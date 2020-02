Isaac Bruce Career Stats

Reguar Season Rec Yds Avg TD 1994 LA Rams 21 272 13.0 3 1995 St. Louis 119 1781 15.0 13…

Reguar Season Rec Yds Avg TD 1994 LA Rams 21 272 13.0 3 1995 St. Louis 119 1781 15.0 13 1996 St. Louis 84 1338 15.9 7 1997 St. Louis 56 815 14.6 5 1998 St. Louis 32 457 14.3 1 1999 St. Louis 77 1165 15.1 12 2000 St. Louis 87 1471 16.9 9 2001 St. Louis 64 1106 17.3 6 2002 St. Louis 79 1075 13.6 7 2003 St. Louis 69 981 14.2 5 2004 St. Louis 89 1292 14.5 6 2005 St. Louis 36 525 14.6 3 2006 St. Louis 74 1098 14.8 3 2007 St. Louis 55 733 13.3 4 2008 San Francisco 61 835 13.7 7 2009 San Francisco 21 264 12.6 0 Total 1024 15208 14.9 91

Postseason Rec Yds Avg TD 1999 St. Louis 13 317 24.4 2 2000 St. Louis 7 127 18.1 1 2001 St. Louis 14 159 11.4 1 2002 St. Louis 7 116 16.6 0 2004 St. Louis 3 40 13.3 0 Total 44 759 17.3 4

