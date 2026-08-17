Un DJ colombiano y su esposo fueron detenidos por ICE mientras seguían a Karol G. Quedaron libres pero sus problemas siguen

David Panqueva, más conocido como DJ Tunjo, y su esposo, Santiago Páez, ambos provenientes de Colombia, a principios de este…

David Panqueva, más conocido como DJ Tunjo, y su esposo, Santiago Páez, ambos provenientes de Colombia, a principios de este mes bajaban las maletas de su Uber para ingresar al Aeropuerto Internacional Midway, en Chicago, y tomar un vuelo a Washington. Allí planeaban continuar con una gira no oficial de after parties que iniciaron con el sueño de seguir a Karol G por sus conciertos en Estados Unidos y, de esta forma, unir a la comunidad latina en el país. Sin embargo, el sueño terminó en pesadilla.

Silvia Páez, hermana de Santiago, relató en una entrevista con CNN que la pareja fue detenida el 2 de agosto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Les dijeron: ‘Tienen que venir con nosotros’, los pusieron en un carro y los llevaron”, afirmó.

Casi dos semanas después de su detención, ambos anunciaron en sus redes sociales que habían sido liberados y dijeron que, “aunque todavía hay mucho dolor, muchas cosas que procesar y mucho por decir”, la gratitud que sienten por quienes los apoyaron es inmensa.

Según Silvia, el día de su detención los agentes les mencionaron que no tendrían mayores inconvenientes para ser liberados. “El mismo agente en el carro les decía: ‘Ustedes van a estar bien, seguro los dejan salir en tres, cuatro horas, ustedes no tienen ningún récord criminal’. Y cuando a mí me contaron eso, pues quedé muy sorprendida. No es algo que uno escuche que les dicen a las personas cuando las arrestan”, señala.

Sin embargo, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) —al que pertenece ICE—, ambos estaban a la espera de procedimientos de expulsión. En un comunicado, el vocero dijo a CNN que la pareja fue detenida por permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas, que vencieron en septiembre de 2022 y marzo de 2022, respectivamente.

CNN verificó que ninguno de los dos hombres tiene antecedentes penales en Estados Unidos.

David Panqueva ingresó a Estados Unidos en 2021 y Santiago Páez, en 2022. Ambos solicitaron asilo y han contado con representación legal desde entonces, cuenta la hermana de Santiago. La pareja se estableció en Chicago, Illinois, donde Panqueva se desarrolló como DJ y, junto con Páez —quien, según Silvia, funge como mánager—, fundó La Mesa, una plataforma de eventos de música latina en Estados Unidos.

Su detención generó respaldo y muestras de solidaridad dentro de la escena musical y la comunidad latina. La plataforma de eventos ACRO Presents expresó públicamente su apoyo, calificando a Tunjo de “familia” y destacando el impacto positivo y la energía que la pareja ha aportado a la comunidad artística, además de rechazar el arresto.

“Afortunadamente la gente, la comunidad tan hermosa ha compartido un montón, los ha apoyado, les mandan mensajes por medio de mí y nos han ayudado a recaudar el dinero. Entonces, al menos existe ahí un pequeño colchón, como quitarnos una carga menos de cierta manera”, dice Silvia.

A través de una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe organizada por ella, la familia recabó más de US$ 20.000 para cubrir gastos legales y adquirir tarjetas telefónicas para que los dos pudieran comunicarse con el exterior. Esto, según Silvia, los ayudó a “mantenerse cuerdos”.

Ella agregó que, a pesar de las condiciones de su detención, ambos compartieron espacios con personas buenas. “La mayoría son latinos y, desde que llegaron, los acogieron, como somos los latinos, en una situación demasiado dura, y todavía no dejan de ayudar a las demás personas. Y, a pesar de que esta situación es tan difícil, igual se ve la mano de Dios”.

En la campaña de GoFundMe, Silvia dijo que su hermano y su cuñado han construido una vida en Chicago, una ciudad donde se han podido sentir seguros y que les ha permitido desarrollar proyectos que han unido a la comunidad latina en Estados Unidos. También afirma que han participado en varios espacios y festivales de música, “no siendo solo una pareja sino también un poderoso equipo”.

Silvia, quien también es cantante, dijo que la situación había impactado de muchas maneras su vida y la de su familia. Una semana después de la detención, contó que no había podido dormir bien ni trabajar porque se mantenía pendiente de los trámites legales y de la seguridad de la pareja, pero afirmó que su amor era más grande.

Un día después de su liberación, Panqueva dijo en Instagram: “Hoy no puse música. Normalmente lo haría, pero hoy no era un día normal”. El DJ señaló que quería estar en silencio, pensar, estar presente y darle gracias a Dios.

“Santiago y David son gente de bien, ellos vinieron a lo que muchos vienen, a buscar una mejor vida, en lugar de ser un peligro para la comunidad; ellos han representado algo muy lindo. Han representado unión con momentos y espacios para conectar y sentir por un momento el calor de Latinoamérica, es algo que trasciende más allá de solo una fiesta”, afirma Silvia.

Ahora, ambos recuperaron su libertad y esperan que su proceso de asilo finalmente se concrete. No quieren volver a vivir una pesadilla como la que temen muchos inmigrantes en Estados Unidos, desde que el gobierno endureció su política migratoria al arranque del segundo mandato de Donald Trump.

The-CNN-Wire

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