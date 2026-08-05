Un objeto volador impacta contra avión en aeropuerto alemán tras descubrimiento de dron que transportaba artefacto explosivo

Un objeto volador no identificado impactó contra un avión de carga en un aeropuerto alemán este miércoles, cuando el descubrimiento…

Un objeto volador no identificado impactó contra un avión de carga en un aeropuerto alemán este miércoles, cuando el descubrimiento de un dron portando un dispositivo explosivo causó interrupciones y la suspensión de los vuelos.

Un empleado del aeropuerto descubrió el dron en una zona restringida de operaciones de carga, cerca de la pista sur, según un comunicado de la policía estatal de Sajonia. Como parte de la investigación, se desplegó un robot de desactivación de explosivos y se retiró el detonador del dron.

Un segundo objeto volador no identificado colisionó posteriormente con un avión de carga después de que este abortara su aterrizaje debido al cierre de la pista, según informó la policía. El avión sufrió daños menores, pero aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Hannover.

El aeropuerto Leipzig/Halle es uno de los principales centros de carga en Europa. Acogió a los aviones de transporte de Antonov Airlines de Ucrania desde que la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022 destruyó su base de operaciones.

Se abrió una investigación que involucra a la policía antiterrorista y a los fiscales estatales.

Las operaciones de vuelo se suspendieron temporalmente después del descubrimiento del dron justo antes de la medianoche. La pista norte se reabrió más tarde en la noche, después de una inspección, mientras que la pista sur permaneció cerrada hasta este miércoles.

Varios aviones, incluyendo uno de pasajeros, se vieron obligados a desviar a otros aeropuertos, de acuerdo con las autoridades.

Según las autoridades, varias aeronaves, entre ellas un avión de pasajeros, se vieron obligadas a desviarse a otros aeropuertos.

Tras el descubrimiento del artefacto explosivo, la fiscalía de Alemania se hizo cargo de la investigación, junto con la Oficina Central para el Extremismo de Sajonia (ZESA) y agentes de la unidad antiterrorista del Centro de Defensa contra el Terrorismo y el Extremismo de la Policía (PTAZ).

El ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster, describió los acontecimientos de la noche como un “incidente de seguridad muy grave”.

Alemania se encuentra en estado de máxima alerta en los últimos meses debido a la actividad no autorizada de drones, tras una serie de incidentes cerca de aeropuertos, instalaciones militares y otras infraestructuras sensibles.

The-CNN-Wire

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