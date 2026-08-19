Un vuelo de la Fuerza Aérea de EE.UU. con destino a la Antártida regresa tras advertencia sobre actividad espacial

Según las autoridades neozelandesas, un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con destino a la Antártida regresó a…

Según las autoridades neozelandesas, un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con destino a la Antártida regresó a Nueva Zelanda tras una advertencia sobre una actividad espacial “potencialmente peligrosa”.

Un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nueva Zelanda (CAA, por sus siglas en inglés) dijo que la agencia estaba al tanto de que el vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos procedente de Christchurch dio la vuelta tras una advertencia que emitió, conocida como NOTAM (Aviso a los Aviadores).

La actividad espacial fue notificada a la agencia por la Corporación Estatal de Gestión del Tráfico Aéreo de Rusia, “lo que dio lugar a la emisión de un NOTAM que alertaba a los pilotos del peligro”, dijo la CAA en un comunicado el martes.

En una nota de prensa posterior emitida el miércoles, la CAA declaró que la agencia de control de tráfico aéreo rusa le había informado sobre un lanzamiento de misiles planeado y el “riesgo potencial asociado para el espacio aéreo internacional, dentro de la Región de Información de Vuelo Oceánica (FIR) de Nueva Zelanda”, un área de 30 millones de kilómetros cuadrados que es uno de los espacios aéreos más grandes del mundo.

CNN se ha puesto en contacto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Programa Antártico de Estados Unidos y la Corporación Estatal Rusa de Gestión del Tráfico Aéreo.

El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 muestra que un avión militar estadounidense C-17 Globemaster III despegó del aeropuerto de Christchurch alrededor de las 9 de la mañana, hora local, del martes, con destino al sur, utilizando el indicativo ICE28. Regresó a Christchurch poco antes de las 11:30 de la mañana, aproximadamente 150 minutos después.

El vuelo estaba programado durante el período anual de vuelos de invierno (WINFLY, por sus siglas en inglés), durante el cual se reanudan los vuelos entre Christchurch y la base de investigación antártica estadounidense, la Estación McMurdo, y la Base Scott de Nueva Zelanda en la Antártida. Un período de mucha actividad para el transporte de personal, equipos y suministros antes de la temporada de investigación de verano.

“Hemos establecido una zona de peligro y emitido un NOTAM para alertar a los operadores aéreos sobre el posible riesgo. Esto no impide que las aeronaves sobrevuelen la zona. Los operadores toman sus decisiones basándose en la información disponible”, declaró la CAA en su comunicado del miércoles.

“Gran parte de nuestra FIR oceánica se encuentra sobre aguas internacionales, donde tenemos un control limitado sobre las actividades”, añadió, refiriéndose al espacio aéreo del Océano Pacífico y el Mar de Tasmania, donde es responsable de las aeronaves que vuelan a ciertas altitudes.

Aaron Cooper, Martin Goillandeau y Anna Chernova, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

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