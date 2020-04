2020 NFL Draft Selections

Thursday FIRST ROUND 1. Cincinnati, Joe Burrow, qb, LSU. 2. Washington, Chase Young, de, Ohio State. 3. Detroit, Jeff Okudah,…

Thursday FIRST ROUND

1. Cincinnati, Joe Burrow, qb, LSU.

2. Washington, Chase Young, de, Ohio State.

3. Detroit, Jeff Okudah, cb, Ohio State.

4. N.Y. Giants, Andrew Thomas, ot, Georgia.

5. Miami, Tua Tagovailoa, qb, Alabama.

6. L.A. Chargers, Justin Herbert, qb, Oregon.

7. Carolina, Derrick Brown, dt, Auburn.

8. Arizona, Isaiah Simmons, lb, Clemson.

9. Jacksonville, CJ Henderson, cb, Florida.

10. Cleveland, Jedrick Wills Jr., ot, Alabama.

11. N.Y. Jets, Mekhi Becton, ot, Louisville.

12. Las Vegas, Henry Ruggs III, wr, Alabama.

13. Tampa Bay (from Indianapolis through San Francisco), Tristan Wirfs, ot, Iowa.

14. San Francisco (from Tampa Bay), Javon Kinlaw, dt, South Carolina.

15. Denver, Jerry Jeudy, wr, Alabama.

16. Atlanta, A.J. Terrell, cb, Clemson.

17. Dallas, CeeDee Lamb, wr, Oklahoma.

18. Miami (from Pittsburgh), Austin Jackson, ot, Southern Cal.

19. Las Vegas (from Chicago), Damon Arnette, cb, Ohio State.

20. Jacksonville (from L.A. Rams), K’Lavon Chaisson, lb, LSU.

21. Philadelphia, Jalen Reagor, wr, TCU.

22. Minnesota (from Buffalo), Justin Jefferson, wr, LSU.

23. L.A. Chargers (from New England), Kenneth Murray, lb, Oklahoma.

24. New Orleans, Cesar Ruiz, c, Michigan.

MORE

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.