, Ohio State.

4 (116) Ben Bartch, ot, St. John’s (Minn.)

4 (137) Josiah Scott, cb, Michigan State.

4 (140) Shaquille Quarterman, lb, Miami.

5 (157) Daniel Thomas, s, Auburn.

5 (165) Collin Johnson, wr, Texas.

6 (189) Jake Luton, qb, Oregon State.

5 (206) Tyler Davis, te, Georgia Tech.

7 (223) Chris Claybrooks, cb, Memphis.

Kansas City

1 (32) Clyde Edwards-Helaire, rb, LSU.

2 (63) Willie Gay Jr., lb, Mississippi State.

3 (96) Lucas Niang, ot, TCU.

4 (138) L’Jarius Sneed, s, Louisiana Tech.

5 (177) Michael Danna, te, Michigan.

7 (237) Bopete Keyes, cb, Tulane.

Las Vegas

1 (12) Henry Ruggs III, wr, Alabama.

1 (19) Damon Arnette, cb, Ohio State.

3 (80) Lynn Bowden Jr., wr, Kentucky.

3 (81) Bryan Edwards, wr, South Carolina.

3 (100) Tanner Muse, s, Clemson.

4 (139) Amik Robertson, cb, Louisiana Tech.

L.A. Chargers

1 (6) Justin Herbert, qb, Oregon.

1 (23) Kenneth Murray, lb, Oklahoma.

3 (71) John Simpson, g, Clemson.

4 (112) Joshua Kelley, rb, UCLA.

5 (151) Joe Reed, wr, Virginia.

6 (186) Alohi Gilman, s, Notre Dame.

7 (220) K.J. Hill, wr, Ohio State.

L.A. Rams

2 (52) Cam Akers, rb, Florida State.

2 (57) Van Jefferson, wr, Florida.

3 (84) Terrell Lewis, de, Alabama.

3 (104) Terrell Burgess, s, Utah.

4 (136) Brycen Hopkins, te, Purdue.

6 (199) Jordan Fuller, s, Ohio State.

7 (234) Clay Johnston, lb, Baylor.

7 (248) Sam Sloman, k, Miami (Ohio).

7 (250) Tremayne Anchrum, g, Clemson.

Miami

1 (5) Tua Tagovailoa, qb, Alabama.

1 (18) Austin Jackson, ot, Southern Cal.

1 (30) Noah Igbinoghene, cb, Auburn.

2 (39) Robert Hunt, ot, Louisiana-Lafayette.

2 (56) Raekwon Davis, dt, Alabama.

3 (70) Brandon Jones, s, Texas.

4 (111) Solomon Kindley, g, Georgia.

5 (154) Jason Strowbridge, de, North Carolina.

5 (164) Curtis Weaver, te, Boise State.

6 (185) Blake Ferguson, ls, LSU.

7 (246) Malcolm Perry, wr, Navy.

Minnesota

1 (22) Justin Jefferson, wr, LSU.

1 (31) Jeff Gladney, cb, TCU.

2 (58) Ezra Cleveland, ot, Boise State.

3 (89) Cameron Dantzler, cb, Mississippi State.

4 (117) D.J. Wonnum, de, South Carolina.

4 (130) James Lynch, de, Baylor.

4 (132) Troy Dye, lb, Oregon.

5 (169) Harrison Hand, cb, Temple.

5 (176) K.J. Osborn, wr, Miami.

6 (203) Blake Brandel, g, Oregon State.

6 (205) Josh Metellus, s, Michigan.

7 (225) Kenny Willekes, de, Michigan State.

7 (244) Nate Stanley, qb, Iowa.

7 (249) Brian Cole II, s, Mississippi State.

7 (253) Kyle Hinton, g, Washburn.

New England

2 (37) Kyle Dugger, s, Lenoir-Rhyne.

2 (60) Josh Uche, lb, Michigan.

3 (87) Anfernee Jennings, lb, Alabama.

3 (91) Devin Asiasi, te, UCLA.

3 (101) Dalton Keene, te, Virginia Tech.

5 (159) Justin Rohrwasser, k, Marshall.

6 (182) Michael Onwenu, g, Michigan.

6 (195) Justin Herron, g, Wake Forest.

6 (204) Cassh Maluia, lb, Wyoming.

7 (230) Dustin Woodard, c, Memphis.

New Orleans

1 (24) Cesar Ruiz, c, Michigan.

3 (74) Zack Baun, lb, Wisconsin.

3 (105) Adam Trautman, te, Dayton.

7 (240) Tommy Stevens, qb, Mississippi State.

N.Y. Giants

1 (4) Andrew Thomas, ot, Georgia.

2 (36) Xavier McKinney, s, Alabama.

3 (99) Matt Peart, ot, Connecticut.

4 (110) Darnay Holmes, cb, UCLA.

5 (150) Shane Lemieux, g, Oregon.

6 (183) Cameron Brown, lb, Penn State.

7 (218) Carter Coughlin, de, Minnesota.

7 (238) T.J. Brunson, lb, South Carolina.

7 (247) Chris Williamson, cb, Minnesota.

7 (255) Tae Crowder, lb, Georgia.

N.Y. Jets

1 (11) Mekhi Becton, ot, Louisville.

2 (59) Denzel Mims, wr, Baylor.

3 (68) Ashtyn Davis, s, California.

3 (79) Jabari Zuniga, de, Florida.

4 (120) La’Mical Perine, rb, Florida.

4 (125) James Morgan, qb, Florida International.

4 (129) Cameron Clarke, g, Charlotte.

5 (158) Bryce Hall, cb, Virginia.

6 (191) Braden Mann, p, Texas A&M.

Philadelphia

1 (21) Jalen Reagor, wr, TCU.

2 (53) Jalen Hurts, qb, Oklahoma.

3 (103) Davion Taylor, lb, Colorado.

4 (127) K’Von Wallace, s, Clemson.

4 (145) Jack Driscoll, ot, Auburn.

5 (168) John Hightower, wr, Boise State.

6 (196) Shaun Bradley, lb, Temple.

6 (200) Quez Watkins, wr, Southern Mississippi.

6 (210) Prince Tega Wanogho, ot, Auburn.

7 (233) Casey Toohill, de, Stanford.

Pittsburgh

2 (49) Chase Claypool, wr, Notre Dame.

3 (102) Alex Highsmith, lb, Charlotte.

4 (124) Anthony McFarland, rb, Maryland.

4 (135) Kevin Dotson, g, Louisiana-Lafayette.

6 (198) Antoine Brooks Jr., s, Maryland.

7 (232) Carlos Davis, dt, Nebraska.

San Francisco

1 (14) Javon Kinlaw, dt, South Carolina.

1 (25) Brandon Aiyuk, wr, Arizona State.

5 (153) Colton McKivitz, ot, West Virginia.

6 (190) Charlie Woerner, te, Georgia.

7 (217) Jauan Jennings, wr, Tennessee.

Seattle

1 (27) Jordyn Brooks, lb, Texas Tech.

2 (48) Darrell Taylor, de, Tennessee.

3 (69) Damien Lewis, g, LSU.

4 (133) Colby Parkinson, te, Stanford.

4 (144) DeeJay Dallas, rb, Miami.

5 (148) Alton Robinson, te, Syracuse.

6 (214) Seattle, Freddie Swain, wr, Florida.

7 (251) Stephen Sullivan, te, LSU.

Tampa Bay

1 (13) Tristan Wirfs, ot, Iowa.

2 (45) Antoine Winfield Jr., s, Minnesota.

3 (76) Ke’Shawn Vaughn, rb, Vanderbilt.

5 (161) Tyler Johnson, wr, Minnesota.

6 (194) Khalil Davis, dt, Nebraska.

7 (241) Chapelle Russell, lb, Temple.

7 (245) Raymond Calais, rb, Louisiana-Lafayette.

Tennessee

1 (29) Isaiah Wilson, ot, Georgia.

2 (61) Kristian Fulton, cb, LSU.

3 (93) Darrynton Evans, rb, Appalachian State.

5 (174) Larrell Murchison, dt, North Carolina State.

7 (224) Cole McDonald, qb, Hawaii.

7 (243) Chris Jackson, db, Marshall.

Washington

1 (2) Chase Young, de, Ohio State.

3 (66) Antonio Gibson, wr, Memphis.

4 (108) Saahdiq Charles, ot, LSU.

4 (142) Antonio Gandy-Golden, wr, Liberty.

5 (156) Keith Ismael, c, San Diego State.

5 (162) Khaleke Hudson, lb, Michigan.

7 (216) Kamren Curl, s, Arkansas.

7 (229) James Smith-Williams, de, North Carolina State.

