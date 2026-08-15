Un “barco fantasma” presuntamente atacó barcos ecuatorianos con drones y bombas. Los sobrevivientes quieren respuestas

Hernán Flores dice que recuerda el impacto que sintió cuando una explosión repentina sacudió su barco pesquero en el Pacífico.…

Hernán Flores dice que recuerda el impacto que sintió cuando una explosión repentina sacudió su barco pesquero en el Pacífico.

“Escuchamos la explosión: ¡boom! Fue el tipo de explosión que te deja los oídos zumbando. En ese momento, sentí la sangre corriendo por mi cuerpo”, relató.

Flores había capitaneado una de las dos tripulaciones pesqueras ecuatorianas que afirman que sus barcos fueron hundidos en un ataque inexplicable, que involucró pequeños drones con explosivos lanzados por extranjeros armados en marzo.

Los incidentes han sido objeto de creciente interés en Estados Unidos, y esta semana el diario The Washington Post informó que los ataques se llevaron a cabo como parte de un programa encubierto de la CIA, una afirmación que CNN no puede verificar de manera independiente. Un portavoz de la CIA dijo a CNN: “No tenemos ninguna orientación que ofrecer al respecto”.

CNN habló con varios pescadores sobre la experiencia y lo que les sucedió después. Esta es la historia a través de sus ojos.

Las dos tripulaciones pesqueras reportaron experiencias casi idénticas, aunque fueron atacadas por separado.

Varios días después de iniciar sus respectivas travesías de pesca, ambos grupos dijeron que avistaron un misterioso barco azul y drones que aparentemente los seguían a distancia. En ese momento, dijeron que no tenían motivos para creer que estaban siendo atacados, así que continuaron con su trabajo.

Uno o dos días después, dijeron que sus barcos fueron atacados repentinamente.

Sin previo aviso, un par de drones dejaron caer explosivos o se estrellaron contra los barcos, impactando a La Negra Francisca Duarte II el 17 de marzo y a Don Maca el 26 de marzo, según los pescadores.

Describieron los drones como relativamente pequeños, de aproximadamente el tamaño de una almohada, con rotores en las cuatro esquinas y un tubo colgando del centro, desde donde se cree que se lanzaron los explosivos.

El primer dron aparentemente detonó tras estrellarse contra los tanques de gasolina de La Negra Francisca, relató la tripulación, mientras que el segundo parece haber dejado caer un explosivo.

Hernán Flores, capitán de los 16 tripulantes del barco, dijo que uno de los drones se estrelló contra la embarcación, hiriendo gravemente el pie de su sobrino Jordyn.

Las llamas de una de las explosiones también quemaron la parte superior de la espalda de otro tripulante, según el abogado de la tripulación, Jorge Chiriboga Dávalos, quien compartió fotos de las heridas.

En el ataque al Don Maca unos días después, uno de los 20 tripulantes dijo que la primera explosión lo lanzó por los aires.

“Salí volando y me estrellé contra un tanque de diésel que estaba ahí”, recordó Jaime Rubén Cervantes Macías. “La gente gritaba ‘¡Dron, dron, dron!’. Así que me levanté rápidamente para mirar, y era un dron disparándonos, lanzándonos la bomba”.

Su compañero John Sebastián Palacios dijo que las explosiones fueron tan fuertes que dañaron su audición. Otro pescador dijo que el ataque lesionó su ojo izquierdo, provocando que perdiera la mayor parte de la visión.

En algún momento, ambas tripulaciones dijeron que avistaron una aeronave gris diferente que vigilaba la situación desde arriba. Hernán Flores la describió como un “miniavión” con alas largas. Un boceto que hizo mostraba la aeronave con una nariz abultada que se estrechaba hacia el cuerpo.

Datos de vuelo sugirieron que el área cercana a las últimas ubicaciones registradas de los barcos estaba siendo patrullada por un avión registrado a nombre de una empresa cuya dirección figura como un apartado privado en una tienda de United Parcel Service en Richmond, Virginia, según registros públicos reportados primero por The New York Times y luego verificados por CNN.

Tras los supuestos ataques, ambos grupos abandonaron sus embarcaciones dañadas, abordaron botes auxiliares más pequeños y se dirigieron hacia el misterioso barco azul en la distancia para pedir ayuda.

Cuando llegaron, hombres armados a bordo les apuntaron con rifles, pero luego les permitieron subir después de que algunos de los pescadores dijeron que estaban heridos, según relataron. Los hombres armados supuestamente detuvieron e interrogaron a los pescadores tan pronto como subieron a bordo. En el segundo incidente, los atacantes realizaron algunos golpes más para hundir el Don Maca antes de abandonar el lugar con los sobrevivientes, dijo Cervantes Macías.

La Negra Francisca quedó ardiendo. Horas después de ese presunto ataque, otra tripulación pesquera llegó al sitio y grabó videos del barco en llamas, dijo Chiriboga. La tripulación registró las coordenadas de la embarcación incendiada en 1.591783, -87.741783, que según Chiriboga estaba a unas 170 millas de las Galápagos, dentro de la zona económica exclusiva de Ecuador.

Un satélite de la NOAA detectó un incendio en esa ubicación el 17 de marzo a las 3:02 de la tarde, poco después del primer supuesto ataque.

Al abordar la embarcación azul —que Chiriboga describió como un “barco fantasma”—, los sobrevivientes de ambos presuntos ataques dijeron que los hombres armados los ataron y les pusieron capuchas en la cabeza. Los hombres eran blancos, altos, hablaban inglés, portaban rifles y vestían uniformes de camuflaje marrón —algunos con un parche de la bandera de EE.UU. en el brazo, según varios de los pescadores.

La embarcación azul, dijeron los pescadores, se asemejaba a un barco atunero pero era más grande y tenía una cabina de mando alta hacia la proa. En la parte trasera había una grúa, tres grandes contenedores y —según el primer grupo de pescadores— una lancha más pequeña.

Durante la supuesta detención de la tripulación de La Negra Francisca, Jordyn Flores dijo que fue llevado a uno de los contenedores para recibir atención médica. Allí, dijo que vio una pizarra con imágenes de los drones y su barco. El resto de la tripulación permaneció afuera y durmió en la cubierta, dijo Hernán Flores.

Horas después de cada ataque reportado, los hombres armados transfirieron a las tripulaciones a un barco de la Guardia Costera de El Salvador en medio del mar, diciendo a los guardias que los pescadores habían naufragado, según ambas tripulaciones. Desde allí, fueron enviados a El Salvador, a cientos de millas de su país de origen.

El Salvador reconoció el 24 de marzo que sus fuerzas habían recogido a un grupo de pescadores ecuatorianos cuyas descripciones coincidían con las de los miembros de la tripulación de La Negra Francisca. En un comunicado, su Ejército describió a los pescadores como sobrevivientes de un naufragio rescatados en el mar. No mencionó ningún barco azul ni estadounidenses. CNN ha contactado al gobierno salvadoreño para obtener más información.

Mientras navegaban hacia El Salvador, ambos grupos de pescadores dijeron que los guardias salvadoreños los trataron bien, dándoles comida, agua y atención médica. Al preguntarles por qué no los repatriaron a Ecuador, los guardias salvadoreños dijeron que su barco no tenía permitido ingresar a aguas ecuatorianas, según los pescadores.

Ambas tripulaciones llegaron a El Salvador después de aproximadamente una semana. Allí, fueron entrevistados por las autoridades salvadoreñas y ubicados en centros de migración y hospitales, donde permanecieron varios días más antes de finalmente ser trasladados en avión de regreso a Manta, la ciudad costera de donde habían partido sus barcos.

¿Quién atacó los barcos? ¿Por qué fueron detenidos y entregados a El Salvador? Los pescadores aún no lo saben. Jorge Chiriboga Dávalos, el abogado de la tripulación de La Negra Francisca, ha dicho que planea presentar una demanda en EE.UU. contra los responsables, una vez que descubran quiénes son.

Manta ha sido un punto focal en la lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado en la región, con EE.UU. y Ecuador trabajando estrechamente en materia de seguridad. A principios de marzo, EE.UU. inició operaciones no especificadas para atacar a “organizaciones terroristas designadas” en el país sudamericano, según el Pentágono.

Pero aunque EE.UU. ha reconocido haber realizado decenas de ataques letales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, los dos barcos ecuatorianos en cuestión —La Negra Francisca Duarte II y Don Maca— no figuran entre los incidentes reconocidos, y el Departamento de Defensa de EE.UU. ha negado cualquier participación en sus casos. CNN también ha contactado a la CIA y a la Administración de Control de Drogas de EE.UU. para obtener comentarios.

Los pescadores insisten en que no son traficantes y que no han sido acusados de delitos relacionados con drogas en Ecuador. Flores también dijo a CNN que un barco patrullero ecuatoriano, el LG-30, había inspeccionado La Negra Francisca antes de los supuestos ataques y no encontró ninguna actividad ilícita. CNN se ha comunicado con la Armada de Ecuador para obtener más información.

“No se puede atacar embarcaciones civiles. Eso es un abuso y es lo que rechazamos porque causa dolor y daño económico, ya que era su medio de trabajo”, dijo Chiriboga.

Otra embarcación pesquera ecuatoriana llamada Fiorella desapareció durante una faena de pesca el 20 de enero, junto con ocho tripulantes, y se cree que también fue atacada, según Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos de Ecuador. Dos tripulantes, que habían desembarcado de la embarcación para buscar peces, estaban lejos cuando desapareció. Cuando regresaron a su última ubicación conocida, no encontraron rastro de ella.

Pero las autoridades ecuatorianas han permanecido en su mayoría en silencio sobre los extraños incidentes. La canciller Gabriela Sommerfeld, en una declaración a los medios en Quito en abril, no dio detalles y dijo sucintamente que su único papel fue coordinar el retorno de los pescadores cuando estaban en El Salvador.

“Países de Centroamérica, Ecuador y Norteamérica están trabajando cooperativamente en actividades conjuntas. No podría decir con certeza qué actividades estaban realizando los pescadores o las situaciones en las que se encuentran”, dijo. CNN se ha comunicado con la Armada de Ecuador y su división marítima para obtener más información.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador remitió a CNN al Comando Sur de Estados Unidos, que también fue contactado.

Las tripulaciones de Don Maca y La Negra Francisca dicen que se están recuperando física, mental y financieramente.

Jordyn Flores, cuyo pie fue gravemente cortado, dijo que tuvo dificultades para cubrir los gastos médicos cuando estuvo hospitalizado.

Hernán Flores dijo que tiene problemas para dormir y sufre de migrañas debido a una lesión en la cabeza.

John Sebastián Palacios dijo que él y otros pescadores dudan en regresar al mar porque temen otro posible ataque.

“Psicológicamente, estamos algo traumatizados”, dijo a CNN. El dueño del Don Maca, Cristhian Mendoza, dijo que la pérdida de su embarcación le costó a él y a la tripulación una fuente de ingresos.

Mendoza, quien no estaba a bordo durante los supuestos ataques pero se comunicaba constantemente con la tripulación durante el viaje, dijo que su principal preocupación es el bienestar de los pescadores.

“El primer punto es agradecer a Dios por esas vidas humanas que logramos rescatar”, dijo. “El otro punto es defenderlos y buscar justicia”.

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