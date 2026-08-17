“US$ 1 millón por encima del precio de venta”: la riqueza generada por la IA alimenta la euforia del mercado inmobiliario

Hace tan solo unos años, San Francisco era el símbolo nacional del declive urbano posterior a la pandemia. Ahora, impulsada…

Hace tan solo unos años, San Francisco era el símbolo nacional del declive urbano posterior a la pandemia.

Ahora, impulsada por el auge de la inteligencia artificial, la Ciudad Dorada y sus suburbios se están convirtiendo rápidamente en el mercado inmobiliario más dinámico del país.

Con abundante dinero en efectivo —y opciones sobre acciones de gran valor—, los trabajadores del sector tecnológico están inundando el mercado inmobiliario, lo que está elevando el precio de las viviendas e, incluso, cada vez más, el de las propiedades en alquiler.

Los precios de las viviendas en San Francisco están creciendo a su ritmo más rápido en casi una década, con un precio medio de venta de US$ 1,7 millones, según Redfin. En comparación, el precio medio nacional de las viviendas fue de US$ 440.600 en junio, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Redfin descubrió que aproximadamente una de cada tres ventas de viviendas en el Área de la Bahía se realizó al contado entre abril y junio. Esto representa un aumento significativo con respecto a hace unos años.

San Francisco está viendo cómo muchos “nuevos millonarios” del sector de la inteligencia artificial pujan por las viviendas que salen al mercado, según declaró a CNN John DiDomenico, un agente inmobiliario local.

Según DiDomenico, estos nuevos participantes en el mercado inmobiliario compiten ahora por las viviendas con empleados e inversores de gigantes tecnológicos como Google, Apple y Meta, lo que crea un “mercado efervescente y muy competitivo” en la ciudad.

En los últimos meses, se volvió algo normal que una vivienda muy solicitada reciba ofertas que superan en más de US$ 1 millón el precio de venta original, según DiDomenico. Recientemente trabajó con un cliente que puso a la venta una casa por US$ 6,5 millones. Recibió varias ofertas, algunas de ellas por cientos de miles de dólares por encima del precio inicial. Finalmente, el vendedor aceptó una oferta de más de US$ 8 millones.

“Nunca habíamos visto algo así”, dijo en referencia al sector inmobiliario de la ciudad.

El verdadero repunte de la demanda comenzó a reflejarse en los datos esta primavera, según Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin.

“El mercado inmobiliario de San Francisco siempre ha estado ligado a los auges del sector tecnológico”, dijo Fairweather. “Pero la IA es diferente por la forma en que concentra la riqueza en un grupo más reducido de personas: las que trabajan para estas empresas de IA o las que invierten en ellas, ya que la mayoría aún no cotizan en bolsa”.

“En cierto modo, es más extremo, porque se trata de un grupo más reducido de personas que están revolucionando el mercado inmobiliario”, añadió.

Paul Belmonte vendió su casa en Seattle el año pasado y se mudó a San Francisco para un nuevo trabajo en el sector de la biotecnología, después de que los recortes presupuestarios federales afectaran su puesto en una organización sin fines de lucro de Seattle.

Planeaba alquilar mientras decidía si quería quedarse en la ciudad a largo plazo y, finalmente, comprar. Belmonte encontró un apartamento con alquiler controlado por US$ 3.250 al mes. No tenía lavavajillas ni aire acondicionado, comodidades a las que se había acostumbrado en Seattle, pero pensó que las desventajas eran temporales.

Pero hace dos meses, Belmonte, de 34 años, empezó a buscar una propiedad para comprar, y la realidad se impuso.

Trabajando con un agente inmobiliario, Belmonte pronto vio cómo las casas dentro de su presupuesto se vendían por mucho más de su precio de venta inicial.

“Los precios que se anuncian no son los precios reales de venta de estas propiedades”, afirmó. “En el caso de las casas, las anuncian por US$ 990.000 en Outer Sunset [barrio de San Francisco] y se venden por US$ 2,5 millones. Es una locura”, añadió.

En los años posteriores a la pandemia de covid-19, San Francisco experimentó un descenso significativo de su población, ya que perdió más de 60.000 residentes entre 2020 y 2022, según datos del Censo de Estados Unidos.

A medida que las empresas tecnológicas adoptaron el teletrabajo, los residentes abandonaron la ciudad en masa. Los edificios de oficinas y las zonas comerciales quedaron desiertas, mientras que San Francisco se convirtió en un símbolo de los desafíos que enfrentan las ciudades pospandémicas, como el aumento de la indigencia y el repunte de los delitos menores.

Pero el éxodo parece estar revirtiéndose. La población de la ciudad comenzó a recuperarse en 2024 y 2025, según los últimos datos del Censo de Estados Unidos. Grandes empresas de IA como OpenAI y Anthropic exigen que la mayoría de sus empleados trabajen presencialmente al menos parte del tiempo. Su auge en la contratación ha atraído a una nueva oleada de trabajadores tecnológicos a San Francisco y sus suburbios, sumándolos a un mercado inmobiliario ya de por sí saturado.

El frenesí inmobiliario de la ciudad también se ha extendido al mercado de alquileres. Los alquileres cerca de las estaciones de tren o a poca distancia de las oficinas de las principales empresas de IA están siendo objeto de pujas a precios exorbitantes por parte de los trabajadores tecnológicos de a pie.

Los alquileres de apartamentos de una habitación han subido casi un 23 % y los de dos habitaciones casi un 26 % desde el año pasado, según un informe de julio de la plataforma de alquileres Zumper. El alquiler promedio de un apartamento de dos habitaciones en la ciudad ha superado al de Nueva York, que siempre ha sido tradicionalmente la ciudad más cara del país en cuanto a alquileres.

Incluso los trabajadores del sector de la IA en empresas más pequeñas y startups están sintiendo las repercusiones de la enorme riqueza que generan los empleados de las grandes empresas de IA.

La oferta de viviendas disponibles en la ciudad ha disminuido aproximadamente un 30 % desde el año pasado, debido en parte a que muchos inquilinos prefieren quedarse donde están en lugar de explorar el mercado. Esto ha desatado una reducción en la oferta de viviendas disponibles en un momento en que la competencia es cada vez mayor, según constató Zumper.

Belmonte comentó que últimamente le parece inalcanzable el hecho de querer mudarse a una vivienda mejor. Apartamentos similares suelen alquilarse por más de US$ 1.000 al mes por encima de lo que él paga.

Belmonte se ha enamorado de San Francisco, pero dijo que el costo de la vida a veces le hace plantearse si debería buscar la manera de volver a Seattle.

“Cuando pienso en el futuro de mi familia, me encantaría tener una casa. Si tengo hijos, quiero que tengan su propia habitación”, dijo. “Si lo pienso, me estreso. ¿Cómo voy a poder hacer eso aquí?”

“En este momento, necesito conservar este apartamento de una habitación para siempre”, dijo.

Algunos en San Francisco creen que esto podría ser solo el comienzo de un auge inmobiliario más prolongado en la ciudad.

Se prevé que tanto OpenAI como Anthropic salgan a bolsa en los próximos meses, lo que podría crear miles de nuevos millonarios con ganancias inesperadas en acciones para gastar en vivienda.

En junio, SpaceX protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia, generando ganancias multimillonarias para algunos empleados veteranos. Este espectacular debut ofreció un anticipo de lo que podría suceder a medida que los inversores esperan las salidas a bolsa de los gigantes de la IA, Anthropic y OpenAI.

El potencial poder adquisitivo es enorme. Según Redfin, los empleados de OpenAI y Anthropic podrían, en teoría, aunar las ganancias de su salida a bolsa y comprar casi el 29 % de todas las viviendas en el área metropolitana de San Francisco.

Los vendedores de viviendas también quieren participar del auge de la IA. Al menos dos anuncios de casas en San Francisco que CNN vio esta primavera indicaban que los vendedores considerarían aceptar acciones de OpenAI o Anthropic como forma de pago.

“Existe la sensación de que, una vez que estas empresas salgan a bolsa, habrá más personas con gran solvencia económica en el mercado”, dijo DiDomenico. “Esa expectativa ya está impulsando a algunos compradores a lanzarse al mercado y a algunos vendedores a posponer la venta de sus viviendas”.

“Apuestan a que los precios podrían subir aún más”, añadió.

The-CNN-Wire

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