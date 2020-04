2020 NFL Draft Early Entries Fared

April 23-25 Met the three-year eligibility rule Salvon Ahmed, rb, Washington, not selected. Cam Akers, rb, Florida State, L.A. Rams-second…

April 23-25 Met the three-year eligibility rule

Salvon Ahmed, rb, Washington, not selected.

Cam Akers, rb, Florida State, L.A. Rams-second (52).

Grayland Arnold, cb, Baylor, not selected.

Devin Asiasi, te, UCLA, New England-third (91).

Trajan Bandy, cb, Miami, not selected.

Mekhi Becton, ot, Louisville, Jets-first (11).

Tyler Biadasz, c, Wisconsin, Dallas-fourth (146).

Ross Blacklock, dt, TCU, Houston-second (40).

Lynn Bowden Jr., wr, Kentucky, Las Vegas-third (80).

Marcus Brown, de, Missouri Western, not selected.

Hunter Bryant, te, Washington, not selected.

Quintez Cephus, wr, Wisconsin, Detroit-fifth (166).

K’Lavon Chaisson, de, LSU, Jacksonville-first (20).

Saahdiq Charles, ot, LSU, Washington-fourth (108).

Ezra Cleveland, ot, Boise St., Minnesota-second (58).

Nick Coe, de, Auburn, not selected.

Trystan Colon-Castillo, ot, Missouri, not selected.

Isaiah Coulter, wr, Rhode Island, Houston-fifth (171).

Kamren Curl, s, Arkansas, Washington-seventh (216).

DeeJay Dallas, rb, Miami, Seattle-fourth (144).

Cameron Dantzler, cb, Mississippi St., Minnesota-third (90).

Gabriel Davis, wr, Central Florida, Buffalo-fourth (128).

Kyle Davis, wr, Florida Atlantic, not selected.

Grant Delpit, s, LSU, Cleveland-second (44).

A.J. Dillon, rb, Boston College, Green Bay-second (62).

J.K. Dobbins, rb, Ohio State, Baltimore-second (55).

Jacob Eason, qb, Washington, Indianapolis-fourth (122).

Clyde Edwards-Helaire, rb, LSU, Kansas City-first (32).

Jordan Elliott, dl, Missouri, Cleveland-third (88).

A.J. Epenesa, de, Iowa, Buffalo-second (54).

Darrynton Evans, rb, Appalachian State, Tennessee-third (93).

Jake Fromm, qb, Georgia, Buffalo-fifth (167).

Jonathan Garvin, de, Miami, Green Bay-seventh (242).

Willie Gay Jr., lb, Mississippi St., Kansas City-second (63).

Yetur Gross-Matos, de, Penn St., Carolina-second (38).

Peter Guerriero, rb, Monmouth, not selected.

Javelin Guidry, cb, Utah, not selected.

K.J. Hamler, wr, Penn St., Denver-second (46).

Harrison Hand, cb, Temple, Minnesota-fifth (169).

C.J. Henderson, cb, Florida, Jacksonville-first (9).

Tee Higgins, wr, Clemson, Cincinnati-second (33).

Isaiah Hodgins, wr, Oregon St., Buffalo-sixth (207).

Noah Igbinoghene, cb, Auburn, Miami-first (30).

Austin Jackson, ot, USC, Miami-first (18).

Trishton Jackson, wr, Syracuse, not selected.

Justin Jefferson, wr, LSU, Minnesota-first (22).

Jerry Jeudy, wr, Alabama, Denver-first (15).

Dalton Keene, te, Virginia Tech, New England-third (101).

Solomon Kindley, og, Georgia, Miami-fourth (111).

Cole Kmet, te, Notre Dame, Chicago-second (43).

CeeDee Lamb, wr, Oklahoma, Dallas-first (17).

Javon Leake, rb, Maryland, not selected.

James Lynch, dt, Baylor, Minnesota-fourth (130).

Justin Madubuike, dt, Texas A&M, Baltimore-third (71).

Cole McDonald, qb, Hawaii, Tennessee-seventh (224).

Anthony McFarland Jr., rb, Maryland

Xavier McKinney, s, Alabama, N.Y. Giants-second (36).

Thaddeus Moss, te, LSU, not selected.

Netane Muti, og, Fresno State, Denver-Sixth (181).

Thomas Newman, db, Virginia-Lynchburg

Jeff Okudah, cb, Ohio State, Detroit-first (3).

Albert Okwuegbunam, te, Missouri, Denver-fourth (118).

Colby Parkinson, te, Stanford, Seattle-fourth (133).

Donovan Peoples-Jones, wr, Michigan, Cleveland-sixth (187).

Jacob Phillips, lb, LSU, Cleveland-third (97).

James Pierre, cb, Florida Atlantic, not selected.

Patrick Queen, lb, LSU, Baltimore-first (28).

Jalen Reagor, wr, TCU, Philadelphia-first (21).

Debione Renfro, cb, Texas A&M, not selected.

Amik Robertson, cb, Louisiana Tech, Las Vegas-fourth (139).

Kenny Robinson, db, West Virginia, Carolina-fifth (152).

Kendrick Rogers, wr, Texas A&M, not selected.

Henry Ruggs III, wr, Alabama, Las Vegas-first (12).

Cesar Ruiz, c, Michigan, New Orleans-first (24).

Darnell Salomon, wr, South Florida, not selected.

Stanford Samuels III, cb, Florida State, not selected.

Josiah Scott, cb, Michigan St., Jacksonville-fourth (137).

Laviska Shenault, wr, Colorado, Colorado-second (42).

Arryn Siposs, p, Auburn, not selected.

Geno Stone, s, Iowa, Baltimore-seventh (219).

D’Andre Swift, rb, Georgia, Detroit-second (35).

Tua Tagovailoa, qb, Alabama, Miami-first (5).

Jonathan Taylor, rb, Wisconsin, Indianapolis-second (41).

Tabyus Taylor, rb, Virginia-Union, not selected.

A.J. Terrell, db, Clemson, Atlanta-first (16).

Andrew Thomas, ot, Georgia, N.Y. Giants-first (4).

Jeff Thomas, wr, Miami, not selected.

Michael Turk, p, Arizona St., not selected.

Michael Warren II, rb, Cincinnati, not selected.

Quez Watkins, wr, Southern Miss, Philadelphia-sixth (200).

Curtis Weaver, de, Boise St., Miami-fifth (164).

Cody White, wr, Michigan St., not selected.

Jedrick Wills, ot, Alabama, Cleveland-first (10).

Isaiah Wilson, ot, Georgia, Tennessee-first (29).

Antoine Winfield Jr., s, Minnesota, Tampa Bay-second (45).

Tristan Wirfs, ot, Iowa, Tampa Bay-first (13).

David Woodward, lb, Utah St., not selected.

Chase Young, de, Ohio State, Washington-first (2).

Toren Young, rb, Iowa, not selected.

Graduated, eligible for selection

Eno Benjamin, rb, Arizona St., Arizona-seventh (222).

Oluwole Betiku Jr., de, Illinois, not selected.

Lloyd Cushenberry, c, LSU, Denver-third (83).

Quartney Davis, wr, Texas A&M, not selected.

Alohi Gilman, s, Notre Dame, L.A. Chargers-sixth (186).

Matt Hennessy, c, Temple, Atlanta-third (78).

Darnay Holmes, cb, UCLA, N.Y. Giants-fourth (110).

Keith Ismael, c, San Diego St., Washington-fifth (156).

Jaylon Johnson, cb, Utah, Chicago-second (50).

Tony Jones Jr., rb, Notre Dame, not selected.

Terrell Lewis, de, Alabama, L.A. Rams-third (84).

Jordan Love, qb, Utah St., Green Bay-first (26).

Elorm Lumor, de, Rutgers, not selected.

Houston Miller, de, Texas Tech, not selected.

Kenneth Murray, lb, Oklahoma, L.A. Chargers-first (23).

Isaiah Simmons, lb, Clemson, Arizona-first (8).

