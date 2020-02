NFL Super Bowl Rosters The Associated Press

(Through Jan. 21; subject to change) AFC Champion Kansas City Chiefs Head Coach: Andy Reid No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 2 Dustin Colquitt P 6-3 210 15 Tennessee 4 Chad Henne QB 6-3 222 12 Michigan 7 Harrison Butker K 6-4 205 3 Georgia Tech 8 Matt Moore QB 6-3 219 12 Oregon State 10 Tyreek Hill WR 5-10 185 4 West Alabama 11 Demarcus Robinson WR 6-1 203 4 Florida 13 Byron Pringle WR 6-1 203 2 Kansas State 14 Sammy Watkins WR 6-1 211 6 Clemson 15 Patrick Mahomes QB 6-3 230 3 Texas Tech 17 Mecole Hardman WR 5-10 187 R Georgia 20 Morris Claiborne CB 5-11 192 8 LSU 21 Bashaud Breeland CB 5-11 195 6 Clemson 23 Armani Watts S 5-11 205 2 Texas A&M 24 Jordan Lucas S 6-1 190 4 Penn State 25 LeSean McCoy RB 5-11 210 11 Pittsburgh 26 Damien Williams RB 5-11 224 6 Oklahoma 27 Rashad Fenton CB 5-11 188 R South Carolina 29 Kendall Fuller CB 5-11 198 4 Virginia Tech 30 Alex Brown DB 5-11 170 R SC State 32 Tyrann Mathieu S 5-9 190 7 LSU 34 Darwin Thompson RB 5-8 200 R Utah State 35 Charvarius Ward CB 6-1 196 2 Middle Tennessee 41 James Winchester LS 6-3 240 5 Oklahoma 42 Anthony Sherman FB 5-10 242 9 Connecticut 44 Dorian O’Daniel LB 6-1 220 2 Clemson 49 Daniel Sorensen S 6-2 208 6 Brigham Young 50 Darron Lee LB 6-1 232 4 Ohio State 52 Demone Harris LB 6-4 272 1 Buffalo 53 Anthony Hitchens LB 6-0 235 6 Iowa 54 Damien Wilson LB 6-0 245 5 Minnesota 55 Frank Clark DE 6-3 260 5 Michigan 56 Ben Niemann LB 6-2 235 2 Iowa 59 Reggie Ragland LB 6-2 252 4 Alabama 60 Ryan Hunter G 6-3 316 1 Bowling Green 61 Stefen Wisniewski G 6-3 305 9 Penn State 62 Austin Reiter C 6-3 300 4 South Florida 64 Mike Pennel DT 6-4 332 6 CS Pueblo 68 Jackson Barton OT 6-7 302 R Utah 71 Mitchell Schwartz T 6-5 320 8 California 72 Eric Fisher T 6-7 315 7 Central Michigan 73 Nick Allegretti G 6-4 320 R Illinois 75 Cam Erving T 6-5 313 5 Florida State 76 Laurent Duvernay-Tardif G 6-5 321 6 McGill (Canada) 77 Andrew Wylie G 6-6 309 2 Eastern Michigan 81 Blake Bell TE 6-6 252 5 Oklahoma 82 Deon Yelder TE 6-4 255 2 Western Kentucky 87 Travis Kelce TE 6-5 260 7 Cincinnati 91 Derrick Nnadi DT 6-1 312 2 Florida State 92 Tanoh Kpassagnon DE 6-7 289 3 Villanova 94 Terrell Suggs DE 6-3 265 17 Arizona State 95 Chris Jones DT 6-6 310 4 Mississippi State 98 Xavier Williams DT 6-2 309 5 Northern Iowa 99 Khalen Saunders DT 6-0 324 R Western Illinois ___ NFC Champion San Fracnscio 49ers Head Coach: Kyle Shanahan No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 3 C.J. Beathard QB 6-2 215 3 Iowa 4 Nick Mullens QB 6-1 210 2 Southern Mississippi 6 Mitch Wishnowsky P 6-2 220 R Utah 9 Robbie Gould K 6-0 190 15 Penn State 10 Jimmy Garoppolo QB 6-2 225 6 Eastern Illinois 13 Richie James Jr. WR 5-9 185 2 Middle Tennessee 17 Emmanuel Sanders WR 5-11 180 10 Southern Methodist 18 Dante Pettis WR 6-1 195 2 Washington 19 Deebo Samuel WR 5-11 214 R South Carolina 20 Jimmie Ward DB 5-11 193 6 Northern Illinois 22 Matt Breida RB 5-10 190 3 Georgia Southern 23 Ahkello Witherspoon CB 6-2 195 3 Colorado 24 K’Waun Williams CB 5-9 185 5 Pittsburgh 25 Richard Sherman CB 6-3 195 9 Stanford 26 Tevin Coleman RB 6-1 210 5 Indiana 29 Jaquiski Tartt S 6-1 215 5 Samford 30 Jeff Wilson Jr. RB 6-0 194 2 North Texas 31 Raheem Mostert RB 5-10 197 5 Purdue 32 D.J. Reed Jr. DB 5-9 188 2 Kansas State 33 Tarvarius Moore DB 6-2 200 2 Southern Miss 35 Dontae Johnson CB 6-2 200 6 NC State 36 Marcell Harris S 6-0 208 2 Florida 41 Emmanuel Moseley CB 5-11 184 2 Tennessee 43 Daniel Helm TE 6-4 248 R Duke 44 Kyle Juszczyk FB 6-1 240 7 Harvard 47 Elijah Lee LB 6-2 229 3 Kansas State 51 Azeez Al-Shaair LB 6-2 228 R Florida Atlantic 53 Mark Nzeocha LB 6-3 240 5 Wyoming 54 Fred Warner LB 6-3 236 2 BYU 55 Dee Ford DL 6-2 252 6 Auburn 56 Kwon Alexander LB 6-1 227 5 LSU 57 Dre Greenlaw LB 6-0 227 R Arkansas 60 Daniel Brunskill OL 6-5 300 1 San Diego State 63 Ben Garland OL 6-5 308 6 Air Force 67 Justin Skule OT 6-6 318 R Vanderbilt 68 Mike Person OL 6-4 300 9 Montana State 69 Mike McGlinchey OT 6-8 315 2 Notre Dame 74 Joe Staley OT 6-5 295 13 Central Michigan 75 Laken Tomlinson OL 6-3 312 5 Duke 81 Jordan Matthews WR 6-3 215 6 Vanderbilt 82 Ross Dwelley TE 6-5 240 2 San Diego 83 Levine Toilolo TE 6-8 268 7 Stanford 84 Kendrick Bourne WR 6-1 203 3 Eastern Washington 85 George Kittle TE 6-4 250 3 Iowa 86 Kyle Nelson LS 6-2 240 8 New Mexico State 90 Kevin Givens DL 6-1 285 R Penn State 91 Arik Armstead DL 6-7 292 5 Oregon 93 Earl Mitchell DL 6-3 310 10 Arizona 94 Solomon Thomas DL 6-2 280 3 Stanford 96 Sheldon Day DL 6-1 294 4 Notre Dame 97 Nick Bosa DL 6-4 266 R Ohio State 99 DeForest Buckner DL 6-7 300 4 Oregon Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.