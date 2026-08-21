Un avión chárter con ocho personas a bordo se estrella en el oeste de Alaska

Un avión chárter con ocho personas a bordo se estrelló cerca de una remota estación de radar en el oeste…

Un avión chárter con ocho personas a bordo se estrelló cerca de una remota estación de radar en el oeste de Alaska, informaron funcionarios de la aviación federal.

El vuelo, un Cessna 441, despegó de Anchorage y se dirigía a Cape Newenham, a unos 724 kilómetros al suroeste, cuando se estrelló cerca de su destino alrededor de las 12:15 del mediodía del jueves, según la Administración Federal de Aviación, de acuerdo con la información preliminar.

Según la agencia Associated Press, Clint Johnson, jefe de la región de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, declaró que a bordo del vuelo chárter operado por Security Aviation viajaban dos pilotos y seis pasajeros.

No se conoció de inmediato la situación de las personas a bordo.

Según informó la AP, Johnson declaró que el avión se estrelló en tierra cerca del aeropuerto de Cape Newenham, una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea que da acceso al emplazamiento del radar de largo alcance.

Aún se desconocen las causas del accidente.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) llevarán a cabo la investigación, que dirigirá la NTSB, según informó la FAA.

Únicamente los vuelos militares y los vuelos chárter autorizados tienen permitido aterrizar en las instalaciones de Cape Newenham.

El Centro de Coordinación de Rescate de Alaska, operado por la Guardia Nacional Aérea de Alaska, confirmó que inició una misión de búsqueda y rescate el jueves en respuesta a una alerta de la FAA sobre el incidente, según informó KTUU, filial de CNN.

Según KTUU, que cita al centro, las fuerzas de búsqueda y rescate se encuentran en el lugar.

La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, expresó sus condolencias en un comunicado a través de X.

“He viajado mucho con Security Aviation por todo Alaska y he conocido a muchos de sus pilotos experimentados”, escribió Murkowski. “Agradezco a la Guardia Costera de EE.UU., a la NTSB, a la Policía Estatal de Alaska y al Centro de Coordinación de Rescate por su rápida respuesta. Alaska está orando por las personas a bordo, sus seres queridos y el equipo de Security Aviation”.

CNN se ha puesto en contacto con la NTSB, Security Aviation, la Guardia Costera de Estados Unidos, la Policía Estatal de Alaska y el Centro de Coordinación de Rescate de Alaska.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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