Un ejecutivo de Microsoft fue asesinado a tiros en plena calle. La fiscalía dice que fue parte de un elaborado complot

El joven ejecutivo de Microsoft acababa de dejar a sus gemelos en la casa de su exesposa en Jacksonville Beach,…

El joven ejecutivo de Microsoft acababa de dejar a sus gemelos en la casa de su exesposa en Jacksonville Beach, en una cálida noche de finales del invierno de Florida. Imponentes robles cubiertos de musgo español bordeaban el vecindario y proyectaban largas sombras sobre el pavimento mientras comenzaba a ponerse el sol.

Empezó a conducir de regreso a casa con su hija de 2 años en el asiento trasero cuando se encontró con un neumático en medio de la calle. Detuvo el auto y se bajó para moverlo. Pero antes de que pudiera volver al volante, alguien lo mató a tiros en plena calle y huyó.

Jared Bridegan, de 33 años, había recorrido innumerables veces el trayecto desde Jacksonville Beach hasta su casa en la cercana St. Augustine. Y aquel miércoles de febrero de 2022 había transcurrido como cualquier otro: cenó con su hija pequeña y sus gemelos, dejó a los gemelos con su madre y emprendió el viaje de regreso a casa, donde lo esperaban su esposa y su bebé.

Pero la fiscalía dice que el asesino de Bridegan también conocía su rutina y había colocado el neumático para obligarlo a salir del auto. Paul Smith, jefe de la Policía de Jacksonville Beach, lo calificó como “una emboscada y un asesinato planificados y dirigidos específicamente contra él”.

Varias balas impactaron el cuerpo y el vehículo de Bridegan; una pasó a pocos centímetros de su hija pequeña, Bexley, quien resultó ilesa y estaba llorando, todavía sujeta a su asiento de seguridad, según WJXT, afiliada de CNN, que citó a la fiscalía. Tras el tiroteo, varios casquillos quedaron esparcidos por la oscura calle residencial.

El cuerpo de Bridegan quedó tendido en la calle, mientras que su auto, su billetera, su reloj de pulsera y otros objetos personales permanecieron intactos, según la Policía. Al parecer, no se llevaron nada.

Los investigadores dicen que el crimen fue parte de un complot de asesinato por encargo que se planeó durante meses y que fue puesto en marcha por Shanna Gardner, exesposa de Bridegan, y su esposo, Mario Fernandez Saldana, cuyo juicio comienza este lunes.

Los investigadores han dicho que Gardner estaba cansada de compartir con Bridegan la custodia de los gemelos, informó WJXT, afiliada de CNN, citando a detectives. Documentos judiciales señalan que la expareja llevaba varios años inmersa en una conflictiva disputa por la custodia.

La noche del asesinato, Gardner dijo a la Policía que “el divorcio no fue amistoso” entre ella y Bridegan y que solo se comunicaban por mensajes de texto, según WJXT. Esa noche, la Policía también habló con Kirsten, la viuda de Bridegan, quien dijo que Gardner y Fernandez Saldana eran las únicas personas “que le tenían animadversión”, según documentos judiciales de la fiscalía citados por WJXT.

La Fiscalía estatal declinó hacer comentarios sobre el caso antes de los alegatos iniciales de este lunes. Sin embargo, según documentos judiciales, el padre de Gardner estaba dispuesto a pagarle a Bridegan para que se apartara de sus vidas, informó WJXT. La fiscalía también ha citado las declaraciones de una amiga que contó que Fernandez Saldana le dijo una vez: “He matado gente antes”, y que Gardner afirmó que su esposo podía “encargarse de (Bridegan) y nadie se enteraría jamás”.

La Policía ha dicho que eso es precisamente lo que Fernandez Saldana intentó hacer al contratar a un hombre para que matara a tiros a Bridegan.

Después de que Bridegan fuera baleado en la calle, una persona huyó a pie y otra escapó en un vehículo, según ha dicho la fiscalía, informó WJXT.

A principios de 2023, casi un año después del tiroteo, los investigadores arrestaron a quien, según ellos, disparó: Henry Tenon, de 62 años, quien había alquilado una propiedad de Fernandez Saldana.

Fernandez Saldana, ahora de 38 años, es el primero en ser juzgado por el caso. Fue arrestado en Orlando en marzo de 2023 por cargos que incluyen asesinato en primer grado e incitación a cometer un delito capital. Se declaró inocente y CNN contactó a su abogado para solicitar comentarios.

El arresto de Tenon fue un avance clave en el caso, según la Policía.

“Nuestra investigación ha revelado un único vínculo entre Jared Bridegan y Henry Tenon”, dijo Melissa Nelson, fiscal estatal del Cuarto Circuito Judicial. “Ese vínculo es Mario Fernandez Saldana”.

Tenon fue acusado de conspiración para cometer asesinato, asesinato en segundo grado con un arma, complicidad posterior a un delito capital y abuso infantil, dijo Nelson en ese momento.

Pruebas de GPS divulgadas por la fiscalía muestran que Tenon presuntamente recorrió dos veces la ruta habitual de Bridegan durante el mes anterior al tiroteo, en lo que los fiscales calificaron como “un recorrido de práctica de la ruta del homicidio”, informó WJXT.

La declaración jurada del caso señala que los investigadores encontraron tres cheques que Fernandez Saldana extendió a Tenon en octubre de 2022, según informó anteriormente CNN, y los registros telefónicos muestran que ambos hombres tuvieron más de 60 contactos telefónicos entre sí.

Fernandez Saldana “fue una pieza fundamental en la incitación, la conspiración y el asesinato de Bridegan”, dijo la fiscalía.

Tenon se declaró culpable únicamente de asesinato en segundo grado con un arma en marzo de 2023, como parte de un acuerdo que le exigía testificar contra Fernandez Saldana y Gardner a cambio de que se retiraran otros cargos y se redujera el rango de su posible condena, informó WJXT.

Sin embargo, en enero de 2025, Tenon se retractó y dijo que el testimonio que había dado como parte del acuerdo era “falso”. Un juez aceptó la solicitud de Tenon de retirar su declaración de culpabilidad y, en su lugar, ir a juicio, sin objeciones de la fiscalía.

En una audiencia sobre la fianza celebrada a principios de este año, el abogado de Fernandez Saldana dijo que no había pruebas de que la culpabilidad de su cliente fuera evidente, informó Action News Jax, afiliada de CNN. El abogado Jesse Dreicer sostuvo que Tenon había hecho declaraciones falsas y que su confesión sobre el tiroteo había sido obtenida bajo coacción.

La defensa mostró entonces al tribunal una entrevista policial. En ella, Fernandez Saldana dice que estaba en su casa a una hora que, según la defensa, habría hecho imposible que ayudara a Tenon a cometer el tiroteo.

El juicio de Tenon está previsto para marzo de 2027.

Y cinco meses después del arresto de Fernandez Saldana, Gardner también fue detenida. Un jurado investigador la acusó formalmente de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado, incitación a cometer asesinato en primer grado y abuso infantil en relación con el asesinato de su exesposo.

Gardner se declaró inocente y será la próxima en ir a juicio, cuyo inicio está previsto para principios de septiembre.

“Esta investigación ha sacado a la luz la verdad sobre el asesinato de Jared. Henry Tenon no actuó solo. Mario Fernandez no planeó solo”, dijo Nelson en agosto de 2023, tras el arresto de Gardner. “Y la acusación formal contra Shanna Gardner reconoce su papel central y clave en el asesinato a sangre fría, calculado y premeditado de Jared Bridegan”.

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