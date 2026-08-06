Un juez de Nuevo México ordena a Meta pagar US$ 567 millones a un fondo de salud mental infantil

Meta debe pagar US$ 567 millones a un fondo para remediar su papel en una crisis de salud mental juvenil,…

Meta debe pagar US$ 567 millones a un fondo para remediar su papel en una crisis de salud mental juvenil, además de los US$ 375 millones en sanciones decididos previamente, dictaminó el jueves un juez de Nuevo México, comparando al gigante de las redes sociales con fábricas contaminantes.

Un jurado en marzo ya había declarado a Meta responsable en todos los cargos en un juicio sobre la seguridad infantil, incluido el hecho de incurrir deliberadamente en prácticas comerciales “injustas y engañosas” y “abusivas”. La decisión histórica abordó preocupaciones de padres, denunciantes y legisladores por igual. En ese fallo, se ordenó a Meta pagar US$ 375 millones en daños y perjuicios.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó por primera vez a Meta en 2023. Había afirmado que Meta creó un “caldo de cultivo” para depredadores infantiles en Facebook e Instagram, lo cual la empresa negó.

Meta dijo en una publicación en redes sociales el jueves que no está de acuerdo con el fallo y que apelará.

Sin embargo, el fallo del jueves va más allá de las sanciones monetarias. Entre otras acciones, el juez dijo que Meta debe “Eliminar las cuentas y toda la información personal recopilada de cuentas pertenecientes a un usuario menor de 13 años”.

El juez dijo que Meta debe desactivar las notificaciones push de 8 a.m. a 3 p.m. los días de semana durante el año escolar y de 10 p.m. a 7 a.m. todos los demás días para los usuarios menores de 18 años. Las cuentas de adolescentes de Nuevo México también deberían configurarse automáticamente como privadas, y Meta también debe impedir que los usuarios de Nuevo México “participen en interacciones románticas o sexualizadas con los chatbots de inteligencia artificial de Meta”.

El fallo forma parte de un juicio en dos fases. La primera, para determinar si Meta engañó a los usuarios sobre los peligros en su plataforma, resultó en que un jurado en marzo ordenara a Meta pagar US$ 375 millones en daños y perjuicios. Meta dijo en ese momento que “respetuosamente” no estaba de acuerdo y que apelaría.

La segunda fase del juicio, ante un juez, fue para decidir si las plataformas de Meta constituían una “molestia pública”.

A lo largo del fallo del jueves, el juez Bryan Biedscheid comparó a Meta y su conjunto de aplicaciones con una fábrica —y su daño con expulsar toxinas al aire.

El tribunal determinó que “así como la contaminación nociva producida por la fábrica puede dañar el derecho público común a un aire razonablemente limpio, los efectos perjudiciales de las plataformas de Meta en los niños no permanecen contenidos en sus plataformas y, en cambio, se trasladan a internet en su conjunto y, quizá lo más preocupante, al mundo real, y crean una carga social común y un perjuicio para los niños afectados y sus familias y escuelas, así como para los hospitales y las fuerzas del orden”.

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