Super Bowl Lineups-Depth Charts

(Subject to change) Kansas City Chiefs Offense

WR — 10 Tyreek Hill; 11 Demarcus Robinson; 13 Byron Pringle

LT — 72 Eric Fisher; 75 Cam Erving

LG — 77 Andrew Wylie; 61 Stefen Wisniewski

C — 62 Austin Reiter; 73 Nick Allegretti

RG — 76 Laurent Duvernay-Tardif; 60 Ryan Hunter

RT — 71 Mitchell Schwartz; 68 Jackson Barton

TE — 87 Travis Kelce; 81 Blake Bell; 82 Deon Yelder

WR — 14 Sammy Watkins; 17 Mecole Hardman

QB — 15 Patrick Mahomes; 8 Matt Moore; 4 Chad Henne

RB — 26 Damien Williams; 25 LeSean McCoy; 34 Darwin Thompson

FB — 42 Anthony Sherman

Defense

LDE — 92 Tanoh Kpassagnon; 94 Terrell Suggs

LDT — 95 Chris Jones; 99 Khalen Saunders

RDT — 91 Derrick Nnadi; 64 Mike Pennel; 98 Xavier Williams

RDE — 55 Frank Clark; 52 Demone Harris

LB — 53 Anthony Hitchens; 56 Ben Niemann; 50 Darron Lee

LB — 54 Damien Wilson; 59 Reggie Ragland; 44 Dorian O’Daniel

LCB — 35 Charvarius Ward; 20 Morris Claiborne; 27 Rashad Fenton; 30 Alex Brown

RCB — 21 Bashaud Breeland; 20 Morris Claiborne; 27 Rashad Fenton; 30 Alex Brown

CB — 29 Kendall Fuller; 27 Rashad Fenton

FS — 49 Daniel Sorensen; 23 Armani Watts

SS — 32 Tyrann Mathieu; 24 Jordan Lucas

Special Teams

P — 2 Dustin Colquitt

K — 7 Harrison Butker; 2 Dustin Colquitt

H — 2 Dustin Colquitt

LS — 41 James Winchester

PR — 17 Mecole Hardman; 10 Tyreek Hill

KR — 17 Mecole Hardman; 10 Tyreek Hill

San Francisco 49ers Offense

WR — 19 Deebo Samuel; 18 Dante Pettis; 84 Kendrick Bourne

LT — 74 Joe Staley; 67 Justin Skule

LG — 75 Laken Tomlinson; 60 Daniel Brunskill

C — 63 Ben Garland

RG — 68 Mike Person

RT — 69 Mike McGlinchey

TE — 85 George Kittle; 82 Ross Dwelley; 83 Levine Toilolo; 43 Daniel Helm

WR — 17 Emmanuel Sanders; 13 Richie James Jr.; 81 Jordan Matthews

RB — 22 Matt Breida; 26 Tevin Coleman; 31 Raheem Mostert; 30 Jeff Wilson Jr.

FB — 44 Kyle Juszczyk

QB — 10 Jimmy Garoppolo; 4 Nick Mullens; 3 C.J. Beathard

Defense

LDE — 55 Dee Ford; 97 Nick Bosa

LDT — 96 Sheldon; Day; 94 Solomon Thomas; 93 Earl Mitchell

RDT — 99 DeForest Buckner; 90 Kevin Givens

RDE — 91 Arik Armstead

SAM — 56 Kwon Alexander; 53 Mark Nzeocha

MIKE — 54 Fred Warner; 51 Azeez Al-Shaair

WILL — 57 Dre Greenlaw; 47 Elijah Lee

LCB — 25 Richard Sherman; 35 Dontae Johnson

RCB — 23 Ahkello Witherspoon; 41 Emmanuel Moseley

NB — 24 K’Waun Williams; 32 D.J. Reed Jr.

FS — 20 Jimmie Ward; 33 Tarvarius Moore

SS — 29 Jaquiski Tartt; 36 Marcell Harris

Special Teams

P — 6 Mitch Wishnowsky

K — 9 Robbie Gould

H — 6 Mitch Wishnowsky

PR — 13 Richie James Jr.; 18 Dante Pettis; 32 D.J. Reed Jr.

KR — 13 Richie James Jr.; 32 D.J. Reed Jr.; 22 Matt Breida

LS — 86 Kyle Nelson

