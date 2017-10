AFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 5 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Brady, NE 195 133 1702 11 1 Al. Smith, KC 158 121 1391 11 0 Rivers, LAC 194 116 1365 9 5 Roethlisberger, PIT 195 120 1269 6 7 Dalton, CIN 159 104 1220 7 6 D. Watson, HOU 145 90 1072 12 4 McCown, NYJ 147 105 1020 5 4 Brissett, IND 127 77 997 2 3 Ty. Taylor, BUF 136 85 910 6 2 Siemian, DEN 126 79 888 7 4

___

Rushers Att Yds Avg LG TD K. Hunt, KC 97 609 6.3 69t 4 Fournette, JAC 109 466 4.3 90t 5 Bell, PIT 102 371 3.6 21 3 L. Miller, HOU 83 331 4.0 19 1 C.. Anderson, DEN 73 330 4.5 40 1 McCoy, BUF 87 279 3.2 27 0 Gordon, LAC 74 273 3.7 21 2 D. Murray, TEN 56 273 4.9 75t 1 Ajayi, MIA 76 261 3.4 20 0 A. Collins, BAL 37 261 7.1 50 0

___

Receivers No Yds Avg LG TD A. Brown, PIT 40 545 13.6 50 1 A. Green, CIN 32 504 15.8 77t 3 T. Hilton, IND 24 466 19.4 63 1 K. Allen, LAC 28 401 14.3 50 1 Cooks, NE 18 379 21.1 54 2 D. Hopkins, HOU 35 363 10.4 34t 5 T. Hill, KC 25 356 14.2 75t 2 Kelce, KC 29 353 12.2 44 2 Gronkowski, NE 20 318 15.9 53t 2 C. Hogan, NE 23 288 12.5 47t 5

___

Punters No Yds Lg Avg M. King, OAK 23 1196 65 52.0 Kern, TEN 28 1449 71 51.8 B. Colquitt, CLE 24 1206 67 50.2 Lechler, HOU 25 1252 68 50.1 Kaser, LAC 24 1174 68 48.9 Haack, MIA 25 1185 64 47.4 L. Edwards, NYJ 26 1230 70 47.3 Huber, CIN 26 1220 61 46.9 Schmidt, BUF 28 1284 60 45.9 Sanchez, IND 30 1366 61 45.5

___

Punt Returners No Yds Avg Long TD T. Hill, KC 8 100 12.5 82t 1 Tate, BUF 8 96 12.0 40 0 A. Jackson, TEN 11 128 11.6 46 0 McKenzie, DEN 11 122 11.1 31 0 Kerley, NYJ 7 54 7.7 15 0 Ervin, HOU 8 60 7.5 21 0 Benjamin, LAC 10 70 7.0 23 0 Erickson, CIN 20 139 7.0 26 0 Campanaro, BAL 9 61 6.8 15 0 J. Grant, MIA 8 53 6.6 14 0

___

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD Patterson, OAK 8 239 29.9 49 0 Latimer, DEN 5 142 28.4 36 0 Erickson, CIN 7 184 26.3 41 0 A. Jackson, TEN 7 154 22.0 48 0 De’A. Thomas, KC 7 153 21.9 31 0 Peppers, CLE 7 148 21.1 29 0 J. Grant, MIA 5 104 20.8 25 0 Bray, IND 8 162 20.2 30 0 D. Lewis, NE 7 139 19.9 26 0

___

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts Fournette, JAC 6 5 1 0 36 K. Hunt, KC 6 4 2 0 36 Gordon, LAC 5 2 3 0 30 C. Hogan, NE 5 0 5 0 30 D. Hopkins, HOU 5 0 5 0 30 Crabtree, OAK 4 0 4 0 24 W. Fuller, HOU 4 0 4 0 24 Gillislee, NE 4 4 0 0 24

___

Kicking PAT FG LG Pts Gostkowski, NE 14/15 12/12 58 50 Succop, TEN 11/11 11/12 52 44 Myers, JAC 13/15 10/12 47 43 Hauschka, BUF 8/8 11/12 56 41 Fairbairn, HOU 13/14 9/9 50 40 Boswell, PIT 9/9 10/12 49 39 Catanzaro, NYJ 8/8 10/12 57 38 Tavecchio, OAK 12/12 8/8 52 36 Vinatieri, IND 8/9 9/10 52 35 McManus, DEN 11/11 7/10 46 32

___

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.