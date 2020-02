2020 Pro Bowl Rosters

The Associated Press

Sunday At Camping World Stadium Orlando, Fla. s-Super Bowl, will not play; x-will not play; r-replacement AFC OFFENSE Quarterbacks: Lamar…

Sunday At Camping World Stadium Orlando, Fla.

s-Super Bowl, will not play; x-will not play; r-replacement

AFC OFFENSE

Quarterbacks: Lamar Jackson, Baltimore; s-Patrick Mahomes, Kansas City; r-Ryan Tannehill, Tennessee; Deshaun Watson, Houston.

Tight ends: s-Travis Kelce, Kansas City; r-Jack Doyle, Indianapolis; Mark Andrews, Baltimore.

Wide Receivers: Keenan Allen, L.A. Chargers; x-DeAndre Hopkins, Houston; r-Courtland Sutton, Denver; s-Tyreek Hill, Kansas City; r-D.J. Chark, Jacksonville; Jarvis Landry, Cleveland.

Tackles: Ronnie Stanley, Baltimore; Laremy Tunsil, Houston, Baltimore; x-Trent Brown, Oakland; r-Orlando Brown.

Guards: Marshal Yanda, Baltimore; Quenton Nelson, Indianapolis; x-David DeCastro, Pittsburgh; r-Joel Bitonio, Cleveland.

Centers: x-Maurkice Pouncey, Pittsburgh; r-Ryan Kelly, Indianapolis; Rodney Hudson, Oakland.

Running Backs: Nick Chubb, Cleveland; Derrick Henry, Tennessee; Mark Ingram, Baltimore.

Fullback: Patrick Ricard, Baltimore.

DEFENSE

Defensive Ends: x-Joey Bosa, L.A. Chargers; r-Melvin Ingram, L.A. Chargers; s-Frank Clark, Kansas City; r-Josh Allen, Jacksonville; Calais Campbell, Jacksonville.

Interior Lineman: Cameron Heyward, Pittsburgh; s-Chris Jones, Kansas City; r-Jurrell Casey, Tennessee; Geno Atkins, Cincinnati.

Outside Linebackers: Von Miller, Denver; T.J. Watt, Pittsburgh; Matthew Judon, Baltimore.

Inside/Middle Linebackers: Darius Leonard, Indianapolis; ; x-Dont’a Hightower, New England; r-Tremaine Edmunds, Buffalo.

Cornerbacks: Stephon Gilmore, New England; Tre’Davious White, Buffalo; ; x-Marcus Peters, Baltimore; r-Joe Haden, Pittsburgh; Marlon Humphrey, Baltimore.

Free Safeties: Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh; Earl Thomas, Baltimore.

Strong Safety: Jamal Adams, N.Y. Jets.

SPECIALISTS

Placekicker: Justin Tucker, Baltimore.

Long snapper: Morgan Cox, Baltimore.

Punter: Brett Kern, Tennessee

Return Specialist: s-Mecole Hardman, Kansas City; r-Andre Roberts, Buffalo.

Special Teamer: Matthew Slater, New England.

NFC OFFENSE

Quarterbacks: Russell Wilson, Seattle; Drew Brees, New Orleans; x-Aaron Rodgers, Green Bay; r-Kirk Cousins, Minnesota.

Tight Ends: s-George Kittle, San Francisco; r-Austin Hooper, Atlanta; Zach Ertz, Philadelphia; .

Wide Receivers: x-Julio Jones, Atlanta; r-Davante Adams, Green Bay; Michael Thomas, New Orleans; x-Mike Evans, Tampa Bay; r-Amari Cooper, Dallas; x-Chris Godwin, Tampa Bay; r-Kenny Golladay, Detroit.

Tackles: x-David Bakhtiari, Green Bay; r-Lane Johnson, Philadelphia; Tyron Smith, Dallas; Terron Armstead, New Orleans.

Guards: Zack Martin, Dallas; x-Brandon Brooks, Philadelphia; r-Trai Turner, Carolina; Brandon Scherff, Washington.

Centers: Jason Kelce, Philadelphia; Travis Frederick, Dallas.

Running Backs: Dalvin Cook, Minnesota; x-Christian McCaffrey, Carolina; r-Alvin Kamara, New Orleans; Ezekiel Elliott, Dallas.

Fullback: s-Kyle Juszczyk, San Francisco; r-C.J. Ham, Minnesota.

DEFENSE

Defensive Ends: Cameron Jordan, New Orleans; s-Nick Bosa, San Francisco; r-Everson Griffen, Minnesota; Danielle Hunter, Minnesota.

Interior Lineman: x-Aaron Donald, L.A. Rams; r-Kenny Clark, Green Bay; Fletcher Cox, Philadelphia; Grady Jarrett, Atlanta.

Outside Linebackers: Chandler Jones, Arizona; x-Khalil Mack, Chicago; r-Za’Darius Smith, Green Bay; Shaquil Barrett, Tampa Bay.

Inside/Middle Linebackers: x-Bobby Wagner, Seattle; r-Erik Kendricks, Minnesota; x-Luke Kuechly, Carolina; r-Jaylon Smith, Dallas.

Cornerbacks: x-Marshon Lattimore, New Orleans; r-Shaquill Griffin, Seattle; s-Richard Sherman, San Francisco; r-Xavier Rhodes, Minnesota; Darius Slay, Detroit; x-Jalen Ramsey, L.A. Rams; r-Kyle Fuller, Chicago.

Free Safeties: Budda Baker, Arizona; Eddie Jackson, Chicago.

Strong Safety: Harrison Smith, Minnesota.

SPECIALISTS

Placekicker: Wil Lutz, New Orleans.

Long snapper: Rick Lovato, Philadelphia.

Punter: Tress Way, Washington.Return Specialist: Deonte Harris, New Orleans.

Special Teamer: Cordarrelle Patterson, Chicago.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.