Hall of Fame First Year

The Associated Press

Pro Football Hall of Fame members elected in their first year of eligibility:

Troy Aikman, 2006.

Larry Allen, 2013.

Marcus Allen, 2003.

Lance Alworth, 1978.

Champ Bailey, 2019.

Raymond Berry, 1973.

George Blanda, 1981.

Mel Blount, 1989.

Terry Bradshaw, 1989.

Derrick Brooks, 2013.

Jim Brown, 1971.

Willie Brown, 1984.

Dick Butkus, 1979.

Earl Campbell, 1991.

Eric Dickerson, 1999.

Tony Dorsett, 1994.

John Elway, 2004.

Marshall Faulk, 2011.

Brett Favre, 2016.

Dan Fouts, 1993.

Tony Gonzalez, 2019.

Darrell Green, 2008.

Joe Greene, 1987.

Forrest Gregg, 1977.

Jack Ham, 1988.

John Hannah, 1991.

Franco Harris, 1990.

Ken Houston, 1986.

David (Deacon) Jones, 1980.

Walter Jones, 2013.

Jim Kelly, 2002.

Jack Lambert, 1990.

Tom Landry, 1990.

Jim Langer, 1987.

Steve Largent, 1995.

Ray Lewis, 2018.

Bob Lilly, 1980.

Ronnie Lott, 2000.

Gino Marchetti, 1972.

Dan Marino, 2005.

Ollie Matson, 1972.

Bruce Matthews, 2007.

Hugh McElhenny, 1970.

Joe Montana, 2000.

Warren Moon, 2006.

Randy Moss, 2018.

Anthony Munoz, 1998.

Ray Nitschke, 1978.

Chuck Noll, 1993.

Jonathan Ogden, 2013.

Merlin Olsen, 1982.

Jim Otto, 1980.

Jim Parker, 1973.

Walter Payton, 1993.

Troy Polamalu, 2020.

Ed Reed, 2019.

Jerry Rice, 2010.

Barry Sanders, 2004.

Deion Sanders, 2011.

Warren Sapp, 2013.

Gale Sayers, 1977.

Junior Seau, 2015.

Don Shula, 1997.

O.J. Simpson, 1985.

Mike Singletary, 1998.

Jackie Slater, 2001.

Bruce Smith, 2009.

Emmitt Smith, 2010.

Bart Starr, 1977.

Roger Staubach, 1985.

Jan Stenerud, 1991.

Jason Taylor, 2017.

Lawrence Taylor, 1999.

LaDainian Tomlinson, 2017.

Johnny Unitas, 1979.

Geng Upshaw, 1987.

Brian Urlacher, 2018.

Paul Warfield, 1983.

Randy White, 1994.

Reggie White, 2006.

Rod Woodson, 2009.

Steve Young, 2005.

